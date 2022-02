Á hậu lận đận nhất lịch sử hoa hậu Việt Nam: Sự nghiệp đang lên thì dồn sức cho VIỆC HỌC, cuộc sống hiện tại gây bất ngờ

Người đẹp Phan Hoàng Minh Thư sinh năm 1988 trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn tại Đà Lạt. Ở độ tuổi trưởng thành, cô có cơ duyên gặp gỡ, quen biết Vũ Khắc Tiệp và được định hướng tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Trong cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2008”, Phan Hoàng Minh Thư giành ngôi vị Á hậu 1. Thùy Dung giành danh hiệu Hoa hậu, Thụy Vân trở thành Á hậu 2.

Tuy nhà nghèo nhưng Minh Thư 12 năm liền là học sinh giỏi.

Minh Thư từng cho biết: "Trước khi trở thành Á hậu Việt Nam 2008, tôi từng kiếm sống bằng công việc PG. Tôi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2008 với suy nghĩ đơn giản, nếu lọt được vào top 5 hoặc top 10 thì cát-xê của tôi sẽ cao hơn. Tôi không hề nghĩ mình sẽ đoạt ngôi Á hậu. Thời điểm đó tôi không nghĩ mình sẽ bước chân vào showbiz nên dù được anh Tiệp Venus gợi ý dẫn dắt, tôi vẫn chọn lối đi riêng, vừa học vừa làm việc phụ giúp gia đình".

Tuy nhà nghèo nhưng Minh Thư 12 năm liền là học sinh giỏi. Gia cảnh khó khăn nên Á hậu chia sẻ mình rất phấn đấu vì nghĩ, chỉ có cố gắng học thật giỏi mới có cơ hội đổi đời, cải thiện cuộc sống và giúp đỡ gia đình.

Sau cuộc thi, Minh Thư không theo đuổi nghề người mẫu như dự định mà tiếp tục học tập tại Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP. HCM và tiếp tục học liên thông lên đại học.

Cô chia sẻ vào thời điểm đăng quang: "Tôi thích học ngoại ngữ lắm. Mơ ước lớn nhất của tôi là được đi du học nên có thời gian là tôi trau dồi ngoại ngữ ngay. Tôi cũng thích học thêm một ngoại ngữ khác nữa ngoài tiếng Anh".

Minh Thư hạn chế sử dụng mạng xã hội nên mọi thông tin về đời sống riêng tư của người đẹp đều trong vòng "bí mật".

Thấu hiểu hoàn cảnh của những học sinh khó khăn, tiền thưởng cuộc thi Minh Thư từng dành để trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi: "Tôi nhớ lại thời phổ thông đi học, tôi cũng may mắn nhận được những học bổng như thế này, nó như động lực để tiếp sức cho tôi vươn lên. Vả lại lúc đó tôi nghĩ, dùng may mắn của mình chia sẻ cho nhiều người khác thì mình sẽ may mắn hơn".

Tiếc rằng sau cuộc thi, phần vì bận học, phần vì gia đình có nhiều việc riêng không may mắn: gia cảnh khó khăn, mẹ bệnh tim trở nặng không tập trung cho showbiz nên tên tuổi của cô dường như bị lãng quên trong lòng khán giả. Ngay cả khi trở lại làng giải trí sau nhiều năm "ở ẩn", Minh Thư vẫn không được đánh giá cao với vai trò người mẫu.

Chẳng thể vươn nổi đến thành công, Minh Thư cũng nhanh chóng từ bỏ sàn catwalk vì không có nhiều show diễn và tên tuổi cũng dần bị lãng quên. Người đẹp chia sẻ cô đã trải qua quãng thời gian vất vả khi người thân bệnh nặng, kinh tế gia đình bấp bênh. Có giai đoạn Á hậu phải về quê phụ giúp gia đình bán mứt và kinh doanh online.

Minh Thư cũng né tránh việc chia sẻ về gia cảnh vì sợ khán giả cho rằng đang than nghèo kể khổ: "Tôi không muốn kể và chia sẻ về cuộc sống riêng của mình quá nhiều, nhất là những khó khăn đời thường. Tôi sợ người khác cho rằng tôi lên báo than nghèo kể khổ, điều đó không đúng lắm với bản chất và mong muốn của tôi. Hiện tại tôi thấy cuộc sống của mình cũng tạm ổn và điều tôi tự hào là đã chăm lo được phần nào cuộc sống cho gia đình" - Minh Thư tâm sự với Zing.

