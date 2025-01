8 thực phẩm đi đâu cũng thấy, là “cứu tinh” cho gan sau cuộc nhậu ngày Tết

Bông cải xanh - "Siêu thực phẩm" giải độc gan

Bông cải xanh là loại rau củ quen thuộc, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, sulforaphane - một hợp chất có trong bông cải xanh - được chứng minh có tác dụng kích thích sản xuất các enzyme giải độc gan, bảo vệ gan khỏi tổn thương do rượu bia, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Củ cải đường - "Thần dược" thanh lọc gan

Củ cải đường chứa nhiều chất chống oxy hóa như betaine, betalain, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan mới, hỗ trợ chức năng giải độc của gan. Ngoài ra, củ cải đường còn chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Atiso - "Người bạn thân thiết" của lá gan

Atiso từ lâu đã được biết đến với tác dụng mát gan, giải độc, bảo vệ tế bào gan. Cynarin và silymarin - hai hoạt chất chính có trong atiso - giúp tăng cường chức năng gan, thúc đẩy quá trình sản xuất mật, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.

Rượu bia, đồ ăn nhiều dầu mỡ, chế độ sinh hoạt thất thường trong dịp Tết dễ ảnh hưởng đến sức khỏe gan. Ảnh: Adobe Stock

Nấm hương - "Vệ sĩ" bảo vệ gan

Nấm hương chứa nhiều polysaccharide, axit amin và các khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy, polysaccharide trong nấm hương có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ gan khỏi tổn thương, ức chế sự phát triển của virus viêm gan B.

Cà rốt - "Nguồn cung cấp" vitamin A dồi dào

Cà rốt giàu beta-carotene - tiền chất của vitamin A - có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do gốc tự do, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào gan. Ngoài ra, cà rốt còn chứa nhiều vitamin C, kali và chất xơ, tốt cho sức khỏe tổng thể.

Tỏi - "Chiến binh" chống viêm, giải độc

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là "thần dược" cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe lá gan. Allicin - hoạt chất có trong tỏi - có tác dụng kháng viêm, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, thúc đẩy quá trình giải độc gan.

Nghệ - "Liều thuốc" vàng cho lá gan

Nghệ, với thành phần chính là curcumin, là một "siêu thực phẩm" mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe lá gan. Curcumin không chỉ là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi những tác nhân gây hại mà còn có tác dụng kháng viêm, kích thích tái tạo tế bào gan và hỗ trợ cải thiện chức năng gan

Bên cạnh đó, curcumin còn có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư gan, hỗ trợ điều trị xơ gan và cải thiện các triệu chứng của bệnh gan. Việc sử dụng nghệ thường xuyên trong chế độ ăn uống sẽ giúp bạn có một lá gan khỏe mạnh và phòng ngừa các bệnh về gan."

Trà xanh - "Thức uống" thanh lọc cơ thể

Trà xanh, với thành phần chính là EGCG, là một "siêu thực phẩm" mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe lá gan. EGCG không chỉ là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi những tác nhân gây hại mà còn có tác dụng kháng viêm, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và hỗ trợ cải thiện chức năng gan. EGCG còn có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư gan, hỗ trợ điều trị xơ gan và cải thiện các triệu chứng của bệnh gan.

Theo Healthline