Theo Nghị quyết, hầu hết các nhóm thực phẩm đang lưu thông phổ biến hiện nay đều thuộc diện phải công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi đưa ra thị trường.

Các nhóm thực phẩm gồm: Thực phẩm đã qua chế biến, đóng gói sẵn; phụ gia thực phẩm; vi chất dinh dưỡng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm bổ sung; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em đến 36 tháng tuổi.

Từ nay, thực phẩm muốn ra thị trường phải công bố tiêu chuẩn.

Nghị quyết quy định, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc chưa có cơ chế đánh giá sự phù hợp; vi chất dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung chỉ chứa vitamin, khoáng chất và không công bố khuyến cáo về sức khỏe.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng gồm bản công bố theo mẫu quy định và phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm. Phiếu kiểm nghiệm phải còn hiệu lực không quá 12 tháng, do tổ chức thử nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 cấp, thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định.

So với quy định trước đây, nghị quyết mới yêu cầu chặt chẽ hơn về hồ sơ công bố, nhằm khắc phục tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng kết quả kiểm nghiệm cũ, không phản ánh đúng chất lượng sản phẩm đang lưu thông trên thị trường.

Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng được thực hiện chủ yếu bằng hình thức trực tuyến, với thời hạn xử lý hồ sơ là 15 ngày. Trường hợp cơ quan tiếp nhận không có ý kiến bằng văn bản, hồ sơ sẽ được đăng tải công khai trên hệ thống thông tin điện tử.

Theo nghị quyết, tổ chức, cá nhân chỉ được đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi hồ sơ công bố đã được công khai. Người kinh doanh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ cũng như chất lượng, an toàn của sản phẩm đã công bố.

Nghị quyết cũng quy định trách nhiệm công khai thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng khi bán thực phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử, tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hậu kiểm và kiểm soát tình trạng quảng cáo sai sự thật.

Một số trường hợp được miễn thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng gồm nguyên liệu chỉ phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; nguyên liệu không tiêu thụ trong nước; sản phẩm nhập khẩu phục vụ viện trợ nhân đạo, nghiên cứu khoa học hoặc kiểm nghiệm.

Trường hợp sản phẩm có thay đổi tên, xuất xứ hoặc thành phần chính, tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố lại tiêu chuẩn áp dụng. Với các thay đổi khác, người kinh doanh chỉ cần thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.