8 món đồ gia dụng đang bán rất chạy trên mạng nhưng mua về mới thấy phí tiền: Có món nhìn tiện đến mức ai cũng dễ xuống tiền

Mua sắm trực tuyến đã khiến việc sắm đồ cho gia đình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài thao tác, một món đồ đang được quảng cáo rầm rộ có thể được giao đến tận nhà trong ngày. Cũng chính vì quá thuận tiện, nhiều người dễ xuống tiền cho những sản phẩm trông “rất có lý” trên video nhưng thực tế lại không giải quyết được vấn đề tốt hơn những món đồ thông thường.

Dưới đây là 8 sản phẩm từng được nhiều người chú ý trên mạng, song nếu xét kỹ về công năng, độ tiện dụng và chi phí sử dụng lâu dài, chúng chưa chắc đáng mua như vẻ ngoài.

1. Bàn chải vệ sinh tích hợp dung dịch tẩy rửa

Những chiếc bàn chải vệ sinh có sẵn khoang chứa dung dịch thường được quảng cáo như một món đồ “2 trong 1”: vừa chà rửa, vừa tự động đưa chất tẩy lên bề mặt. Hình ảnh quảng cáo thường cho thấy sản phẩm có thể xử lý cặn nước, cặn xà phòng và vết bẩn trong phòng tắm chỉ sau vài lần chà.

Thực tế, hạn chế nằm ở chính phần bàn chải và dung dịch đi kèm. Với những mảng cặn lâu ngày trên kính hoặc vòi nước, người dùng vẫn phải dùng khá nhiều lực. Một số dung dịch có mùi nồng, trong khi khi hết lại phải mua lõi hoặc chất tẩy thay thế, làm phát sinh thêm chi phí.

Với những vết cặn thông thường, cách đơn giản hơn là dùng chất tẩy chuyên dụng phù hợp với vật liệu hoặc vệ sinh định kỳ trước khi cặn bám quá dày. Riêng các mẹo pha chất tẩy tại nhà cũng cần thận trọng, không trộn tùy tiện các hóa chất làm sạch vì có thể sinh khí gây hại.

2. Hộp bảo vệ chuối

Ý tưởng của món đồ này khá thú vị: đặt quả chuối vào một chiếc hộp cứng để tránh bị dập khi mang đi làm, đi học hoặc để trong túi. Vấn đề là chuối tự nhiên không có kích thước và độ cong giống nhau.

Vì vậy, món đồ tưởng như được “đo ni đóng giày” cho một nhu cầu rất cụ thể lại gặp một lỗi rất cơ bản: có quả quá dài, có quả quá cong, có quả quá to để đặt vừa hộp. Khi đó, một chiếc hộp đựng thực phẩm nhỏ hoặc cốc nhựa có nắp đôi khi lại linh hoạt hơn nhiều.

Đây là ví dụ điển hình của nhóm sản phẩm giải quyết một vấn đề rất nhỏ bằng một món đồ quá chuyên biệt. Nếu nhu cầu chỉ xuất hiện vài lần mỗi tháng, việc mua thêm một vật dụng riêng chưa chắc cần thiết.

3. Xà phòng hình chùm nho

Xà phòng tạo hình thành những chùm nho nhiều màu sắc từng gây chú ý vì vừa giống đồ trang trí, vừa được quảng cáo có thể tạo hương thơm và sử dụng như xà phòng thông thường.

Nhưng phần hấp dẫn nhất của sản phẩm cũng chính là điểm yếu. Khi tiếp xúc nhiều với nước, các “quả nho” bằng xà phòng có thể mềm, dính vào nhau hoặc mất hình dạng ban đầu. Nếu treo gần vòi nước, sản phẩm càng nhanh xuống cấp.

Nếu mục đích chính là trang trí và tạo mùi thơm, các sản phẩm khuếch tán hương sẽ phù hợp hơn. Nếu cần rửa tay hoặc tắm, xà phòng dạng bánh hoặc dạng lỏng thông thường thường tiện và dễ bảo quản hơn. Một món đồ cố gắng làm ba việc cùng lúc đôi khi lại không làm tốt việc nào.

4. Đá viên bằng thép không gỉ

Đá viên kim loại được quảng cáo với ưu điểm không tan, có thể tái sử dụng và không làm loãng đồ uống. Nghe qua, đây là giải pháp khá hợp lý cho người thích cà phê lạnh, nước trái cây hoặc đồ uống có cồn.

Tuy nhiên, khả năng làm lạnh của những viên kim loại nhỏ vẫn có giới hạn. Chúng cần được làm lạnh đủ lâu trước khi sử dụng và khó tạo cảm giác lạnh tương đương lượng đá nước thông thường. Trọng lượng cũng là một bất tiện: viên kim loại có thể va mạnh vào thành cốc, thậm chí trượt về phía miệng khi người dùng uống trực tiếp.

Nếu mục tiêu chỉ là giữ đồ uống lạnh mà không pha loãng, một lựa chọn đơn giản hơn là làm lạnh sẵn ly, chai hoặc chính đồ uống trước khi dùng. Với một số loại đồ uống, có thể làm đá từ chính loại nước đó để khi tan không làm thay đổi hương vị.

5. “Hộp hút bụi” đặt trong phòng

Trên mạng từng xuất hiện những sản phẩm dạng hộp nhỏ được giới thiệu là có khả năng hút hoặc giữ bụi trong không khí mà gần như không cần vận hành như một thiết bị điện thông thường. Đây là kiểu sản phẩm rất dễ khiến người nuôi thú cưng hoặc người thường xuyên phải lau bụi chú ý.

Vấn đề là bụi trong nhà không tự động biến mất chỉ nhờ đặt một chiếc hộp ở góc phòng. Muốn giảm lượng bụi nhìn thấy trên sàn và đồ nội thất, vẫn cần các biện pháp cơ bản như hút bụi, lau bề mặt, vệ sinh vải rèm, chăn ga, kiểm soát lông thú cưng và thông gió hợp lý.

Với các sản phẩm đưa ra tuyên bố mạnh về khả năng “hút bụi”, “lọc bụi” hoặc “làm sạch không khí”, người mua nên kiểm tra kỹ nguyên lý hoạt động, công suất, bộ lọc và thông số kỹ thuật thay vì chỉ nhìn video quảng cáo.

6. Đầu vòi sen tích hợp lõi lọc

Khác với nhiều món trong danh sách, đầu vòi sen có lõi lọc có thể mang lại tác dụng nhất định tùy loại lõi và chất lượng nguồn nước. Một số bộ lọc có thể giữ lại cặn thô hoặc rỉ sét trong đường ống.

Điểm cần tính toán lại nằm ở chi phí sử dụng. Lõi lọc nhỏ thường phải thay định kỳ và chỉ phục vụ riêng vòi sen. Nếu gia đình có vấn đề với cặn bẩn ở nhiều vị trí như vòi rửa, bình nóng lạnh hay thiết bị sử dụng nước khác, việc xử lý tại một điểm duy nhất sẽ không giải quyết được toàn bộ vấn đề.

Trước khi lắp, nên xác định chính xác chất lượng nguồn nước và loại tạp chất cần xử lý. Không phải lõi lọc nào cũng có khả năng làm “mềm nước”, khử mọi chất hòa tan hay cải thiện chất lượng nước theo cách quảng cáo.

7. Con lăn bụi mini có thể rửa bằng nước

Sản phẩm này hấp dẫn ở lời hứa rất rõ ràng: thay vì liên tục mua giấy lăn bụi dùng một lần, chỉ cần dùng con lăn có bề mặt dính, rửa sạch rồi tái sử dụng.

Trong thực tế, loại con lăn này khá hữu ích khi xử lý một vùng nhỏ trên quần áo hoặc ghế. Nhưng khi phải làm sạch diện tích lớn, lớp dính nhanh chóng bám đầy xơ vải và tóc. Sau đó người dùng phải mang đi rửa, chờ khô rồi mới tiếp tục sử dụng.

Điều đó khiến ưu điểm “tái sử dụng” đôi khi trở thành sự bất tiện. Với gia đình nuôi chó mèo hoặc thường xuyên xử lý lông trên sofa, giường và quần áo, có thể cần kết hợp nhiều dụng cụ khác nhau thay vì kỳ vọng một con lăn mini giải quyết tất cả.

8. Chai đựng nước sốt dạng úp ngược

Thiết kế chai úp ngược nghe rất hợp lý vì nước sốt luôn nằm sát miệng chai, người dùng chỉ cần bóp là lấy được ngay. Đây cũng là kiểu sản phẩm rất bắt mắt trong những video sắp xếp tủ lạnh hay tổ chức gian bếp.

Tuy nhiên, với các loại sốt đặc hoặc có hạt, miệng chai nhỏ dễ bị tắc. Nếu nắp quá chặt, thao tác mở có thể khiến nước sốt bắn ra ngoài. Phần nắp luôn tiếp xúc với thực phẩm cũng cần được tháo và vệ sinh kỹ, nếu không rất dễ tích tụ cặn bẩn.

Trong nhiều trường hợp, việc giữ nguyên bao bì sản phẩm hoặc sử dụng chai có miệng rộng, dễ tháo rửa lại thực tế hơn. Đồ đựng thực phẩm nên ưu tiên khả năng vệ sinh và độ kín trước khi ưu tiên hình thức.

Điểm chung của 8 món đồ: Đánh trúng cảm giác “nhà mình đang thiếu đúng thứ này”

Không phải mọi sản phẩm trong danh sách đều vô dụng với tất cả mọi người. Một món đồ có thể rất hợp với người này nhưng trở nên thừa thãi trong nhà người khác. Điều đáng lưu ý là nhiều sản phẩm bán chạy trên mạng có chung một cách tiếp cận: biến một bất tiện nhỏ trong sinh hoạt thành một vấn đề lớn, sau đó đưa ra một món đồ chuyên dụng để giải quyết.

Trước khi bấm mua, có thể tự hỏi ba câu: món đồ này giải quyết vấn đề mình gặp thường xuyên đến mức nào; trong nhà đã có vật dụng nào làm được việc tương tự hay chưa; và sản phẩm có phát sinh thêm chi phí thay lõi, vệ sinh, bảo quản hoặc chiếm chỗ hay không.

Đôi khi cách tiết kiệm tốt nhất không phải săn được một món đồ rẻ hơn, mà là nhận ra mình hoàn toàn không cần mua nó.