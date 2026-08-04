Việt Anh - Quỳnh Nga và những cặp sao 'phim giả tình thật' gây sốt

Việt Anh - Quỳnh Nga

Hai diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga bắt đầu được khán giả “đẩy thuyền” khi cùng tham gia bộ phim Sinh tử, phát sóng trên VTV cuối năm 2019. Trong phim, Việt Anh vào vai doanh nhân Mai Hồng Vũ, còn Quỳnh Nga đảm nhận nhân vật Quỳnh Trinh - chủ một nhà hàng có mối quan hệ đặc biệt với nhiều nhân vật quyền lực.

Cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga vừa công khai chuyện tình cảm.

Dù không được xây dựng thành một cặp tình nhân điển hình, những màn tung hứng ăn ý trên màn ảnh giúp hai diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Sau bộ phim, Việt Anh và Quỳnh Nga liên tục đồng hành tại các sự kiện, du lịch cùng nhóm bạn, xuất hiện ở nhiều địa điểm giống nhau và thường xuyên có những tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè.

Đến giữa tháng 7 vừa qua, Quỳnh Nga và Việt Anh gần như cùng lúc đăng tải video ghi lại chuyến đi tại Nga với nhiều cử chỉ tình cảm. Không lâu sau, Việt Anh chính thức xác nhận cả hai chuyển từ tình bạn sang tình yêu khoảng một năm và đây là thời điểm thích hợp để công khai mối quan hệ.

Sau khi công khai, Quỳnh Nga cho biết hai người đã yêu hơn một năm, đang tận hưởng cuộc sống tình cảm một cách thoải mái và chưa đặt áp lực chuyện kết hôn. Nữ diễn viên cũng tiết lộ cả hai cùng mua nhà nhưng vẫn muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Đình Tú - Ngọc Huyền

Nếu Việt Anh và Quỳnh Nga mất nhiều năm mới xác nhận chuyện tình cảm thì Đình Tú và Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền lại có cái kết trọn vẹn hơn.

Hai diễn viên quen biết khi cùng tham gia Đừng nói khi yêu năm 2023. Sau bộ phim, khán giả liên tục phát hiện cả hai xuất hiện ở nhiều địa điểm giống nhau nhưng họ luôn giữ im lặng trước tin đồn hẹn hò.

Đến tháng 6/2025, Đình Tú công khai màn cầu hôn Ngọc Huyền tại Nhật Bản. Chỉ ít ngày sau, cả hai chia sẻ giấy đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới vào cuối năm 2025, bước sang chặng đường mới sau gần ba năm yêu kín tiếng.

Cặp đôi Đình Tú - Ngọc Huyền đã về chung một nhà.

Điều đặc biệt là sau khi trở thành vợ chồng, Đình Tú và Ngọc Huyền tiếp tục đóng cặp trong Ngược đường ngược nắng . Đây là lần đầu tiên họ vào vai một đôi yêu nhau trên màn ảnh sau khi đã kết hôn ngoài đời.

Tại họp báo ra mắt phim, Ngọc Huyền thừa nhận việc đóng cảnh tình cảm với chồng còn áp lực hơn diễn với bạn diễn khác vì cả hai quá hiểu nhau. Đình Tú cũng cho biết hai vợ chồng thường xuyên bật cười khi quay những phân đoạn lãng mạn, song luôn cố gắng tách bạch đời sống riêng với nhân vật để giữ sự chuyên nghiệp.

Tô Dũng - Minh Thu

Minh Thu công khai hẹn hò Tô Dũng từ đầu năm 2024. Trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân và đều có con riêng, hai diễn viên cho biết họ tìm thấy ở đối phương sự đồng cảm, thấu hiểu và chín chắn. Vì vậy, cả hai lựa chọn vun đắp mối quan hệ một cách tự nhiên.

Trong bộ phim Mùa hè năm ấy đang phát sóng trên VTV3, Minh Thu và Tô Dũng lần đầu đóng cặp. Họ vào vai Phương và Khánh ở giai đoạn trưởng thành - đôi bạn thanh mai trúc mã sau nhiều biến cố mới nhận ra tình cảm dành cho nhau. Việc một cặp đôi ngoài đời cùng hóa thân thành người yêu trên màn ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Cặp sao Tô Dũng và Minh Thu kín tiếng chuyện tình cảm.

Lần đầu đóng cặp tình nhân trên màn ảnh trong Mùa hè năm ấy, Tô Dũng cho biết anh và Minh Thu yêu nhau ngoài đời, nhưng luôn có quan điểm, chuyện tình cảm là việc của cá nhân nên không muốn chia sẻ quá nhiều.

Theo nam diễn viên, sự thấu hiểu giúp cả hai phối hợp ăn ý trước ống kính, nhưng cũng tạo áp lực bởi khán giả có thể chú ý đến chuyện tình cảm ngoài đời nhiều hơn số phận của nhân vật. Vì vậy, anh mong công chúng sẽ nhớ đến Khánh và Phương thay vì chỉ quan tâm đến Tô Dũng - Minh Thu.

Với Minh Thu, nữ diễn viên thừa nhận cô áp lực khi đóng chung với bạn trai vì Tô Dũng là người kỹ tính và luôn đặt yêu cầu cao trong công việc. Tuy nhiên, cô cho rằng chính sự nghiêm túc và những góp ý thẳng thắn của bạn trai đã giúp cả hai phối hợp ăn ý hơn.

Ngoài đời, Minh Thu và Tô Dũng đều công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, từng nhiều lần hợp tác trong các dự án như Hương vị tình thân, Phố trong làng, Cuộc chiến không giới tuyến trước khi chính thức đóng cặp trong Mùa hè năm ấy.