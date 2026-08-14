8 loại rau vào mùa thu được nhiều người yêu thích: Vừa thanh mát, vừa giúp cơ thể dễ chịu trong những ngày hanh khô

Khi thời tiết chuyển sang mùa thu, không khí khô hơn có thể khiến nhiều người cảm thấy khô miệng, khô da, dễ mệt mỏi. Thay vì quá chú trọng vào những món "bổ" đắt tiền, một số loại rau quen thuộc cũng là lựa chọn đáng cân nhắc để làm phong phú bữa ăn.

Mùa thu thường đi kèm những thay đổi rõ rệt về nhiệt độ và độ ẩm. Đây cũng là thời điểm nhiều loại rau xanh, rau họ cải vào vụ, dễ mua và có thể chế biến thành nhiều món ngon. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau củ nên chiếm một phần quan trọng trong chế độ ăn hằng ngày bởi chúng cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất thực vật có lợi.

1. Cà chua

Cà chua là loại quả quen thuộc nhưng thường được sử dụng như một loại rau trong bữa ăn. Thực phẩm này cung cấp vitamin C, vitamin A và lycopene, một hợp chất chống oxy hóa được quan tâm nhiều trong dinh dưỡng.

Cà chua có thể ăn sống, làm salad hoặc nấu canh. Đặc biệt, lycopene được hấp thu tốt hơn khi cà chua được chế biến cùng một lượng chất béo phù hợp.

2. Măng nước

Măng nước có vị thanh, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo thành các món canh hoặc món xào. Khi chế biến, cần sơ chế kỹ và nấu chín để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Với những người thích các món rau có độ giòn và vị nhẹ, đây có thể là lựa chọn thú vị trong những ngày thời tiết bắt đầu hanh khô.

3. Mồng tơi

Mồng tơi nổi tiếng với độ nhớt tự nhiên và thường xuất hiện trong các món canh gia đình. Rau cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất.

Một bát canh mồng tơi nấu với thịt băm hoặc tôm vừa dễ ăn, vừa giúp thực đơn gia đình có thêm rau xanh. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng một loại rau có thể "giải độc" hay chữa một tình trạng sức khỏe cụ thể.

4. Súp lơ

Súp lơ xanh hoặc súp lơ trắng đều là những loại rau giàu chất dinh dưỡng, dễ chế biến và phù hợp với nhiều thực đơn. Các loại rau như súp lơ, bắp cải cũng cung cấp canxi bên cạnh nhiều vitamin và khoáng chất khác.

Có thể hấp, luộc, xào hoặc nấu súp lơ. Cách chế biến đơn giản thường giúp giữ được hương vị tự nhiên của rau.

5. Bắp cải

Bắp cải là một trong những loại rau quen thuộc nhất trong mùa thu và mùa đông. Rau có thể dùng để luộc, xào, nấu canh hoặc cuốn thịt.

BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, từng chia sẻ với Dân trí rằng bắp cải trong Đông y được xếp vào nhóm thực phẩm có tính hàn, đồng thời cung cấp nhiều vitamin và các hợp chất thực vật.

Bắp cải cũng giàu vitamin C. Báo VnExpress dẫn thông tin từ lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết loại rau này có hàm lượng vitamin C đáng kể, góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

6. Củ niễng

Củ niễng có vị ngọt nhẹ, giòn và thường được chế biến thành các món xào. Đây là nguyên liệu khá đặc trưng trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt được nhiều gia đình yêu thích khi vào mùa.

Củ niễng có thể kết hợp với thịt bò, thịt lợn hoặc các loại rau khác để tạo thành món ăn vừa ngon miệng vừa đa dạng về nguyên liệu.

7. Rau cải

Khi thời tiết chuyển mát, nhóm rau cải như cải xanh, cải ngọt, cải canh, cải cúc và cải thảo thường trở nên phổ biến hơn. Đây cũng là nhóm rau phù hợp với nhiều kiểu chế biến, từ luộc, xào đến nấu canh. Mùa thu đông là thời điểm thích hợp để trồng nhiều loại rau cải và súp lơ.

8. Rau ngót

Rau ngót thường được dùng để nấu canh với thịt băm, tôm hoặc cua. Lá rau mềm, vị ngọt tự nhiên và dễ kết hợp với các món ăn gia đình.

Rau củ nói chung là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất quan trọng. PGS.TS Lê Bạch Mai từng chia sẻ trên Báo Dân trí rằng việc bổ sung rau củ vào bữa ăn giúp tăng chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần tạo nên khẩu phần cân đối.

Ăn rau thế nào trong mùa thu để vừa ngon vừa hợp lý?

Điểm quan trọng nhất không phải tìm một loại rau "thần kỳ" có thể thanh lọc gan, giải độc hay chống lại mọi tác động của thời tiết. Cơ thể vốn có hệ thống chuyển hóa và đào thải riêng, trong đó gan và thận đóng vai trò quan trọng.

Thay vào đó, nên duy trì chế độ ăn đa dạng, ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein phù hợp. Uống đủ nước cũng đặc biệt quan trọng khi thời tiết khô hanh.

Khi chế biến, nên ưu tiên hấp, luộc, nấu canh hoặc xào nhanh thay vì sử dụng quá nhiều dầu, muối và đường. Với rau sống, cần rửa sạch và bảo quản đúng cách. Những người có bệnh lý đặc biệt hoặc đang phải kiểm soát kali, đường huyết hay các chất dinh dưỡng khác cũng nên lựa chọn thực phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Mùa thu vì thế không nhất thiết phải bắt đầu bằng những món ăn cầu kỳ. Một mâm cơm có cà chua, mồng tơi, súp lơ, bắp cải, rau cải hay rau ngót đã có thể mang đến nhiều màu sắc, chất xơ và dưỡng chất cho cơ thể. Quan trọng nhất vẫn là ăn đa dạng, vừa đủ và duy trì thói quen vận động, nghỉ ngơi hợp lý.