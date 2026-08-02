Á hậu bị Jang Dong Gun phản bội, nay cưới giám đốc bệnh viện đa khoa sống sung sướng như bà hoàng

Trưa 2/8, tờ Chosun đưa tin, Á hậu Hàn Quốc 1991 Yeom Jung Ah vừa tận hưởng buổi hẹn hò, đi ăn cùng ông xã - giám đốc 1 bệnh viện đa khoa trong bầu không khí vô cùng ấm cúng. Trên trang cá nhân, nữ minh tinh họ Yeom mới đây cũng đã công khai 2 hình ảnh hiếm hoi từ buổi đi chơi cùng ông xã đại gia. Trong ảnh, cô tận hưởng ly rượu vang tại 1 nhà hàng cao cấp. Từ gương mặt Yeom Jung Ah ánh lên niềm hạnh phúc đúng kiểu người phụ nữ đang chìm đắm trong cuộc hôn nhân viên mãn. Ở tuổi 54, cô khiến công chúng kinh ngạc, há hốc mồm vì quá đỗi trẻ trung, trông chỉ như mới ngoài 30 tuổi. Được biết, ông xã vừa tổ chức sinh nhật cho nữ minh tinh sinh năm 1972 tại nhà hàng nói trên.

Trong tấm hình còn lại, Yeom Jung Ah nắm chặt tay chồng đi dạo sau khi kết thúc tiệc sinh nhật. Dù chỉ là hình ảnh chụp từ phía sau không để lộ dung mạo 2 nhân vật chính song công chúng vẫn dễ dàng nhận ra bầu không khí hạnh phúc tỏa ra từ cặp đôi.

Yeom Jung Ah vừa được ông xã tổ chức sinh nhật trong 1 nhà hàng cao cấp. Ảnh: IGNV

Sau tiệc sinh nhật, vợ chồng nữ diễn viên cùng nhau đi dạo trong bầu không khí ngập tràn màu hồng. Ảnh: IGNV

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đồng loạt bày tỏ vẻ ngưỡng mộ trước tình cảm mà chồng đại gia dành cho nữ minh tinh họ Yeom. Được biết, sau khi cưới giám đốc bệnh viện, Yeom Jung Ah ăn sung mặc sướng, không cần phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, thỉnh thoảng đi du lịch khắp nơi và tận hưởng cuộc sống sung sướng như bà hoàng. Đặc biệt, dù đã bước vào ngưỡng U55 song cô vẫn trông trẻ trung như phụ nữ mới ngoài 30 tuổi. Nhiều fan còn trêu rằng do nàng Á hậu cưới được người chồng tâm lý và có cuộc hôn nhân viên mãn nên cô mới trẻ lâu được tới mức như vậy.

Yeom Jung Ah quá trẻ trung so với độ tuổi 54, khiến netizen vô cùng ngạc nhiên. Ảnh: Naver

Yeom Jung Ah sinh năm 1972, ban đầu không muốn gia nhập showbiz mà chỉ dồn sức tập trung cho việc học hành. Thế nhưng tới năm 1991, khi đang học năm thứ 2 đại học, thầy cô và bạn bè đã động viên Yeom Jung Ah đi thi hoa hậu. Thời điểm đó, cô cũng quyết định đi thi nhưng tham dự với tâm trạng khá thoải mái và tự nhiên như 1 hoạt động ngoại khoá chứ không đặt bất kỳ mục tiêu gì.

Không ngờ rằng, quyết định này đã đưa Yeom Jung Ah tới 1 ngã rẽ khác trong cuộc đời. Chung cuộc, cô đoạt danh hiệu Á hậu 1 và giải phụ Người đẹp ăn ảnh tại Miss Korea 1991. 1 năm sau đó, mỹ nhân họ Yeom đại diện Hàn Quốc dự thi Miss International và tiếp tục giành được giải Á hậu 2.

Nhờ thành công từ các cuộc thi nhan sắc, cô thuận lợi bước chân vào showbiz. Sau thời gian dài chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, nữ ngôi sao đã tạo dựng được chỗ đứng cho riêng mình và được nhiều khán giả châu Á biết đến qua các tác phẩm nổi tiếng như Người Mẫu, Câu Chuyện Hai Chị Em, SKY Castle (Lâu Đài Trên Không),...

Yeom Jung Ah (ngoài cùng bên trái) liên tục tỏa sáng tại các cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Nate

Yeom Jung Ah quyết định về chung 1 nhà với ông xã hiện tại vào năm 2006, chỉ sau 1 năm hẹn hò. Đầu năm 2008, mỹ nhân họ Yeom hạ sinh con gái đầu lòng, và tới cuối năm 2009, vợ chồng cô hạnh phúc vỡ òa chào đón cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Trước khi đến với ông xã hiện tại, Yeom Jung Ah từng trải qua mối tình nhiều nước mắt với tài tử đình đám Jang Dong Gun. Còn nhớ hồi năm 1993, Jang Dong Gun và Yeom Jung Ah cùng đóng phim cổ trang Iljimae và xuất hiện tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, thời điểm này cả 2 nghệ sĩ đều ra sức phủ nhận mối quan hệ tình ái, đồng thời khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết. Mãi đến năm 1997, khi đóng chung Người Mẫu, Yeom Jung Ah và Jang Dong Gun mới xác nhận đang yêu nhau.

Theo truyền thông, cả 2 đã bên nhau từ trước đó nhưng vì sự nghiệp nên quyết định giữ kín thông tin trước công chúng. Chuyện tình của đôi trai tài gái sắc nhận được sự yêu thích và ủng hộ của người hâm mộ. Thế nhưng sau 2 năm công khai mối quan hệ, cả 2 bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Ban đầu, truyền thông loan tin Yeom Jung Ah - Jang Dong Gun “đường ai nấy đi” do tính cách không hợp. Thế nhưng, 1 số nguồn tin lại cho hay, nguyên nhân sâu xa khiến cặp “trai tài gái sắc” tan vỡ là do Jang Dong Gun nảy sinh tình cảm cùng Go So Young khi hợp tác trong 1 bộ phim. Do không thể chấp nhận cảnh bạn trai lạnh nhạt cho nên Yeom Jung Ah mới quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với tài tử họ Jang.

Yeom Jung Ah - Jang Dong Gun từng trải qua vài năm hạnh phúc bên nhau trước khi chia tay. Ảnh: Nate

Jang Dong Gun được cho là đã phản bội Yeom Jung Ah để đến với người vợ hiện tại Go So Young. Ảnh: Naver