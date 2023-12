Á hậu Quách Thị Thân tiết lộ lý do gắn bó với trẻ em tự kỷ

Sau thành công của cuộc thi Mrs Grand Vietnam 2023, Á hậu Quách Thị Thân đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Được biết, Á hậu Quách Thị Thân tốt nghiệp trường đại học Hồng Đức chuyên ngành sư phạm.

Hiện tại, Á hậu Quách Thị Thân đã làm hiệu trưởng của một trường mầm non. Nói về lý do gắn bó với trẻ con, người đẹp họ Quách tâm sự: "Nhà tôi có truyền thống là giáo viên, phần lớn các bác, cô, chú trong nhà đều là giáo viên. Và chính truyền thống gia đình đã nuôi dưỡng ước mơ của tôi sau này là giáo viên. Khi còn là sinh viên, tôi đã từng đi làm thêm kèm cặp một trẻ tự kỷ khi nhìn cháu bé thay đổi tích cực theo thời gian khiến tôi rất hạnh phúc. Và chính đứa trẻ đó đã giúp tôi từ cô sinh viên đã khát khao cống hiến cho ngành giáo dục nhiều hơn nữa. Tôi đã chăm chỉ học tập, quan sát để có thật nhiều kiến thức muốn dạy những trẻ em không may bị bệnh tự kỷ".

Á hậu Quách Thị Thân cho biết: "Hiện tại, ngoài công việc ở trường mần non, tôi vẫn đi dạy theo giờ cho các em tự kỷ. Việc làm thêm này không phải vì kinh tế mà muốn phần nào giúp đỡ các em vượt qua bệnh tật".

Sau cuộc thi, Á hậu Quách Thị Thân cũng có nhiều hoạt động thiện nguyện tại quê nhà, cũng như tham gia các sự kiện cho Hoa hậu Phan Kim Oanh tổ chức. Và tiếp nối thành công đó, Á hậu Quách Thị Thân được mời làm giám khảo cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2024.

Á hậu 1 Mrs Grand Vietnam 2023 – Quách Thị Thân đã khẳng định: "Cuộc thi này, không chỉ tôi chấm mà còn có dàn giám khảo giàu kinh nghiệm ngồi vào nghế nóng như: NSND Vương Duy Biên, NSND Nguyễn Hải, Mrs Grand International Phan Kim Oanh…tôi tin mình và các thành viên ban giám khảo sẽ tìm được người xứng đáng với vương miện hoa hậu".

Mrs Earth - Hoa hậu Quý bà Trái đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín dành cho các quý bà diễn ra hằng năm ở nhiều nước trên thế giới.

Mrs Earth Vietnam 2024 là cuộc thi nhan sắc dành riêng cho phụ nữ độ tuổi từ 20 đến 45 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, mục đích tìm ra người phụ nữ mang vẻ đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam, tài sắc, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh, có lối sống chuẩn mực, hiểu biết tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản tự nhiên và hành động cá nhân luôn hướng đến các hoạt động thiết thực về môi trường. Những người giành ngôi vị cao nhất cuộc thi sẽ chung tay lan toả thông điệp ý nghĩa trong việc giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp và được đại diện để quảng bá vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam ra quốc tế khi tham gia cuộc thi Mrs Earth International 2024.