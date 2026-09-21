4 máy lọc không khí đáng chú ý cho gia đình: Có mẫu chuyên xử lý formaldehyde, mẫu tự gom lông thú cưng

Nếu trước đây mua máy lọc không khí, nhiều gia đình chủ yếu nhìn vào màng HEPA và diện tích phòng thì hiện nay tiêu chí lựa chọn đã khác. Nhà vừa hoàn thiện nội thất sẽ quan tâm tới khí ô nhiễm từ vật liệu; gia đình nuôi chó mèo đau đầu vì lông và mùi; phòng khách lớn cần CADR cao, trong khi phòng ngủ lại cần máy vận hành thật êm.

1. Dreame TP20: Đáng chú ý với khả năng xử lý formaldehyde và ozone

Trong danh sách này, Dreame TP20 là lựa chọn hướng khá rõ tới những gia đình vừa sửa nhà, chuyển vào căn hộ mới hoặc sử dụng nhiều đồ nội thất mới.

Máy có CADR ở mức 500 m³/h, có thể xử lý không khí trong phòng 20m² trong chưa đầy 6 phút. Điểm đáng chú ý là sản phẩm được phát triển theo hướng xử lý kép formaldehyde và ozone, bên cạnh nhiệm vụ lọc bụi thông thường. Đây là nhóm chất ô nhiễm thường được người mua nhà mới đặc biệt quan tâm.

TP20 sử dụng màng lọc cấp H14 và theo thông tin được công bố, tuổi thọ bộ lọc có thể lên tới 5 năm tùy điều kiện sử dụng. Máy cũng có chế độ vận hành với độ ồn thấp khoảng 22 dB, phù hợp khi đặt trong phòng ngủ hoặc không gian cần sự yên tĩnh.

Điểm khiến TP20 dễ lọt vào danh sách cân nhắc là nó không chạy theo kiểu “càng nhiều tính năng càng tốt”, mà tập trung vào một vấn đề khá thực tế: chất lượng không khí sau khi hoàn thiện nhà, mua đồ gỗ hoặc trang trí lại không gian.

Phù hợp với: Nhà mới sửa, căn hộ mới nhận bàn giao, gia đình sử dụng nhiều nội thất mới và muốn chú trọng xử lý formaldehyde.

2. Dreame FP10: Máy lọc không khí có con lăn tự làm sạch, đặc biệt hợp nhà nuôi thú cưng

Nếu TP20 nhắm tới nhà mới thì Dreame FP10 lại có một đối tượng rất rõ ràng: gia đình nuôi chó mèo.

Điểm khác biệt nhất nằm ở hệ thống con lăn tự làm sạch chủ động. Con lăn hoạt động cùng bộ lọc, thu lông và bụi bám trên bề mặt rồi đưa chúng vào hộp chứa riêng, thay vì để lông nhanh chóng phủ kín lớp lọc sơ cấp như trên nhiều máy thông thường. Dreame công bố tỷ lệ thu gom lông trong thử nghiệm của hãng đạt 99,5%.

FP10 có PCADR 350 m³/h, màng lọc cấp H14, hộp chứa lông dung tích 460 ml và công suất 45W. Độ ồn dao động khoảng 32–62 dB(A) tùy chế độ. Bộ lọc phía sau kết hợp HEPA và than hoạt tính, trong khi hệ thống cảm biến theo dõi PM2.5, TVOC, nhiệt độ và độ ẩm.

Một lợi thế khác là người dùng không phải liên tục tháo lớp lọc sơ cấp ra để phủi lông. Theo hướng dẫn của Dreame, máy có thể tự kích hoạt quá trình làm sạch tùy chế độ; người dùng cũng có thể chủ động bật chức năng này trên máy hoặc ứng dụng.

Nói ngắn gọn, FP10 giải quyết đúng một việc mà nhà nuôi thú cưng rất dễ ngán: lông bay khắp nhà và màng lọc nhanh bẩn.

Phù hợp với: Gia đình có chó mèo, đặc biệt là thú cưng rụng nhiều lông hoặc nhà thường xuyên có mùi thú cưng.

3. Xiaomi Smart Air Purifier Elite: Công suất lớn, hợp phòng khách rộng

Với những gia đình ưu tiên khả năng làm sạch nhanh cho phòng khách hoặc không gian mở, Xiaomi Smart Air Purifier Elite là một lựa chọn dễ cân nhắc.

Máy có CADR hạt bụi 600 m³/h, cao nhất trong 4 sản phẩm được nhắc tới ở đây. Xiaomi công bố phạm vi sử dụng có thể lên tới 125m² nếu tính theo tiêu chuẩn 2 lần thay đổi không khí mỗi giờ. Với phòng khách khoảng 40m², thời gian cho một chu kỳ lọc theo tính toán của hãng vào khoảng 10 phút.

Hệ thống lọc ba lớp có khả năng giữ 99,98% hạt kích thước 0,3 micromet, kết hợp than hoạt tính để hỗ trợ xử lý TVOC và mùi. Máy còn có UV-C, plasma, cảm biến PM2.5/PM10 và khả năng kết nối ứng dụng Xiaomi Home.

Một chi tiết khá hấp dẫn đối với phòng ngủ là chế độ ban đêm có mức áp suất âm được công bố 20,2 dB(A). Tuổi thọ bộ lọc dự kiến khoảng 10–14 tháng trước khi cần thay, tùy môi trường và cường độ sử dụng.

So với hai mẫu Dreame phía trên, Xiaomi Elite thiên về bài toán quen thuộc hơn: lọc lượng không khí lớn thật nhanh và quản lý thông minh, thay vì tập trung vào một chất ô nhiễm hoặc đối tượng sử dụng đặc biệt.

Phù hợp với: Phòng khách lớn, căn hộ không gian mở hoặc gia đình cần CADR cao và thích hệ sinh thái nhà thông minh.

4. Philips PureProtect 3200 AC3220/10: Gọn, mạnh nhưng vẫn ưu tiên độ êm

Một lựa chọn khác dành cho không gian lớn là Philips PureProtect 3200 AC3220/10.

Mẫu máy này có CADR 520 m³/h, phạm vi lọc theo công bố của Philips lên tới 135m² và có thể làm sạch một căn phòng 20m² trong chưa đầy 6 phút. Điểm đáng chú ý là thiết kế quạt kép giúp máy đạt lưu lượng lớn mà thân máy vẫn tương đối gọn.

Hệ thống lọc gồm tiền lọc, HEPA NanoProtect và than hoạt tính. Philips công bố màng lọc có thể giữ 99,97% số hạt nhỏ tới 0,003 micromet trong luồng không khí đi qua bộ lọc.

Một ưu điểm khác khá hợp với phòng ngủ là công nghệ SilentWings. Ở chế độ hoạt động yên tĩnh, độ ồn có thể xuống khoảng 15 dB(A) theo thông số của hãng. Máy cũng hỗ trợ điều khiển thông minh qua ứng dụng.

So với Xiaomi Elite, Philips AC3220/10 có CADR thấp hơn một chút nhưng nhấn mạnh mạnh hơn vào sự cân bằng giữa khả năng lọc phòng lớn và vận hành êm.

Phù hợp với: Gia đình cần máy công suất khá lớn nhưng muốn đặt ở phòng ngủ, phòng làm việc hoặc không gian cần ít tiếng ồn.





Không có một chiếc máy phù hợp cho tất cả các gia đình

Chọn máy lọc không khí hiện nay không nhất thiết phải tìm chiếc có nhiều tính năng nhất. Quan trọng hơn là xác định vấn đề lớn nhất trong căn nhà.

Nếu vừa hoàn thiện nội thất và lo ngại formaldehyde, Dreame TP20 có hướng xử lý phù hợp hơn. Nhà có chó mèo và ngày nào cũng phải đối phó với lông bay, Dreame FP10 lại có lợi thế rất riêng nhờ hệ thống con lăn tự làm sạch. Với phòng khách rộng và nhu cầu lọc nhanh, Xiaomi Smart Air Purifier Elite nổi bật nhờ CADR 600 m³/h. Còn Philips PureProtect 3200 AC3220/10 là phương án đáng chú ý khi muốn cân bằng giữa công suất và độ êm.

Cuối cùng, ngoài giá mua máy, đừng quên kiểm tra thêm giá lõi lọc, thời gian phải thay lõi và khả năng mua lõi thay thế. Bởi với máy lọc không khí, tiền mua ban đầu chỉ là một phần; chi phí sử dụng trong 3–5 năm mới là con số đáng tính.