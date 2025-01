Tối 22/1 vừa qua, "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" Go Hyun Jung có đăng tải lên Instagram cá nhân nhiều khoảnh khắc đời thường khác nhau.

Trong ảnh, Go Hyun Jung để mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn giữ được nét đẹp thu hút. Tuy nhiên, có thể thấy cô trông gầy hơn và gương mặt cũng tiều tụy rõ sau ca phẫu thuật lớn, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" Go Hyun Jung tái xuất sau ca phẫu thuật lớn với gương mặt hốc hác và cuồng thâm mắt rõ nét

Go Hyun Jung còn tự thừa nhận bản thân đang dần lão hóa

Bên cạnh bức ảnh "selfie" kèm dòng chữ "đang lão hóa", Go Hyun Jung còn đăng ảnh đeo chụp tai kèm chú thích "những bức ảnh suýt biến mất vì do dự".

Có thể thấy, dù là mỹ nhân đình đám xứ Hàn và thường được nhận xét trẻ trung so với tuổi, thì sau một trận ốm nặng Go Hyun Jung cũng khó lòng giữ được vẻ ngoài tươi tắn. Tuy nhiên việc tự đăng hình mặt mộc không sử dụng phần mềm chỉnh sửa và thừa nhận bản thân "lão hóa" của Go Hyun Jung lại nhận được lời khen từ công chúng. Bởi người đẹp không cố níu giữ thanh xuân mà chấp nhận bản thân của hiện tại.

Trước đó, vào ngày 16/12/2024, Go Hyun Jung đã vắng mặt tại buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình "Namib" của GenieTV vì lý do sức khỏe. Sau đó, cô đã cập nhật tình hình trên mạng xã hội, cho biết bản thân vừa trải qua ca phẫu thuật lớn do tình trạng sức khỏe suy giảm và đang trong quá trình hồi phục: "Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, tôi đã hồi phục rất nhiều rồi", cô cũng đăng kèm hình ảnh đang nằm viện.

Ở bức hình được đăng tải, nàng Á hậu đang nằm trên giường bệnh với ống thở, gương mặt lộ rõ sự hốc hác và cơ thể trông vẫn còn ốm yếu.

Hình ảnh tiều tụy của Go Hyun Jung khi nhập viện cấp cứu

Go Hyun Jung là một trong những nàng Á hậu thành công nhất cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Sau khi giành được danh hiệu Á hậu Hàn Quốc, Go Hyun Jung nhanh chóng chuyển hướng sang diễn xuất và đạt được nhiều thành công.

Năm 1995, Go Hyun Jung trở thành con dâu hào môn sau khi kết hôn với doanh nhân Jung Yong Jin - chủ tịch Shinsegae đồng thời là cháu trai thuộc đế chế Samsung. Trong quãng thời gian chung sống, Go Hyun Jung hạ sinh cho chủ tịch Jung Yong Jin 2 con là Jung Hae In và Jung Hae Chan.

Sau 8 năm chung sống, Go Hyun Jung và Jung Yong Jin ly hôn. Go Hyun Jung trở lại showbiz và được cho là bị cấm gặp mặt hai con ruột. Hai người con của Go Hyun Jung cũng chưa từng một lần nhắc về mẹ mình. Từ đó tới nay, Go Hyun Jung luôn được gắn với cái tên "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ".