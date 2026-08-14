Sữa đậu nành không đường thường được xem là thức uống “chân ái” của nhiều người đang giảm cân nhờ giàu protein thực vật, tạo cảm giác no và tương đối ít năng lượng. Tuy nhiên, uống vào thời điểm nào để tận dụng tốt nhất những lợi ích này lại là điều không phải ai cũng biết.

Trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng Vịnh Vân của NISORO HEALTH, bài viết trên trang Health.tvbs chỉ ra những thời điểm có thể ưu tiên uống sữa đậu nành, đồng thời giải đáp một số hiểu lầm phổ biến xoay quanh loại thức uống này.

Vì sao sữa đậu nành được ưa chuộng khi giảm cân?

Sữa đậu nành không đường là lựa chọn quen thuộc trong thực đơn của nhiều người muốn kiểm soát cân nặng. Thức uống này cung cấp protein thực vật cùng một số dưỡng chất như isoflavone đậu nành, lecithin và vitamin.

Đáng chú ý, protein có thể giúp tăng cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn trong ngày. Đây cũng là lý do sữa đậu nành thường xuất hiện trong thực đơn của những người đang theo đuổi chế độ ăn kiểm soát năng lượng.

Tuy nhiên, không nên xem sữa đậu nành như một “thức uống giảm cân” có thể tự mình quyết định hiệu quả giảm cân. Tổng lượng năng lượng nạp vào, chất lượng bữa ăn, vận động và nhiều yếu tố khác vẫn đóng vai trò quan trọng.

Hai thời điểm có thể ưu tiên uống sữa đậu nành

Theo chuyên gia dinh dưỡng, nếu muốn bổ sung protein từ sữa đậu nành, có thể cân nhắc uống sau khi tập luyện khoảng 30 phút đến 1 giờ.

Đây là thời điểm thuận tiện để bổ sung protein sau vận động, đặc biệt với những người có tập luyện thường xuyên và cần chú ý đến lượng protein trong chế độ ăn.

Một thời điểm khác có thể cân nhắc là trước bữa ăn. Uống một lượng phù hợp có thể giúp tăng cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát khẩu phần trong bữa chính và hạn chế ăn quá nhiều.

Dù vậy, điều quan trọng vẫn là lựa chọn sữa đậu nành không đường và tính tổng lượng năng lượng của cả ngày thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Buổi sáng uống sữa đậu nành khi bụng đói có tốt không?

Đây là thói quen khá phổ biến: thức dậy, chưa ăn gì và uống ngay một cốc sữa đậu nành.

Theo chuyên gia, người khỏe mạnh hoàn toàn có thể uống sữa đậu nành khi bụng đói, nhưng đây không nhất thiết là lựa chọn tối ưu với tất cả mọi người.

Một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể gặp tình trạng đầy bụng, chướng hơi hoặc khó chịu khi uống sữa đậu nành lúc chưa ăn gì. Đặc biệt, nếu chỉ uống một cốc sữa đậu nành thay cho cả bữa sáng, cơ thể có thể không được cung cấp đầy đủ năng lượng và các nhóm chất cần thiết.

Vì vậy, thay vì chỉ uống sữa đậu nành khi bụng đói, có thể kết hợp cùng một bữa sáng cân đối, bổ sung thêm thực phẩm giàu protein, chất xơ và các nhóm chất cần thiết khác.

Một chai sữa đậu nành có bao nhiêu protein?

Theo thông tin được chuyên gia chia sẻ, một chai sữa đậu nành bán tại cửa hàng tiện lợi, dung tích khoảng 400ml, thường có thể cung cấp khoảng 2 khẩu phần protein. Với những sản phẩm được quảng cáo là giàu protein, người dùng nên đọc kỹ bảng thành phần dinh dưỡng để biết chính xác lượng protein thực tế.

Theo cách quy đổi trong bài, 7g protein tương đương một khẩu phần protein. Tuy nhiên, dù sữa đậu nành có thể đóng góp một phần protein trong khẩu phần ăn, không nên uống quá nhiều hoặc sử dụng như nước lọc. Chế độ ăn vẫn cần đa dạng nguồn protein từ trứng, cá, thịt, hải sản, các loại đậu...

Một chế độ ăn cân đối sẽ giúp cơ thể nhận được đầy đủ hơn các axit amin, vitamin và khoáng chất cần thiết.

Sữa đậu nành có thể thay thế hoàn toàn sữa bò?

Với người không dung nạp lactose hoặc lựa chọn chế độ ăn chay, sữa đậu nành là một trong những lựa chọn thay thế sữa bò phổ biến. Tuy nhiên, hai loại đồ uống này không hoàn toàn tương đương về dinh dưỡng.

Một khác biệt đáng chú ý là hàm lượng canxi. Theo số liệu trong bài viết gốc, 100g sữa đậu nành chứa khoảng 14mg canxi, trong khi 100g sữa bò nguyên kem chứa khoảng 104mg.

Do đó, nếu không sử dụng sữa bò và lựa chọn sữa đậu nành là nguồn đồ uống chính, cần chú ý bổ sung canxi từ những thực phẩm khác như đậu phụ, đậu phụ khô, rau lá xanh đậm, mè đen...

Đặc biệt, nên ưu tiên các sản phẩm sữa đậu nành có bổ sung canxi nếu mục tiêu là tăng cường lượng canxi trong khẩu phần.

Muốn giảm cân bằng sữa đậu nành, đừng mắc 3 sai lầm này

Một là chọn sữa đậu nành có nhiều đường. Một số sản phẩm đóng chai có thể chứa lượng đường đáng kể, khiến tổng năng lượng nạp vào tăng lên mà người dùng không nhận ra. Vì vậy, sữa đậu nành không đường thường là lựa chọn phù hợp hơn khi kiểm soát cân nặng.

Hai là uống sữa đậu nành thay nước. Dù là thức uống giàu dinh dưỡng, sữa đậu nành vẫn cung cấp năng lượng và protein, không thể thay thế hoàn toàn nước lọc.

Ba là chỉ tập trung vào sữa đậu nành mà bỏ qua tổng thể chế độ ăn. Một cốc sữa đậu nành không thể bù đắp cho chế độ ăn nhiều đồ chiên rán, thực phẩm giàu năng lượng hoặc thiếu vận động.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, nếu muốn sử dụng sữa đậu nành trong quá trình giảm cân, nên ưu tiên loại không đường, kiểm soát tổng năng lượng trong ngày, bổ sung đa dạng nguồn protein và hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhiều năng lượng.

Sữa đậu nành có thể là một phần của chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, nhưng không phải “chìa khóa giảm cân”. Điều quyết định vẫn là một chế độ ăn cân bằng, phù hợp với nhu cầu năng lượng của cơ thể và duy trì được trong thời gian dài.