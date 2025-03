8 điều then chốt giúp vợ chồng duy trì hạnh phúc

Vợ chồng nên thiết lập mối quan hệ tin cậy sâu sắc và thành thật với nhau, không che giấu hay lừa dối. (Ảnh: ITN).

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, nhiều cặp đôi từng yêu nhau dần nảy sinh những rạn nứt, thậm chí là chia tay.

Yếu tố quan trọng nhất để duy trì sự ổn định trong hôn nhân là gì? Trước hết, sự tin tưởng là cơ sở để duy trì sự ổn định lâu dài trong hôn nhân.

Vợ chồng nên thiết lập mối quan hệ tin cậy sâu sắc và thành thật với nhau, không che giấu hay lừa dối. Chỉ trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, các cặp đôi mới có thể cùng nhau đối mặt với những thử thách, khó khăn trong cuộc sống và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Giao tiếp là chìa khóa để duy trì sự ổn định lâu dài trong hôn nhân

Vợ chồng nên duy trì sự giao tiếp suôn sẻ, bày tỏ kịp thời những suy nghĩ, cảm xúc của mình và lắng nghe ý kiến, đề xuất của nhau. Thông qua giao tiếp hiệu quả, các cặp đôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong đợi của nhau, từ đó thỏa mãn lẫn nhau tốt hơn và nâng cao mối quan hệ.

Giá trị chung

Chỉ khi hai bên có thể tận tâm thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình thì mối quan hệ hôn nhân mới bền vững và lành mạnh hơn. (Ảnh: ITN).

Vợ chồng nên chia sẻ những giá trị và niềm tin chung, đồng thời có quan điểm và thái độ giống nhau đối với những vấn đề quan trọng trong cuộc sống.

Những giá trị được chia sẻ có thể giúp các cặp đôi hiểu nhau hơn và hỗ trợ nhau trong cuộc sống, đồng thời giảm bớt những mâu thuẫn, xung đột.

Hỗ trợ lẫn nhau

Vợ chồng nên hỗ trợ, động viên lẫn nhau khi gặp khó khăn. Sự hỗ trợ lẫn nhau giúp các cặp đôi tiến vững chắc hơn trên con đường cùng phát triển và cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp.

Bao dung

Vợ chồng nên học cách bao dung trước những khuyết điểm, thiếu sót của nhau, không nên ầm ĩ chuyện gì, cũng không ép buộc nhau phải thay đổi.

Thông qua sự bao dung, các cặp đôi có thể phối hợp tốt hơn trong mối quan hệ của mình và giảm bớt xung đột, xích mích.

Trách nhiệm

Vợ chồng phải gánh vác trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, chung thủy với nhau, quan tâm đến cuộc sống, tình cảm của nhau.

Chỉ khi hai bên có thể tận tâm thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình thì mối quan hệ hôn nhân mới bền vững và lành mạnh hơn.

Giữ lời hứa

Hôn nhân không chỉ tượng trưng cho một giai đoạn mới của cuộc đời mà còn là sự cam kết với nửa kia.

Trong đám cưới, hai bên đọc lời thề, hứa rằng “từ nay trở đi, dù lúc tốt hay xấu, giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, họ sẽ hết lòng yêu thương nhau và điều này sẽ không bao giờ thay đổi”.

Luôn ghi nhớ những lời đã hứa với nhau và luôn hết lòng thực hiện chúng là bước đầu tiên quan trọng nhất để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Luôn khiến đối phương cảm thấy được yêu thương

Tình yêu là nền tảng của mối quan hệ hôn nhân, vì vậy để giữ mối quan hệ luôn tươi mới, bạn cần luôn khiến đối phương cảm thấy được yêu thương và quý trọng.

Cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm dành cho đối phương bao gồm: khen ngợi và động viên, tặng quà, tiếp xúc thân thể, chân thành phục vụ nhau (chẳng hạn như mát xa khi đối phương cảm thấy mệt mỏi) và cùng nhau tạo ra những khoảng thời gian chất lượng.

Tất nhiên, mỗi người đều có những yêu cầu khác nhau về cảm giác được yêu thương, vì vậy bạn cần tìm hiểu kỹ về nhau thông qua những tương tác hàng ngày để tìm ra cách người kia mong đợi.

Đồng thời, bạn cũng được khuyến khích bày tỏ mong đợi của mình một cách trực tiếp với đối phương. Hãy ngừng đoán mò nhau để tận hưởng việc yêu và được yêu tốt hơn.

Tạo cảm giác an toàn

Mang lại cho nhau cảm giác an toàn có thể giúp thúc đẩy mối quan hệ hôn nhân hòa hợp hơn. Những cuộc cãi vã, xung đột giữa các cặp đôi thường xuất phát từ sự thiếu an toàn, dẫn đến lo lắng, cảm xúc và hành vi không thoải mái.

Ví dụ, nếu bạn cảm thấy bất an về mặt cảm xúc, bạn sẽ kiểm tra điện thoại di động và nơi ở của đối tác. Cũng có thể do bạn cảm thấy bất an về tài chính của gia đình hoặc triển vọng tương lai nên bạn thể hiện điều đó theo cách đổ lỗi và khinh bỉ.

Vì vậy, để tạo cảm giác an toàn, trước tiên bạn phải hiểu điều gì khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Điều này dựa vào sự giao tiếp thẳng thắn, cho phép nửa kia bày tỏ cảm xúc bên trong của mình, sau đó tạo cho người kia sự tin tưởng.