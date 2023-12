Làng nhan sắc Việt gặt hái "quả ngọt" trong năm 2023: Trong 1 tháng có 2 Á hậu quốc tế

Mới đây, trang chủ của chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns công bố bảng xếp hạng Country of the Year 2023. Đây là bảng xếp hạng đánh giá thành tích thi sắc đẹp của các quốc gia trong năm 2023.

Đứng đầu bảng xếp hạng Country of the Year 2023 là Peru với thành tích đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 của người đẹp Luciana Fuster. Thứ 2 là Colombia với thành tích Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 và top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Thái Lan, Venezuela, Puerto Rico và Việt Nam. Việt Nam chốt hạng 7, đứng trước các quốc gia khác như Cộng hòa Dominica, Nicaragua, Mỹ, Ecuador… Việt Nam đứng hạng 7 nhờ vào thành tích của Lê Hoàng Phương và Nguyễn Phương Nhi trong năm 2023.

Gần đây nhất, Việt Nam giành thành tích Á hậu 2 tại Hoa hậu Liên lục địa 2023 nhờ người đẹp Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Bên cạnh đó, các fan cũng đang mong chờ thành tích mới từ Huỳnh Nguyễn Mai Phương ở Hoa hậu Thế giới.

Trước đó, Việt Nam cũng được xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng Country of the year 2023 của chuyên trang Globalbeauties. Bảng xếp hạng này dựa vào kết quả của 5 cuộc thi thuộc hệ thống Grand Slam trong năm 2023 bao gồm Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Grand International, Miss Supranational (trong đó nhà Sen Vàng nắm bản quyền 3/5 cuộc thi thuộc hệ thống này).

Để vinh danh cột mốc đáng nhớ của mình trong năm 2023, công ty Sen Vàng đã cho in poster đội tiara của 3 đại diện Việt Nam intop quốc tế là Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Lê Hoàng Phương, Nguyễn Phương Nhi và treo trước văn phòng công ty.

Như vậy là công ty Sen Vàng đã có một năm ra quân khởi sắc với thành tích thi thố quốc tế rực rỡ. Hiện tại họ vẫn còn một "chiến binh" sẽ tranh tài ở Miss World là Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Hãy chờ đợi và ủng hộ cho Miss World Vietnam 2022 trong thời gian sắp tới.

Lê Hoàng Phương, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Nguyễn Phương Nhi tiếp tục mang về niềm tự hào cho nhà Sen Vàng và giới beauty queen Việt.

Trong bản đồ nhan sắc Việt, từ lâu công ty Sen Vàng đã có chỗ đứng vững chắc và được xem là một trong những đơn vị đào tạo Hoa hậu bài bản, chuyên nghiệp. Số lượng người đẹp được Sen Vàng cử tham dự cuộc thi nhan sắc lớn và đạt giải ngày càng nhiều.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, ba đại diện mà công ty Sen Vàng chọn “xuất ngoại” đều gặt hái thành công ngoài sức mong đợi, bao gồm Á hậu 4 Miss Grand International Lê Hoàng Phương và Á hậu 2 Miss Intercontinental Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng - Á hậu 2 Miss Intercontinental

Năm 2022, Bảo Ngọc đạt thành tích tốt nhất tại cuộc thi có tuổi đời 51 năm là Miss Intercontinental. Chỉ một năm sau, Ngọc Hằng tiếp tục làm fan Việt tự hào với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa. Thành tích của Ngọc Hằng không làm phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ Việt tại cuộc thi năm nay.

“Tôi sẽ không đem thành tích của chị Ngọc tại Miss Intercontinental trở thành áp lực để rồi bản thân tự cảm thấy căng thẳng”, cô chia sẻ trước khi lên đường sang Ai Cập tham dự cuộc thi.

Không áp lực trước kết quả của người đi trước mà xem đó là hình mẫu lý tưởng, là động lực để mình phấn đấu, Lê Nguyễn Ngọc Hằng nhập cuộc tốt, phong cách thời trang có sự đầu tư kỹ lưỡng.

Kết quả của Lê Nguyễn Ngọc Hằng cũng là thành tích tốt nhất của Việt Nam khi tham dự cùng một cuộc thi quốc tế. Hai năm liên tiếp, đại diện Việt Nam đều vào top 3, điều chưa có trong lịch sử cử đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Lê Hoàng Phương - Á hậu 4 Miss Grand International 2023

Lê Hoàng Phương từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước, nhưng thành công và hào quang chỉ đến khi cô gái 27 tuổi tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam do công ty Sen Vàng tổ chức.

Với danh hiệu Miss Grand Việt Nam, cô chỉ có vỏn vẹn một tháng để chuẩn bị và tham dự Miss Grand International ngay trên sân nhà. Với lợi thế sân nhà nhưng mỹ nhân gốc Khánh Hoà không ỷ lại. Cô nhập cuộc và thể hiện ấn tượng, chiếm được tình cảm của thí sinh quốc tế lẫn chủ tịch cuộc thi Miss Grand International là ông Nawat.

“Đại diện Việt Nam có dáng người rất đẹp. Phải thừa nhận cô ấy rất mạnh, cô ấy đã cố gắng hết sức trong cuộc thi. Cô ấy có thái độ tốt, ngay từ ngày đầu đã làm tốt vai trò của một chủ nhà tốt bụng. Và bao gồm cả sự ủng hộ của người dân Việt Nam. Nếu không có những thứ đó thì dù là đại diện chủ nhà, cô ấy cũng sẽ không được vào Top 5", ông Nawat khẳng định.

Suốt gần một tháng dự thi, Lê Hoàng Phương tạo được ấn tượng ở nhiều hoạt động bên lề từ vòng thi phụ đến chính. Với vai trò thí sinh nước chủ nhà, cô hỗ trợ các thí sinh, hướng dẫn nói tiếng Việt, nhiệt tình quảng bá ẩm thực và các nét văn hóa của quê hương đến bạn bè năm châu.

Với những sự thể hiện xuất sắc ngoài mong đợi, Lê Hoàng Phương có mặt trong Top 5 và về đích với vị trí Á hậu 4. Ngoài ra, cô còn thắng giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất" cùng 2 đại diện đến từ Nhật Bản, Nigeria.

Về danh hiệu Á hậu 4 ở Miss Grand International 2023, người đẹp bày tỏ: "Đây là món quà không chỉ dành cho Lê Hoàng Phương mà dành cho khán giả và toàn thể người dân Việt Nam hôm nay".

Nguyễn Phương Nhi lọt top 15 Miss International 2023

Trước và sau chung kết Miss World Việt Nam 2022, Nguyễn Phương Nhi được nhận xét là sở hữu nhan sắc trong trẻo phù hợp với Miss International 2023 và mong muốn cô sẽ đại diện Việt Nam “chinh chiến” quốc tế. Đáp lại sự kỳ vọng của các fan yêu mến sắc đẹp, công ty Sen Vàng đã trao cơ hội cho Phương Nhi.

Trong suốt hành trình 15 ngày tại Nhật Bản, mỹ nhân 21 tuổi đã có phần thể hiện tròn trịa và mang đến hình ảnh dịu dàng, hiền thục của người con gái Việt. Phương Nhi được mời đến tham quan Tòa thị chính và Văn phòng Thống đốc tỉnh Niigata được đài truyền hình Nhật Bản phỏng vấn và được chuyên trang sắc đẹp Missosology với hơn 1,7 triệu người theo dõi trên Facebook dự đoán với ngôi vị cao nhất. Thậm chí cô còn được nhận được chứng nhận Miss Visit Japan Tourism Ambassador.

Điểm cộng lớn của Phương Nhi chính là việc cô khéo léo quảng bá văn hoá ra thế giới thông qua trang phục. Trong đêm chung kết xếp hạng, nàng Hậu mặc váy dạ hội mang tên “Ngọc Phương Đông” còn phần thi National Costume cô diện trang phục mang tên “Cò ơi” được lấy ý tưởng từ hình ảnh quen thuộc trên cánh đồng của Việt Nam sáng tạo trên nền chính là áo dài truyền thống.

Với sự thể hiện hết mình Phương Nhi lọt vào top 15. Sau cuộc thi BTC công bố bảng điểm và đại diện Việt Nam đứng thứ 9. Nhiều khán giả khen ngợi và bày tỏ sự tiếc nuối khi cô thiếu chút may mắn để có thể lọt top 7 chung cuộc.