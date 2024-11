Có lẽ trong chúng ta không ít người đã từng nghe đến hội chứng "Sunday Scaries", nói cách khác phần lớn chúng ta đều từng là nạn nhân của hội chứng "Chủ nhật buồn chán". Đó chính xác là những ngày mà tất cả những gì bạn có thể làm là nằm dài trên giường và cày hết cả một series phim Netflix.

Bạn cảm thấy buồn vì cuối tuần đã qua và lo lắng về những áp lực mà thứ Hai sẽ mang lại. Nhưng tin vui là: Cuối tuần chưa kết thúc, và cách bạn dành thời gian cho ngày Chủ nhật có thể giảm bớt rất nhiều áp lực đó cho ngày thứ Hai. Trên thực tế, những người phụ nữ thành công nhất biết rằng thói quen ngày Chủ nhật của họ có thể quyết định cả tuần của họ. Hãy đọc tiếp để biết 9 thói quen ngày Chủ nhật mà phụ nữ thành công không bao giờ bỏ qua.

1. Dọn dẹp nhà cửa

Bạn có thể không nghĩ mình là người ưa sạch sẽ, nhưng hãy tin rằng bạn sẽ ngủ ngon hơn khi phòng tắm đã được lau dọn và bát đĩa đã được cất gọn gàng. Thêm vào đó, tuần của bạn sẽ cảm thấy dễ quản lý hơn rất nhiều khi một số công việc nhà mà bạn trì hoãn (nhìn vào đống quần áo bẩn của bạn kìa) đã được giải quyết.

Sự bừa bộn trong nhà dẫn đến sự lộn xộn trong tâm trí, vì vậy việc dọn dẹp gọn gàng trong một giờ hoặc sắp xếp lại tủ quần áo nhanh chóng có thể tạo ra sự khác biệt lớn không chỉ trong môi trường sống của bạn mà còn cả cảm giác của bạn trong suốt cả tuần. Nếu những công việc nhà lớn (như sắp xếp ngăn kéo đồ linh tinh) khiến bạn cảm thấy quá tải, hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp nhanh nhà bếp (rửa bát và lau sạch kệ bếp), dọn dẹp phòng khách (gấp chăn và xếp chồng cốc) và dọn dẹp phòng ngủ (có nghĩa là cất quần áo trên "tạm để chiếc ghế đã mặc nhưng chưa sẵn sàng để giặt" - rõ ràng là bạn có một cái đấy!).

2. Lập kế hoạch cho cả tuần

Nếu cách bạn đối phó với hội chứng "Chủ nhật Buồn Chán" là hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng công việc sẽ bắt đầu lại vào ngày mai, thì điều này dành cho bạn. Bạn có thể nghĩ rằng việc không thừa nhận danh sách việc cần làm của mình là cách tốt nhất để xử lý, nhưng ngay cả khi hàng giờ xem Netflix giúp bạn "quên đi", bạn vẫn biết sáng thứ Hai đang đến, khiến bạn cảm thấy sợ hãi, lo lắng và rất nhiều căng thẳng vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau.

Cách lý tưởng để thiết lập một tuần thành công và cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi sáng thứ Hai đến là lên kế hoạch cho cả tuần trước. Xem lại lịch trình sắp tới của bạn, thêm thời gian để chuẩn bị cho các cuộc họp hoặc bài thuyết trình quan trọng và bao gồm thời gian để bạn thực sự hoàn thành những việc đó trong danh sách việc cần làm của mình. Bạn sẽ cảm thấy kiểm soát hơn nhiều và sẽ chuẩn bị tốt hơn trong suốt cả tuần.

3. Chuẩn bị bữa ăn và tủ quần áo

Nói về việc chuẩn bị, một cách khác để giúp bạn cảm thấy kiểm soát được tuần sắp tới là chuẩn bị bữa ăn và lên kế hoạch cho trang phục của bạn. Chúng ta đưa ra rất nhiều quyết định mỗi ngày, ngay cả trong vài phút đầu tiên thức dậy: Có nên nhấn nút báo thức lại hay không, khi nào thì bật máy pha cà phê, làm gì cho bữa sáng và mặc gì (tương đương với khoảng 1000 quyết định khác nhau).

Không có gì ngạc nhiên khi tất cả chúng ta đều cảm thấy kiệt sức hoặc choáng ngợp khi phải đưa ra hết quyết định này đến quyết định khác trong suốt ngày làm việc. Cho dù lớn hay nhỏ, các quyết định đều cộng dồn - sự mệt mỏi do quyết định là có thật. Nhưng tin tốt là: Bạn có thể dành ngày Chủ nhật của mình để hạn chế việc đưa ra quyết định trong suốt cả tuần.

Hãy chuẩn bị bữa ăn trước (cho dù đó là việc thực sự cắt rau và làm các món ăn đơn giản, hoặc chỉ viết ra một kế hoạch và lập danh sách mua sắm tạp hóa) và lên kế hoạch cho trang phục (bao gồm cả việc bạn sẽ mang giày, đi tất màu gì). Bạn sẽ hạn chế một số mệt mỏi do quyết định trong suốt cả tuần để có thể dành nhiều thời gian hơn cho những quyết định thực sự quan trọng, nhưng bạn cũng có thể thấy mình hào hứng với những bữa ăn hoặc bộ trang phục quyền lực đó, thay vì sợ hãi tuần sắp tới.

4. Đặt mục tiêu

Chủ nhật không chỉ dành cho việc chăm sóc bản thân hoặc lười biếng; chúng cũng có thể dành cho việc đặt mục tiêu. Hãy nghĩ về những điều cụ thể, có thể đạt được mà bạn muốn hoàn thành vào tuần tới và cách chúng liên quan đến các mục tiêu lớn hơn của bạn.

Ví dụ: Nếu bạn luôn muốn học piano, hãy thêm mục tiêu luyện tập tổng cộng hai giờ vào Chủ nhật tới. Nếu bạn muốn tập thể dục nhiều hơn, hãy đặt mục tiêu tham gia ba lớp tập luyện vào bất kỳ thời điểm nào trong tuần, sau đó lên lịch khi nào chúng sẽ diễn ra.

Nếu bạn muốn có một mối quan hệ, hãy lên kế hoạch hẹn hò một lần trong tuần này, hoặc nếu bạn đang khao khát được thăng chức, hãy đặt mục tiêu kết nối với sếp của bạn. Bất kể mục tiêu hoặc ý định của bạn là gì, hãy kiểm tra những gì bạn muốn trong cuộc sống bằng cách đặt ra chúng. Bạn sẽ cảm thấy hào hứng hơn với tuần của mình, nhưng cũng sẽ cảm thấy như mình đang tiến bộ hướng tới những mục tiêu cuộc sống to lớn đó.

5. Ngắt kết nối

Thông báo công khai cho bất kỳ ai cần nghe điều này: Bạn không phải (và không nên) "kết nối" 24/7. Nếu tuần của bạn cảm thấy quá tải và Chủ nhật thật đáng sợ, hãy cân nhắc việc tạm thời cai nghiện mạng xã hội để giảm căng thẳng.

Khi liên tục bị tấn công bởi Instagram, Facebook, Tiktok, Messenger, email công việc hoặc thậm chí là tin nhắn nhóm không bao giờ kết thúc, chúng ta có thể cảm thấy như mình liên tục bỏ lỡ điều gì đó. Tắt điện thoại trong vài giờ giúp giảm bớt sự quá tải đó và có thể cho phép bạn thực sự thư giãn.

Hãy thử ngắt kết nối hoàn toàn và tắt tất cả các màn hình để đọc sách, đi dạo với chó hoặc làm điều gì đó sáng tạo, hoặc chỉ cần đặt điện thoại của bạn ở phòng khác trong khi bạn thư giãn với chương trình yêu thích của mình trong vài giờ.

6. Đặt báo thức sáng thứ Hai sớm hơn vài phút

Buổi sáng thứ Hai là một sự thức tỉnh "thô lỗ". Âm báo thức lúc 6 giờ sáng có lẽ là điều cuối cùng bạn muốn nghe, và bạn muốn ngủ nướng cho đến giây cuối cùng có thể để tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng của cuối tuần.

Nhưng việc nhấn nút báo thức lại có thể dẫn đến một buổi sáng vội vã khiến bạn cảm thấy căng thẳng, choáng ngợp và tụt hậu ngay cả trước khi bạn bắt đầu ngày làm việc của mình. Thay vào đó, hãy đặt báo thức vào tối Chủ nhật sớm hơn 10-15 phút vào sáng hôm sau. Cho dù bạn dành thêm thời gian để thiền định, tận hưởng thói quen chăm sóc da hay chỉ pha một tách cà phê với một khoảnh khắc im lặng, bạn sẽ không bỏ lỡ 10 phút ngủ thêm và cảm thấy chuẩn bị tốt hơn nhiều cho ngày làm việc và cả tuần sắp tới.

7. Đọc sách

Một trong những bí quyết hàng đầu của phụ nữ thành công? Đọc sách. Nhiều người trong chúng ta có rất nhiều lý do khi nói đến việc đọc thường xuyên hơn. "Tôi quá mệt", "Tôi không có sách mới nào cả" và "Làm sao tôi có thể làm bất cứ điều gì khác trong thời gian rảnh rỗi khi cả sáu phần của Sex and the City đều có trên HBO Max!?" là những lý do mà cá nhân nhiều người thường xuyên sử dụng.

Nhưng đọc sách không chỉ thú vị; nó còn tốt cho bạn. Cho dù đó là thư giãn trước khi đi ngủ, nghỉ giải lao vào buổi chiều hay như một cách để bắt đầu Chủ nhật của bạn, hãy dành chút thời gian để đọc trong ngày để truyền cảm hứng cho bạn và giúp bạn cảm thấy có động lực cho tuần sắp tới. Còn về việc đọc gì? Hãy xem những cuốn sách đầy cảm hứng hoặc những cuốn sách để giáo dục bản thân giúp bạn phát triển cả mục tiêu thành công và cuộc sống.

8. Đưa hộp thư đến số 0

Nếu buổi sáng thứ Hai của bạn giống như một cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu ngay từ giây phút bạn thức dậy, hãy thiết lập tuần của bạn để thành công bằng cách vượt lên trước với email của bạn. Mặc dù Chủ nhật nên cảm thấy giống như Chủ nhật (hơn là phần mở rộng của tuần làm việc), nhưng chỉ dành 10-20 phút để hoàn thành một số công việc sẽ giúp bạn bắt đầu tuần của mình với cảm giác đã vượt lên trước.

Nếu email là nguồn gây căng thẳng, hãy xử lý hộp thư đến của bạn, hoặc nếu việc lên lịch cảm thấy giống như một nhiệm vụ tẻ nhạt vào sáng thứ Hai, hãy lên kế hoạch cho các cuộc họp và thời hạn của bạn vào ngày hôm trước. Hãy nghĩ về việc buổi sáng thứ Hai của bạn sẽ tuyệt vời như thế nào khi hộp thư đến của bạn đã về 0.

9. Kiểm tra tài chính

Chăm sóc bản thân không phải lúc nào cũng có nghĩa là tắm bồn sủi bọt hay đắp mặt nạ. Đôi khi, chăm sóc bản thân có nghĩa là trở thành một người trưởng thành độc lập và làm những gì bạn có thể để cảm thấy kiểm soát được tài chính của mình. Mặc dù việc có một kế hoạch tài chính chi tiết và đặt ra các mục tiêu có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng liên quan đến tiền bạc và đạt được những gì bạn muốn trong cuộc sống, nhưng việc cảm thấy kiểm soát được tài chính của mình không phải lúc nào cũng đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng.

Hãy dành 5 phút vào Chủ nhật để xem qua tài khoản ngân hàng và sao kê thẻ tín dụng của bạn. Tạo thói quen thường xuyên kiểm tra có thể giúp xác định gian lận sớm và cũng sẽ cho bạn ý tưởng tốt về nơi bạn đang chi tiêu và nơi bạn có thể tiết kiệm. Đặt mục tiêu tài chính cho tuần, cho dù đó là đặt một số tiền mặt nhất định vào tài khoản tiết kiệm của bạn hay đầu tư vào một khóa học hoặc dịch vụ sẽ cải thiện sức khỏe của bạn.