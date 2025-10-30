Á hậu Thụy Vân tái xuất sau sinh con gái thứ hai, sắc vóc rạng rỡ đến khó tin

Sau nửa năm đón con gái thứ hai chào đời, Á hậu Thụy Vân lần đầu xuất hiện trước công chúng trong một sự kiện, nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi sắc vóc rạng rỡ và thần thái ngút ngàn. Dù mới sinh chưa đầy nửa năm, người đẹp sinh năm 1986 vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, khuôn mặt tươi tắn và phong thái tự tin như thời son rỗi, khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên khi biết cô vừa trải qua hành trình “vượt cạn”.

Điều ít ai biết là trong suốt thai kỳ, Thụy Vân vẫn đều đặn lên sóng dẫn bản tin của VTV. Cô chia sẻ rằng khi mang thai đến tháng thứ 5, mình vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp, thần thái vui tươi như thường ngày. “Thời điểm ấy, rất ít người biết tôi đang mang bầu. Tôi vẫn muốn hoàn thành công việc và tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa đó,” cô tâm sự.

Theo tiết lộ, việc có thêm em bé nằm trong kế hoạch của gia đình. Dù đã từng làm mẹ, Thụy Vân thừa nhận cảm xúc khi chào đón con thứ hai vẫn vẹn nguyên như lần đầu: “Cảm giác được ôm con trong tay là điều thiêng liêng mà tôi không bao giờ quên.” Trong suốt thai kỳ, cô nhận được sự chăm sóc, yêu thương hết mực từ chồng và gia đình – nguồn động lực lớn nhất giúp cô luôn giữ được năng lượng tích cực.

Không để khán giả phải chờ lâu, chỉ vài tháng sau sinh, Á hậu Thụy Vân đã nhanh chóng trở lại với công việc. Vì quá nhớ khán giả và đam mê sân khấu, cô nhận lời dẫn chương trình ngay khi sức khỏe ổn định. Từ những bản tin chính luận trên VTV đến các sự kiện lớn, Thụy Vân vẫn giữ phong độ đỉnh cao – minh chứng cho bản lĩnh và sức hút bền bỉ của một trong những MC hàng đầu Việt Nam.

“May mắn lớn nhất của tôi là luôn có gia đình bên cạnh, đặc biệt là chồng và người thân luôn ủng hộ để tôi được sống với đam mê. Việc quay lại công việc không chỉ vì khán giả, mà còn là cách tôi giữ cho mình năng lượng tích cực, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống,” cô chia sẻ thêm.

Gần hai thập kỷ sau khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân vẫn là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, tinh tế và tràn đầy năng lượng sống. Cô vừa là MC được yêu mến trên sóng truyền hình quốc gia, vừa là người vợ, người mẹ luôn đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu. Ở tuổi gần 40, khi nhan sắc, sự nghiệp và hạnh phúc cùng “nở hoa”, Thụy Vân chứng minh rằng: có những phụ nữ càng đi qua thời gian, lại càng đẹp vì sự bình an và viên mãn họ tự gây dựng.

