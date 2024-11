"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" là thợ săn Hồng Hài Nhi chính hiệu?

Á hậu Hàn Quốc Go Hyun Jung từng có cuộc hôn nhân 8 năm với "Thái tử Samsung" Chung Yong Jin. Sau khi ly hôn, Go Hyun Jung chăm chỉ đóng phim với hy vọng các con có thể nhìn mẹ thông qua tivi.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vướng rất nhiều tin đồn hẹn hò với các bạn diễn kém tuổi như Ha Jung Woo, Jo In Sung. Go Hyun Jung bị nhiều người cho là "cougar" (tiếng lóng chỉ người phụ nữ lớn tuổi tìm kiếm mối quan hệ với đàn ông nhỏ tuổi hơn, chính là "thợ săn Hồng Hài Nhi").

Tuy nhiên trong vlog mới nhất, "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" đã đính chính tin đồn này. Nhà sản xuất hỏi nữ diễn viên đâu là tin đồn vô lý nhất về bản thân cô. Đáp lại, mỹ nhân Mask Girl nói: "Chuyện săn trai trẻ, chuyện tôi đi khắp nơi rồi hẹn hò với các diễn viên trẻ hay gì đó? Kiểu như, điều đó thật vô lý".

Go Hyun Jung lên tiếng phủ nhận...

... tin đồn chuyên hẹn hò bạn diễn kém tuổi

Go Hyun Jung sinh năm 1971, đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Nhờ danh hiệu có được, cô bước chân vào giới giải trí Hàn Quốc. Go Hyun Jung trở nên nổi danh khắp xứ Hàn nhờ loạt tác phẩm thành công như Đồng Hồ Cát, Lòng Mẹ Biển Cả, Nữ Hoàng Seon Deok, Mask Girl...

Về đời tư, Go Hyun Jung kết hôn với Chung Yong Jin - phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai người sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul vào năm 1995. Cô buộc phải bỏ sự nghiệp diễn xuất, bị nhà chồng đối xử tệ và cuối cùng là mất quyền nuôi con sau ly hôn, bị ngăn cản tái xuất showbiz. Trải qua nhiều năm chật vật, Go Hyun Jung mới lấy lại được vị thế trong giới giải trí. Theo nữ diễn viên, cô quyết tâm vực lại sự nghiệp "Để các con có thể nhìn thấy mẹ qua tivi". Đến nay, Go Hyun Jung vẫn lẻ bóng dù chồng cũ đã tái hôn từ năm 2011.

Go Hyun Jung làm dâu gia tộc Samsung nhưng bị chèn ép, buộc phải ly hôn và mất quyền nuôi con

Trên thực tế, dù bị gia tộc Samsung đối xử tệ bạc nhưng Go Hyun Jung không căm ghét chồng cũ. Trong 1 chương trình truyền hình, Á hậu Hàn Quốc 1989 chia sẻ: "Chúng tôi hẹn hò được 2 năm. Tôi kết hôn khi 22 tuổi và bạn đời của tôi 25 tuổi. Vì chúng tôi còn trẻ nên tôi không hiểu việc trở thành tài phiệt có gì đặc biệt. Khi tôi cưới anh ấy, có nhiều người nói tôi đến với anh ấy vì tiền chứ không phải vì tình yêu".

Nhưng trên thực tế, Go Hyun Jung yêu con người Jung Young Jin và sẵn sàng hy sinh sự nghiệp vì người yêu: "Tôi thực sự thích anh ấy rất nhiều. Anh ấy có khiếu hài hước tinh tế. Anh ấy là người tốt và thực sự rất ngầu. Anh ấy không hề tự mãn về việc mình có quyền lực. Anh ấy vui tính và chúng tôi khích lệ nhau tốt lên. Tôi thích mối quan hệ của chúng tôi. Trong mắt tôi chỉ có anh ấy và muốn có thật nhiều con với anh ấy. Tôi thích anh ấy đến mức đã giải nghệ vì anh ấy". Cô tuyên bố vẫn sẽ kết hôn với chồng cũ lần nữa nếu anh chỉ là một người bình thường, không bị gia thế ràng buộc.

Ngôi sao Mask Girl bộc bạch về lý do khiến họ chia ly: "Tôi nghĩ chúng tôi kết hôn khi còn quá trẻ. Chúng tôi không còn hẹn hò nữa mà chuyển sang trạng thái kết hôn. Nếu tôi tìm hiểu nhiều hơn và gặp anh ấy khi tôi trưởng thành hơn một chút, tôi nghĩ mình đã có thể đáp ứng được kỳ vọng, nhưng tôi nghĩ lúc đó tôi không thể làm được".

"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" xinh đẹp, cuốn hút ở độ tuổi ngoài 50 nhưng vẫn lẻ bóng

Nguồn: Koreaboo