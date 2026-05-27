Không uống một giọt nước lọc, mỗi ngày “đều như vắt chanh” một ly trà sữa, lại thêm sở thích ngồi sới bạc thâu đêm suốt sáng. Lối sống buông thả đã khiến người phụ nữ này phải trả giá đắt khi hai bên thận bị sỏi lấp đầy, không còn một khe hở.

"Túi sỏi" di động và vết xe đổ sau 9 năm

Tháng 5/2026, phòng đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh của một bệnh viện tại Trường Sa (Trung Quốc) bỗng trở nên lặng ngắt. Trên màn hình máy tính, hình ảnh chụp X-quang vùng bụng của một bệnh nhân khiến tất cả các bác sĩ có mặt phải sững sờ.

Hai bên thận của bệnh nhân không còn hình dạng bình thường mà bị găm chặt, lấp đầy bởi chi chít những viên sỏi lớn nhỏ. Phần mô thận lành lặn bị chèn ép đến nghẹt thở, chỉ còn lại những khe hở mỏng dính. Nhìn tổng thể, hai quả thận của người phụ nữ này chẳng khác nào hai chiếc túi chứa đầy đá dăm.

Bệnh nhân nằm trên giường bệnh là bà Tiêu - một "khách quen" của khoa tiết niệu.

9 năm trước, bà Tiêu từng phải lên bàn mổ để giải quyết tình trạng sỏi thận. Khi đó, ca phẫu thuật rất thành công, sỏi được làm sạch triệt để. Trước khi xuất viện, bác sĩ đã rát cổ bỏng họng cảnh báo: "Phải thay đổi ngay lối sống, nếu không chắc chắn sẽ tái phát". Nhưng lời nhắc nhở của bác sĩ vừa ra khỏi tai này đã lọt qua tai kia. Trở về nhà, bà Tiêu vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục duy trì lối sinh hoạt vô tội vạ.

3.000 ly trà sữa và "sới bạc" tử thần

Cuộc sống thường nhật của người phụ nữ này có thể đúc kết gọn lẹ trong hai đặc điểm: Không uống nước lọc, chỉ nghiện trà sữa; không vận động, chỉ mê đánh bài.

Bà Tiêu phân trần, với bà, nước lọc có vị nhạt nhẽo, "rất khó nuốt". Kể từ sau ca mổ đầu tiên, bà chọn trà sữa làm nguồn cấp nước chính cho cơ thể, mỗi ngày tối thiểu một ly, gặp dịp lễ Tết hay tụ tập bạn bè thì số lượng tăng lên vô tội vạ. Tiêu thụ "đều đặn" như vậy suốt 9 năm, tính sơ bộ, người phụ nữ này đã đổ vào người hơn 3.000 ly trà sữa.

Nạp lượng đường khổng lồ vào người chưa phải là tất cả. Bà Tiêu còn sở hữu một thói quen chí mạng khác: Lười vận động. Hễ rảnh rỗi, bà lại ngồi lỳ bên bàn chơi bài liên tục 4 - 5 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, bà hiếm khi đứng dậy đi lại. Ngay cả việc uống nước hay đi vệ sinh, bà cũng lười. Lúc khát thì ngại đứng dậy rót nước, lúc buồn tiểu lại cố nhịn với tâm lý "chờ nốt ván bài", đến khi bụng chướng căng mới chịu đi.

Hậu quả là hệ chuyển hóa của cơ thể ngày càng đình trệ, nước tiểu bị cô đặc đến mức tối đa. Những chất cặn bã lẽ ra phải bốc hơi hoặc bài tiết ra ngoài thì lại âm thầm lắng đọng, kết tủa ngay trong lòng thận.

Ban đầu, cơ thể cũng phát ra những tín hiệu cầu cứu như đau mỏi thắt lưng, tiểu rắt. Tuy nhiên, bà Tiêu đều tặc lưỡi bỏ qua, cho rằng đó chỉ là bệnh vặt tuổi tác. Cho đến giữa tháng 5 vừa qua, một cơn đau quặn thận kinh hoàng ập đến khiến bà đổ gục, không thể đứng thẳng lưng. Đó là cơn đau nhức nhối, buốt thấu xương tủy, vùng bụng và thắt lưng như bị ai cào xé, vặn xoắn kèm theo nôn mửa liên tục. Khi người nhà hoảng hốt đưa bà vào phòng cấp cứu, kết quả phim chụp đã khiến chính các y bác sĩ phải rùng mình.

3 lần lên bàn mổ để "mót" sỏi và lời cảnh báo 60%

Đứng trước ca bệnh của bà Tiêu, hội đồng chuyên môn nhận định: Tình thế cực kỳ nan giải. Do số lượng sỏi quá nhiều, kích thước lớn và bám rễ ở khắp các ngóc ngách trong thận, các phương pháp tán sỏi thông thường hoàn toàn "bó tay".

Bệnh viện đã phải huy động ê-kíp chuyên gia nhiều khoa phối hợp, lên phác đồ phẫu thuật nội soi lấy sỏi qua da. Phải trải qua tổng cộng 3 ca đại phẫu tách biệt, các bác sĩ mới lấy được sạch số sỏi trong thận của bệnh nhân. Số sỏi lấy ra đựng đầy một chiếc chậu lớn, khiến ngay cả những điều dưỡng dày dặn kinh nghiệm cũng phải gai người.

Dù đã tạm qua cơn nguy kịch, bà Tiêu vẫn phải đối mặt với hành trình phục hồi và tái khám nghiêm ngặt suốt đời. Bác sĩ chủ trị đã đưa ra một con số mà bất kỳ bệnh nhân sỏi thận nào cũng phải khắc cốt ghi tâm: Sau phẫu thuật, nếu không chịu thay đổi thói quen xấu, tỷ lệ tái phát sỏi thận lên tới hơn 60%.

Thực tế đáng ngại hiện nay là nhiều người coi việc vào viện mổ sỏi như một lần "đi chợ", nghĩ rằng gắp đá ra ngoài là xong chuyện mà khước từ việc điều chỉnh lối sống. Họ không biết rằng, môi trường tạo sỏi trong cơ thể nếu không bị triệt tiêu, sỏi sẽ tái sinh rất nhanh, và lần sau bao giờ cũng tàn phá cơ thể khốc liệt hơn lần trước.

Giải mã cơ chế "đầu độc" thận từ ly trà sữa

Các chuyên gia dinh dưỡng phân tích, một ly trà sữa toàn đường (full đường) thông thường chứa khoảng 30 - 50g đường. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ tối đa 25g đường mỗi ngày. Như vậy, chỉ cần uống một ly trà sữa, lượng đường nạp vào cơ thể đã vượt ngưỡng báo động.

Tăng canxi nước tiểu: Tiêu thụ quá nhiều đường sẽ kích thích bài tiết canxi qua đường tiết niệu. Hàm lượng oxalate cao trong trà sữa khi kết hợp với lượng canxi này sẽ tạo thành tinh thể calcium oxalate – thành phần cốt lõi cấu tạo nên sỏi thận.

Hệ lụy từ bột béo: Nhiều thương hiệu trà sữa giá rẻ hiện nay sử dụng bột béo thay cho sữa tươi nguyên chất. Sữa tươi tự nhiên có chứa canxi giúp liên kết với oxalate ngay tại đường ruột để đào thải ra ngoài. Ngược lại, bột béo không làm được điều này, khiến oxalate thản nhiên ngấm vào máu, lọc qua thận và kết tủa thành sỏi.

Cộng hưởng từ thói quen nhịn tiểu: Khi những tinh thể này xuất hiện, cộng thêm việc bệnh nhân lười uống nước và hay nhịn tiểu, dòng nước tiểu không đủ mạnh để rửa trôi cặn bẩn. Hệ quả là các tinh thể nhỏ kết tụ lại thành khối sỏi lớn, tàn phá chức năng thận.

Nếu bạn nhận thấy bản thân đang có những dấu hiệu giống như bà Tiêu: Nghiện trà sữa, sợ nước lọc, lười vận động và thỉnh thoảng xuất hiện những cơn đau mỏi âm ỉ vùng thắt lưng... thì đừng chần chừ nữa. Hãy đến ngay các cơ sở y tế để thực hiện một cuộc siêu âm, xét nghiệm tổng quát.