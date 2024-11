Ai cũng nói "Có công mài sắt có ngày nên kim", nhưng chứng kiến sự nghiệp ì ạch dù ngày nào cũng làm việc cật lực quả thực rất nản lòng. Trung thành với công ty là tốt, nhưng không ai muốn một ngày tỉnh giấc và nhận ra lòng trung thành đó đã kìm hãm sự nghiệp của mình. Vậy bạn nên chờ đợi bao lâu để được tăng lương và thăng chức xứng đáng trước khi tìm kiếm cơ hội khác? Hóa ra, phương pháp nhảy việc 4x6 chính là câu trả lời.

Phương pháp nhảy việc 4x6 cho phép bạn leo lên nấc thang sự nghiệp bằng cách tối đa hóa cơ hội và thu nhập tiềm năng của bạn sau mỗi hai năm. Được cho là giải pháp cho sự thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, nhiều người cũng rất háo hức về cách thức hoạt động của phương pháp này. Có thể phương pháp này không ngay lập tức mang lại cho bạn số tiền dồi dào, nhưng hãy tìm hiểu một chút, biết đâu đây là bước ngoặt lớn giúp bạn tăng thu nhập.

Phương pháp 4x6 là gì?

Với phương pháp 4x6, bạn sẽ thực hiện các "chặng nước rút" công việc kéo dài 6 tháng, lặp lại 4 lần, mỗi lần phục vụ một mục đích khác nhau. Đây là phương pháp được một người dùng trên nền tảng Tiktok rất tâm đắc - Ladan Nia chia sẻ. Theo Nia, 6 tháng đầu tiên là để tìm hiểu về vai trò của bạn, văn hóa công ty, nhân viên và những người chủ chốt (như các bên liên quan, đối tác và ban giám đốc).

Điều này sẽ cho bạn thấy công ty coi trọng và ưu tiên điều gì để bạn có thể trở thành một nhân viên xuất sắc và tạo ra kết quả phù hợp với họ. Việc này sẽ tạo tiền đề tốt cho 6 tháng tiếp theo, đó là lúc bạn thành thạo vai trò đến mức có thể làm việc một cách dễ dàng. Sau đó, bạn sẽ áp dụng những gì đã học được vào 6 tháng thứ ba để làm điều gì đó sáng tạo, chẳng hạn như xác định quy trình mới hoặc thâm nhập vào một thị trường mới. Từ đó, bước thứ tư là tìm kiếm việc làm mới trong 6 tháng.

Phải thừa nhận rằng, dành nửa năm để tìm kiếm việc làm mới nghe có vẻ không thú vị, nhưng Nia cho rằng đó là một chiến lược chắc chắn. Ngoài việc có thể làm mới sơ yếu lý lịch của bạn với những thành tích mới nhất, bạn không phải lo lắng về việc tìm kiếm việc làm một cách vội vàng vì bạn đã có một công việc.

Hơn nữa, bạn có thể "đàm phán khi bạn vẫn đang thoải mái với công việc mà bạn chưa bắt đầu chán ghét". Cuối cùng, tất cả những yếu tố này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong các cuộc phỏng vấn và đàm phán. Bạn sẽ biết chính xác mình mang lại điều gì và sẽ không chấp nhận điều kiện thấp hơn.

Về bản chất, phương pháp 4x6 buộc bạn phải đặt ra thời hạn kết thúc công việc ngay từ khi bắt đầu. Mặc dù điều này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đó là một cách chắc chắn để ngăn chặn sự nghiệp của bạn bị đình trệ. Xét cho cùng, việc thăng tiến không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt nếu có những cơ hội hạn chế trong công ty hiện tại của bạn về việc thăng chức và tăng lương.

Nhảy việc thúc đẩy sự nghiệp của bạn như thế nào?

Bắt đầu lại ở một công việc mới sau mỗi hai năm nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng nhảy việc lại mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc và là một chiến lược thông minh cho sự phát triển sự nghiệp. Thay vì chứng kiến những cơ hội thăng tiến vụt mất, việc nhảy việc vô tình thúc đẩy bạn ra ngoài kia và giành lấy những gì thuộc về mình.

Hơn nữa, việc nhảy việc cũng có thể giúp bạn tăng lương từ 5 đến 15%, với hầu hết người lao động báo cáo mức tăng lương 10% so với công ty cũ. Điều này có thể là do mỗi công việc đều có những thách thức và cơ hội học hỏi riêng, giúp trau dồi và đa dạng hóa bộ kỹ năng của bạn, đồng thời bổ sung kinh nghiệm vào sơ yếu lý lịch của bạn.

Tất cả những điều này sẽ chỉ có lợi cho bạn khi đến lúc chuyển đổi. Chúng mang lại cho bạn nhiều lợi thế hơn khi đàm phán với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Ngoài việc có thể đảm bảo mức lương cao hơn, điều này còn giúp bạn có được các phúc lợi và đặc quyền tốt hơn, chẳng hạn như nhiều thời gian nghỉ phép, sự linh hoạt,... Thêm vào đó, nhiều công việc cho phép bạn mở rộng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp nhanh hơn. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần tìm kiếm việc làm mới hoặc khi bạn cần sự giúp đỡ.

Đương nhiên, điều này sẽ hữu ích với việc giúp bạn có một lộ trình thăng tiến rõ ràng. Còn nếu bạn muốn trung thành tại một nơi đến 4-5 năm và vẫn cảm thấy ổn, thì có lẽ phương pháp này không phải là thứ bạn tìm kiếm.

Nhiều người đặt ra câu hỏi lẫn sự định kiến rằng, nhảy việc nhiều cho thấy rằng bạn không trân trọng công việc cũng như không đủ năng lực ở một mảng nhất định. Chúng ta sẽ không bàn về năng lực cá nhân, nhưng nếu tại một nơi làm việc được công nhận khả năng và được thăng tiến lẫn tăng lương hợp lý, chẳng ai muốn rời đi cả.

Giám đốc Nhân sự của Relay Payments, Amy Zimmerman, giải thích với CNBC Make It rằng khoảng thời gian lý tưởng để chuyển việc là từ hai đến ba năm - cùng khoảng thời gian mà phương pháp 4x6 yêu cầu. Nhưng liệu những khoảng thời gian làm việc ngắn ngủi liên tiếp có làm xấu sơ yếu lý lịch của bạn không?

Câu trả lời là: Tùy thuộc vào tình huống.

Có một định kiến xung quanh việc nhảy việc, nhưng tác giả Kimberli Lowe-MacAuley đã lưu ý trong một bài viết cho FlexJobs rằng việc có lý do hợp lý và trung thực với các nhà tuyển dụng tiềm năng về lý do bạn rời bỏ từng vị trí có thể có lợi cho bạn. Và nếu câu hỏi về lòng trung thành được đặt ra, chuyên gia pháp lý và người sáng lập Lawsuit Legal, Thom Pryor, nói với U.S. News rằng "Nếu họ thích bạn và muốn bạn cho vai trò mà họ đang tìm kiếm, các nhà tuyển dụng sẽ bỏ qua điều đó".

Tất nhiên, bạn không thể đảm bảo rằng nó sẽ bị bỏ qua và có một số bất lợi khác của việc nhảy việc cần xem xét. Việc phải tìm hiểu một vai trò mới và hoạt động bên trong của một công ty khi bạn bắt đầu một công việc mới, xây dựng từ đầu và nhận bảo hiểm y tế mới có thể không đáng với bạn. Tương tự như vậy, mặc dù việc thiết lập mối quan hệ với đồng nghiệp là rất quan trọng đối với tinh thần đồng đội, sự hợp tác và sự hài lòng trong công việc, nhưng việc xây dựng chúng có thể là một thách thức nếu bạn thường xuyên đến và đi.

Cuối cùng, bạn phải tự quyết định xem việc nhảy việc có xứng đáng hay không. Tuy nhiên, mặc dù có một số bất lợi khi nhảy việc, nhưng có vẻ như những ưu điểm vượt trội hơn hẳn. Với phương pháp 4x6, bạn sẽ có thể ở một nơi đủ lâu để không bị các nhà tuyển dụng nghi ngờ và đạt được các kỹ năng cũng như kinh nghiệm cần thiết để nhanh chóng leo lên nấc thang sự nghiệp.

Và đây là thực tế khi áp dụng phương pháp 4x6 vào công việc của bạn

Bước 1: Tìm hiểu về công ty

Việc tìm hiểu mọi thứ có thể về nơi làm việc của bạn sẽ giúp tạo nền tảng vững chắc cho hai năm tiếp theo. Nó sẽ đảm bảo bạn tạo ra kết quả phù hợp với mục tiêu, giá trị và ưu tiên của công ty, đồng thời tạo tiền đề cho thành công của bạn trong ba bước tiếp theo.

Để làm được điều này, hãy tìm hiểu về lịch sử công ty và phân tích các ưu tiên của công ty để tìm hiểu văn hóa nơi làm việc, giao lưu với đồng nghiệp trong và ngoài công việc, quan sát cách đồng nghiệp và cấp trên tương tác với nhau.

Thay vì chứng kiến những cơ hội thăng tiến vụt mất, việc nhảy việc vô tình thúc đẩy bạn ra ngoài kia và giành lấy những gì thuộc về mình.

Bước 2: Nắm vững vai trò

Khi bạn đã đặt nền móng, bạn có thể bắt đầu nhiệm vụ nắm vững vai trò của mình. Vì bạn đã nắm bắt được vai trò của mình từ sáu tháng đầu tiên, sáu tháng tiếp theo nên dành để tinh chỉnh mọi thứ về công việc của bạn. Rõ ràng, dựa vào kỹ năng và kinh nghiệm của bạn sẽ hữu ích ở đây, nhưng cũng nên xin phản hồi từ sếp của bạn.

Nếu họ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, hãy gửi cho họ một email nhanh chóng yêu cầu những lời phê bình mang tính xây dựng vì bạn muốn làm tốt nhất có thể. Việc áp dụng phản hồi của họ sẽ không chỉ đảm bảo bạn liên tục tạo ra công việc chất lượng cao mà còn nâng cao hơn nữa bộ kỹ năng hiện tại của bạn.

Bước 3: Đổi mới

Nếu bạn nghĩ rằng sự đổi mới chỉ dành riêng cho những người như Steve Jobs, hãy nghĩ lại. Cho dù đó là việc phát minh ra một chương trình toàn công ty hay tinh chỉnh một chiến dịch email, có rất nhiều cách để tạo ra những thay đổi có ý nghĩa tại nơi làm việc. Và tất cả bắt đầu bằng việc khai thác khía cạnh sáng tạo của bạn, cởi mở với sự thay đổi và hợp tác. Luôn cởi mở sẽ giúp các ý tưởng sáng tạo dễ dàng nảy sinh hơn.

Ngoài ra, hãy xem xét tất cả các khía cạnh của bộ phận của bạn và xác định xem có lĩnh vực nào cần cải thiện hay không. Điều này sẽ đảm bảo bạn đang thực hiện những thay đổi có tác động trong một lĩnh vực phù hợp với chuyên môn của bạn, điều này sẽ thể hiện tốt trên sơ yếu lý lịch của bạn.

Ví dụ: Nếu bạn ở trong bộ phận truyền thông xã hội, bạn có thể thấy rằng nhóm không tối ưu hóa thời gian đăng bài hoặc tích hợp lời kêu gọi hành động trong các bài đăng và chiến dịch. Do đó, bạn có thể trình bày một chiến lược, công cụ hoặc chương trình tích hợp mới tại cuộc họp tiếp theo của mình để sắp xếp hợp lý mọi thứ. Khi đến lúc trình bày, hãy tự tin vào ý tưởng của bạn và giới thiệu nó theo cách không khiến sếp của bạn cảm thấy bị chỉ trích.

Bước 4: Tìm kiếm việc làm

Khi đến lúc bắt đầu tìm kiếm việc làm, hãy bắt đầu bằng cách cập nhật thư xin việc và sơ yếu lý lịch của bạn để bao gồm các kỹ năng, trách nhiệm mới của vai trò hiện tại của bạn và tích cực kết nối trực tuyến hoặc trực tiếp.

Ngoài ra, mặc dù sáu tháng nghe có vẻ như cả một đời - và đôi khi cũng cảm thấy như vậy, nhưng nó sẽ trôi qua trong nháy mắt. Điều cuối cùng bạn muốn là thấy mình chính xác ở nơi bạn bắt đầu vào cuối sáu tháng này. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn dành thời gian để tích cực tìm kiếm việc làm mới. Dành thời gian để làm việc này và đặt nó lên đầu danh sách việc cần làm của bạn sẽ ngăn bạn làm chững lại đà phát triển sự nghiệp của mình.

Điều đó nói rằng, bạn không muốn sếp của bạn biết được rằng bạn đang tìm việc và trừng phạt, hoặc tệ hơn, sa thải bạn vì điều đó. Để ngăn chặn điều này xảy ra, hãy dành 8-10 giờ mỗi tuần để tìm việc bên ngoài công việc. Bạn cũng có thể cập nhật hồ sơ LinkedIn của mình để phản ánh các kỹ năng hiện tại của bạn để các nhà tuyển dụng phù hợp có thể nhìn thấy bạn - chỉ cần đừng nói rằng bạn "sẵn sàng làm việc".

Và khi đến lúc phỏng vấn, hãy cho nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn biết rằng sự kín đáo là quan trọng và hỏi xem bạn có thể lên lịch nói chuyện trong giờ nghỉ trưa hoặc trước hoặc sau giờ làm việc hay không. Các nhà tuyển dụng muốn làm việc với bạn, và nếu cả hai bạn đều nghiêm túc với vai trò này, họ sẽ sẵn sàng thực hiện.