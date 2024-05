Vũ Hoàng My giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp Đồng Nai xuất sắc đạt ngôi vị này khi đang là sinh viên của trường Đại học RMIT. Cô được đánh giá cao vì vẻ ngoài rạng rỡ, cách ứng xử duyên dáng, sự tự tin và vốn ngoại ngữ tốt.

Hoàng My cũng là Á hậu Việt Nam duy nhất tham dự cả hai đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới là Miss World và Miss Universe. Hoàng My từng ngồi ghế giám khảo của nhiều cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Hoàng My đạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2010

Thời điểm đăng quang, cô được đánh giá cao bởi vẻ ngoài rạng rỡ, sự tự tin và vốn ngoại ngữ tốt

Cô từng là thí sinh đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012

Khi đang hoạt động nghệ thuật, Hoàng My bất ngờ tạm ngưng và quyết định lên đường đi du học, theo đuổi giấc mơ làm phim của mình vào năm 2012. Á hậu theo học khóa kéo dài 6 tháng về diễn xuất tại Học viện Điện ảnh New York.



Hoàng My từng chia sẻ niềm đam mê dành cho môn Nghệ thuật thứ 7: "Tôi đã đọc và tìm hiểu kỹ về khóa học này, sau 6 tháng học tại đây, tôi mong muốn có thể tiếp tục theo học một khóa về đạo diễn kéo dài hơn 3 năm. Tôi thực sự muốn trở thành một diễn viên, và hơn thế, là trở thành một đạo diễn". Sau khi kết thúc việc học tập chuyên ngành Sản xuất phim tại Mỹ, người đẹp sinh năm 1988 không trở về việt Nam mà quyết định đến đến Israel để sinh sống và làm phim.

Tháng 12/2012, Á hậu Hoàng My đã lên đường sang Mỹ du học

Người đẹp sinh năm 1988 theo học khoá kéo dài 6 tháng về diễn xuất tại Học viện Điện ảnh New York

Cô từng quyết định ở lại Israel để sinh sống và làm phim. Sau đó, Á hậu Hoàng My trở về Việt Nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật

Á hậu Hoàng My là người kín tiếng trong chuyện đời tư. Người đẹp sinh năm 1988 công khai có bạn trai từ tháng 2/2023. Thời điểm đó, cô đăng ảnh chụp cùng nửa kia nhưng quyết giấu mặt. Từ đó đến nay Hoàng My chưa công khai danh tính và diện mạo bạn trai. Trong một buổi chia sẻ với truyền thông, Hoàng My tiết lộ bạn trai Việt kiều hơn cô 2 tuổi, là người vừa gặp đã muốn cưới cô. Cả hai đều muốn kín đáo và riêng tư nên thống nhất không chia sẻ trên MXH.

Cô cho biết bị nửa kia chinh phục bằng sự kiên nhẫn, chân thành. Khi yêu đương, Hoàng My còn có những thay đổi về suy nghĩ, từ người không có ý định lập gia đình, nay đã thay đổi quan niệm về cuộc sống và hôn nhân.

Trong khoảng thời gian hẹn hò, Hoàng My và bạn trai Việt kiều từng yêu xa. "Nếu chúng tôi có thể vượt qua tất cả thử thách và đủ niềm tin dành cho nhau, tôi sẽ chuyển sang châu Âu sống cùng anh ấy. Còn hiện tôi vẫn bay đi bay về như sống ở 2 thế giới. Tôi ở Việt Nam một tháng, ở Áo một tháng", người đẹp 8x từng cho hay.



Người đẹp sinh năm 1988 công khai có bạn trai từ tháng 2/2023

Người đẹp thi thoảng vẫn khoe khoảnh khắc bên "nửa kia" nhưng chỉ để lộ bóng lưng

Tới nay cô vẫn giấu kín danh tính và diện mạo nửa kia

Hoàng My chia sẻ cô bị chinh phục bởi sự kiên nhẫn và chân thành của bạn trai

Vào tháng 6/2023, Á hậu gây xôn xao khi bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe. Cô cho biết trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện cô có túi nước bẩm sinh trong ổ bụng. Qua thời gian, túi nước phình to, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng và cơ thể Hoàng My.



"Tôi đã đi nhiều nước ở châu Âu để thăm khám. Các bác sĩ cũng không biết nguyên nhân có túi nước này trong cơ thể của tôi. Tuy nhiên, túi nước ngày càng lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi luôn thấy bụng khó tiêu, căng tức. Tôi lo sợ mình chết trẻ", Hoàng My từng chia sẻ về căn bệnh của mình.

Trong quá trình điều trị bệnh, Hoàng My luôn được bạn trai Việt kiều đồng hành. Bạn trai có nhiều mối quan hệ nên đã tìm được các bác sĩ giỏi tại Áo để điều trị cho cô. Ngoài ra anh còn giúp Hoàng My chi trả mọi chi phí.

Hoàng My từng tiết lộ mắc căn bệnh lạ gây ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng

Bạn trai là người đồng hành, ở bên cạnh cô trong thời gian điều trị bệnh

Vào đầu tháng 4/2024, Á hậu Hoàng My đã sinh con gái đầu lòng. Em bé được ra đời bằng phương pháp sinh thường, khi chào đời nặng 3,5 kg và có tên gọi là Ayla. Người đẹp từng tiết lộ những tháng đầu mang thai, cô rất hoang mang vì không biết phải làm gì và quyết định thế nào. Tuy nhiên, sau đó người đẹp 8x cảm thấy hạnh phúc khi đảm nhận vai trò mới và đón thêm thành viên trong gia đình.



Cô tâm sự: "Mình thật hạnh phúc vì em bé rất thương mẹ, không hành mình xíu nào. Và mình gặp được những quý nhân có hiểu biết, đã giúp đỡ và động viên mình trong quá trình thai kỳ. Đến hôm nay mình mạnh khỏe và rất hạnh phúc". Sau khi sinh con, Á hậu Hoàng My thi thoảng chia sẻ cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Dù đã tạm ngưng hoạt động trong showbiz Việt nhưng động thái của cô vẫn nhận được sự quan tâm.

Người đẹp sinh năm 1988 chào đón con đầu lòng vào tháng 4/2024

Được biết nhóc tỳ là con gái, có tên gọi là Ayla

Những tháng đầu mang thai, cô rất hoang mang và lo lắng

Người đẹp sinh năm 1988 có cuộc sống bình yên, hạnh phúc ở nước ngoài

Trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My thi thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường trong cuộc sống