"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" nghi giả bệnh, có hành vi bạo lực với đồng nghiệp

Vào ngày 16/12 vừa qua, Go Hyun Jung bất ngờ vắng mặt tại buổi họp báo ra mắt phim mới Namib. Công ty quản lý thông báo nữ diễn viên phải đi cấp cứu vào buổi sáng nên không thể tham dự. Bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi cho đến khi phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, đội ngũ sản xuất Namib nhận được thông báo này chỉ 2 tiếng trước buổi họp báo.

Newsen trích dẫn 1 số ý kiến cho rằng việc làm của "Á hậu bị đế chế Samsung" rất thiếu chuyên nghiệp. Trước đó chỉ 3 ngày, Go Hyun Jung còn tham dự 1 sự kiện với diện mạo rất tươi tắn. Ngay cả khi lý do sức khỏe là chính đáng, thì việc vắng mặt tại họp báo ra mắt phim là 1 vết nhơ trong sự nghiệp của Go Hyun Jung. Newsen cho rằng đây là cơ hội tốt để Go Hyun Jung thể hiện sự chuyên nghiệp, lấy lại hình ảnh và xua tan những tranh cãi trên phim trường trong quá khứ. Tuy nhiên mọi sự chú ý đã đổ dồn vào việc nữ diễn viên vắng mặt, khiến bộ phim và các diễn viên khác bị lu mờ.

Go Hyun Jung vắng mặt trong họp báo Namib, điều này bị coi là vết nhơ trong sự nghiệp

Trước đó 3 ngày, cô vẫn đi dự sự kiện bình thường

Trang tin này cũng nhận định Go Hyun Jung và "tranh cãi" là 2 từ khóa không thể tách rời nhau. Vào năm 2018, nữ diễn viên đối mặt với cáo buộc lạm quyền, đánh nhau với đạo diễn và rời khỏi phim Return. Công ty quản lý cho biết cô rời khỏi phim vì bất đồng với đạo diễn, tuy nhiên hoàn toàn không có chuyện bạo lực.

Tại 1 cuộc họp báo khác, "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" cũng bị tố lớn tiếng với nhân viên, quát họ "Im đi". Những tin đồn bất hòa với đạo diễn, biên kịch và bạn diễn bủa vây Go Hyun Jung trong nhiều năm qua. Newsen nhận định tính cách thẳng thắn của nữ diễn viên tạo ra những vai diễn lôi cuốn, nhưng cũng là "quả bom nổ chậm" đe dọa hình ảnh của Go Hyun Jung.

Năm 2018, Go Hyun Jung vướng lùm xùm lạm quyền, bạo lực với đạo diễn, dẫn đến việc rút khỏi phim Return

Gần đây, Go Hyun Jung xuất hiện trên Yoo Quiz On The Block và công khai nói về chuyện cá nhân, bao gồm cả việc không thể gặp con sau khi ly hôn. Những động thái táo bạo này xuất phát từ mong muốn rũ bỏ tranh cãi trong quá khứ và khẳng định hình ảnh nữ diễn viên bền bỉ được yêu mến. Tuy nhiên, người trong ngành đã khuyên Go Hyun Jung rằng: "Tập trung vào chuyên môn là cách dễ nhất để được yêu mến với tư cách là 1 diễn viên". Newsen kết luận rằng nghề nghiệp của Go Hyun Jung không chỉ bao gồm mang đến diễn xuất tuyệt vời, mà còn hỗ trợ dự án và bạn diễn, hoàn thành trách nhiệm với tư cách diễn viên chính và tạo nên sự phấn khích cho người xem.

Người trong ngành khuyên Go Hyun Jung nên tập trung vào chuyên môn thay vì những ồn ào bên lề

Nguồn: Newsen