9 năm tìm kiếm và 5 lần “lỡ hẹn” với con, cặp vợ chồng Nghệ An đón mùa xuân đầu tiên trong hạnh phúc

Con cái là sợi dây gắn kết hôn nhân, là ngọn lửa sưởi ấm cả gia đình, và còn xinh đẹp như mùa xuân - vì đều là sự khởi đầu của những điều tốt đẹp. 9 năm kết hôn nhưng chưa một lần có được cái Tết trọn vẹn vì khó khăn trong quá trình chào đón "con yêu". Tết Quý Mão 2023 năm nay là cái Tết đầu tiên tiếng cười trẻ thơ xuất hiện trong gia đình chị Nguyễn Thị Sương và anh Lê Đình Bồi (Diễn Châu, Nghệ An).

Hành trình chữa trị hiếm muộn gần 1 thập kỷ của cặp vợ chồng nghèo

Năm 2013, chị Sương và anh Bồi kết hôn. Những tưởng từ đây họ sẽ được sống bình yên và hạnh phúc bên nhau, nhưng số phận đã khiến anh chị không ít lần phải trải qua sóng gió. Thậm chí, là trải qua những lần ám ảnh vì phải kết thúc thai kỳ sớm.

Chị Sương kể, sau khi lấy chồng chị đã 3 lần mất con. Lần đầu tiên là vào năm 2015, chị có thai lần đầu nhưng khi niềm vui chưa trọn vẹn thì vợ chồng anh chị nhận tin thai ngừng phát triển ở tuần thứ 8. Lần mang bầu thứ 2 là vào cuối năm 2015, nhưng cũng khoảng hơn 10 tuần, chị cũng xót xa khi bác sĩ kết luận thai bất thường và đình chỉ thai. Cuối năm 2016, trong lần mang thai tự nhiên tiếp theo, vợ chồng chị Sương anh Bồi thêm một lần đau đớn khi thai kỳ cũng chỉ diễn ra 9 tuần, "đứa con trong mơ" vẫn không về bên anh chị.

Năm 2013, chị Sương và anh Bồi kết hôn, nhưng phải đến năm 2015 mới có thai lần đầu.

Năm 2019, chị Sương phát hiện mình bị dính buồng tử cung, cần phải thực hiện mổ tách dính ngay. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn với vợ chồng chị khi vợ phải nằm viện để mổ tách dính buồng tử cung, còn chồng phải điều trị và phẫu thuật tim tại Bệnh viện Bạch Mai. Hơn thế, bác sĩ còn cho rằng, tình trạng niêm mạc tử cung mỏng, tiền sử lưu thai nhiều lần khiến chị khó có cơ hội làm mẹ.

Dù vậy, khát vọng "đón" con yêu của cặp vợ chồng nghèo chưa bao giờ dừng lại. Đến năm 2020 khi sức khỏe anh Bồi ổn định, hai vợ chồng tiếp tục hành trình tìm kiếm con ở các bệnh viện. Vay mượn khắp nơi để ra Hà Nội thực hiện thụ tinh nhân tạo (IUI) 2 lần nhưng đều không thành công. Hành trình tìm con đã lấy đi cả gia tài và sức khỏe nhưng kết quả mang lại cho hai vợ chồng vẫn là “con số 0” tròn trĩnh.

Sau 8 năm cùng chồng đi trên con đường tìm con, chị Sương may mắn đăng ký tham gia và nhận được hỗ trợ 100% chi phí Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Ngay lập tức, hai vợ chồng khăn gói ra bệnh viện khám và nộp hồ sơ xét duyệt.

“Khi nhận quyết định vợ chồng mình vui lắm vì chưa bao giờ được hỗ trợ nhiều đến vậy. Mình biết đến phương pháp IVF lâu rồi mà chưa thực hiện được, khi đó được làm IVF miễn phí mình có linh cảm rất rõ là hai vợ chồng sắp chạm đến giấc mơ có con rồi”, chị Sương bồi hồi chia sẻ.

Những tháng ngày sau đó, hai vợ chồng thực hiện khám, kích trứng và tạo được 7 phôi. Tháng 11/2021, chị Nguyễn Thị Sương tiến hành chuyển phôi, hạnh phúc vỡ òa khi bác sĩ thông báo đậu song thai.

"Như một giấc mơ mà mình đã ao ước suốt nhiều năm qua, quá nhiều sự mong mỏi chờ đợi của cả gia đình giờ đây đã hóa phép màu”, Chị Sương nhớ lại.

Mang bầu phải khâu tử cung, bà mẹ U40 vẫn quyết tâm giữ thai đôi

Mang bầu ở độ tuổi U40, lại có tiền sử sản khoa nặng nề 3 lần thai lưu, thể trạng sức khỏe kém, niêm mạc tử cung mỏng và mang thai đôi... Do đó chị Sương quyết định ở lại khu nội trú của bệnh viện để các bác sĩ tiện theo dõi và xử lý kịp thời khi có các bất thường xảy ra.

Trong giai đoạn đầu mang thai, sức khỏe chị yếu cùng tâm trạng lo sợ gặp phải tình trạng giống các lần trước đó, đến tuần 10 thai kỳ, chị Sương bị ra máu dọa sảy, ngay lập tức chị được các bác sĩ hỗ trợ tích cực và giữ thai thành công. Những ngày sau thai nhi đã an toàn trong bụng mẹ, sinh linh bé nhỏ mạnh mẽ vượt cột mốc 3 tháng.

Mang song thai tới tuần thứ 25, chị Sương gặp nguy cơ sinh non và phải khâu eo cổ tử cung cấp cứu để giữ thai an toàn. Vất vả khó khăn này chưa qua, những lo lắng khác lại ập tới khi ở tuần 26 chị bị tiểu đường thai kỳ, nguy cơ tiền sản giật. May mắn thay do phát hiện sớm, được bác sĩ hỗ trợ, điều chỉnh chế độ ăn, dần dần tình trạng đường huyết tăng cao dần được kiểm soát.

Nhưng khi đường huyết được kiểm soát thì tuần thứ 30 chị Sương lại bị đa ối và phù to hai chân, khi này chị nhanh chóng được các bác sĩ thăm khám và điều trị ổn định 1 tuần sau đó.

Hành trình mang thai quá vất vả và nhiều nguy cơ, cùng với đó là mang song thai nên bác sĩ chỉ định can thiệp mổ lấy thai, đảm bảo em bé chào đời an toàn. Vậy là vào ngày 8/8/2022 ca mổ lấy thai thành công mang 2 thiên thần nhỏ Lê Đình Khải và Lê Đình Hoàn về bên gia đình nhỏ sau sau 9 năm hiếm muộn và 3 lần mất con.

Ngày hôm đó, hạnh phúc ngập tràn khắp phòng sinh, không chỉ có chị mà cả chồng và mẹ chồng đều khóc rất nhiều khi lắng nghe tiếng khóc của 2 thiên thần nhỏ. Giây phút đó chính là giây phút làm thay đổi cuộc đời vợ chồng chị Sương - anh Bồi. Đưa họ vào hành trình mới - trải nghiệm được làm cha mẹ.

Mùa xuân 2023 là mùa xuân đầu tiên vợ chồng chị Sương được "bế bồng" con yêu sau bao năm kiên trì cố gắng. Năm nay, anh Bồi, chị Sương không còn phải lẩn tránh những câu hỏi khi nhắc về chuyện con cái, thay vào đó là niềm hạnh phúc xen chút tự hào vì hai con trai kháu khỉnh đáng yêu.

Mùa xuân 2023 là mùa xuân đầu tiên vợ chồng chị Sương được "bế bồng" con yêu sau bao năm kiên trì cố gắng.

Ngôi nhà nhỏ năm nay trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn rất nhiều với tiếng "ê a" của con yêu, những câu trò chuyện vui vẻ của ông bà nội ngoại và lời hỏi thăm chúc Tết "Cát Tường - Như Ý" của người thân họ hàng.