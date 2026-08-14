Tại Bệnh viện Đại học Y Dược - ĐHQGHN, Cơ sở Linh Đàm, TS. Vũ Ngọc Thắng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Nam học và Y học giới tính, cùng ê-kíp vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp cho bệnh nhân N.T.H. (51 tuổi, Hà Nội).

Người bệnh mắc ung thư bàng quang tái phát. Các bác sĩ tiến hành cắt bàng quang tận gốc, nạo vét hạch chậu diện rộng, đồng thời tạo hình bàng quang mới từ một đoạn ruột non của chính người bệnh.

Đây là kỹ thuật phức tạp trong ngoại khoa tiết niệu, đặc biệt khi toàn bộ quá trình được thực hiện bằng nội soi. Phẫu thuật viên phải thao tác trong vùng chậu có không gian hẹp, vừa bóc tách khối u, nạo vét hạch, vừa chuẩn bị và tạo hình quai ruột thành một bàng quang mới, sau đó nối với niệu đạo.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân.

TS.BS Vũ Ngọc Thắng cho biết thách thức lớn nhất là bảo đảm khả năng phẫu tích triệt để tổn thương nhưng đồng thời phải thực hiện chính xác các bước tạo hình và khâu nối trong điều kiện phẫu trường nội soi.

“Đây là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao, từ bóc tách tổn thương, nạo vét hạch đến tạo hình quai ruột và nối với niệu đạo. Số cơ sở tại miền Bắc có thể triển khai thường quy kỹ thuật tạo hình phức tạp này hiện vẫn còn hạn chế”, TS.BS Thắng nói.

Sau khoảng 9 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã hoàn tất việc loại bỏ khối u tái phát, làm sạch hệ thống hạch chậu và tạo hình bàng quang mới bằng đoạn ruột non tự thân.

Với những trường hợp ung thư bàng quang tiến triển hoặc tái phát xâm lấn lớp cơ, cắt toàn bộ bàng quang có thể là một lựa chọn điều trị nhằm kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, người bệnh có thể phải sử dụng phương pháp chuyển dòng nước tiểu, trong đó có trường hợp phải mang túi chứa nước tiểu bên ngoài cơ thể.

Việc tạo hình bàng quang mới từ ruột là một giải pháp nhằm tái lập đường chứa và bài xuất nước tiểu theo hướng gần với sinh lý tự nhiên hơn. Khi kết hợp với phẫu thuật nội soi, phương pháp này còn hướng tới giảm tổn thương thành bụng, giảm mất máu và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục sau mổ.

Tuy nhiên, bàng quang được tạo hình từ ruột không có lớp cơ co bóp tự nhiên như bàng quang nguyên bản. Vì vậy, khả năng kiểm soát tiểu tiện không đơn thuần phụ thuộc vào cấu trúc bàng quang mới mà còn cần quá trình phục hồi chức năng và tập luyện lâu dài.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân N.T.H. được áp dụng chương trình phục hồi sớm sau mổ (ERAS). Sau 3 ngày, các chỉ số sinh hóa và thể trạng ổn định. Đến ngày thứ 5, người bệnh có thể chủ động ngồi dậy và ăn uống qua đường tiêu hóa. Đến ngày thứ 7, phần lớn hệ thống dẫn lưu được rút, bệnh nhân có thể vận động nhẹ và bắt đầu tập phục hồi chức năng tiểu tiện.

Bệnh nhân hồi phục sau ca mổ kéo dài 9 tiếng.

Các bác sĩ đang hướng dẫn người bệnh phối hợp hoạt động của cơ sàn chậu với áp lực ổ bụng để hình thành cơ chế tiểu tiện chủ động phù hợp với bàng quang mới.

Kiểm soát nguy cơ tái phát

Theo các bác sĩ, phẫu thuật là một phần trong chiến lược điều trị tổng thể đối với ung thư bàng quang. Sau khi có kết quả giải phẫu bệnh, đặc biệt trong trường hợp phát hiện hạch dương tính, người bệnh có thể cần tiếp tục điều trị bổ trợ theo phác đồ phù hợp nhằm kiểm soát các tế bào ung thư còn sót lại.

Do đó, mục tiêu của ca phẫu thuật không chỉ là loại bỏ tổn thương nhìn thấy được mà còn phải đánh giá tình trạng hạch, xác định giai đoạn bệnh và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo.

Việc thực hiện thành công cắt bàng quang tận gốc, nạo vét hạch chậu và tạo hình bàng quang mới hoàn toàn bằng nội soi cho thấy hướng phát triển của ngoại khoa tiết niệu hiện nay không chỉ tập trung vào việc loại bỏ bệnh lý mà còn đặt mục tiêu giảm sang chấn, rút ngắn thời gian hồi phục và duy trì chất lượng sống cho người bệnh sau điều trị.