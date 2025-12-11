Nhắc đến Diên An (Thiểm Tây, Trung Quốc), người ta thường nghĩ ngay đến màu đỏ của lịch sử, màu vàng của đất đai cao nguyên và những cơn gió mang theo bụi cát. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài có phần gai góc ấy là một Diên An rất đỗi dịu dàng với làn khói bếp thơm nồng nàn. Ẩm thực nơi đây không cầu kỳ, hoa mỹ như món ăn cung đình, nó mộc mạc như chính tính cách người dân vùng Tây Bắc Trung Quốc: Chân chất, hào sảng và đậm đà dư vị.

Mỗi món ăn là một câu chuyện về thổ nhưỡng, về cách con người nơi đây chắt chiu từng hạt gạo, củ khoai để tạo nên những mỹ vị nhân gian. Hãy tạm quên đi những nhà hàng sang trọng, hôm nay chúng ta sẽ cùng len lỏi vào từng ngõ ngách Diên An để thưởng thức 8 món đặc sản trứ danh, đảm bảo ăn một lần là nhớ cả một đời.

1. Dê hầm bánh mì (Yangrou Paomo): "Linh hồn" của ẩm thực Tây Bắc

Nếu Phở là quốc hồn quốc túy của Việt Nam thì Dê hầm bánh mì (Pao-mô) chính là "ngôi sao hạng A" của ẩm thực Diên An. Món ăn này cầu kỳ ngay từ khâu chọn nguyên liệu. Người ta phải dùng loại dê núi chăn thả tự nhiên trên cao nguyên, thịt chắc, ít mỡ, ninh cùng xương suốt 6 tiếng đồng hồ cho đến khi nước dùng chuyển màu trắng sữa, thơm lừng và tuyệt nhiên không còn chút mùi hôi nào.

Cái thú ăn Pao-mô nằm ở sự chậm rãi. Bạn sẽ được phát một chiếc bánh mì nướng (loại bánh không men, đặc ruột), và nhiệm vụ của bạn là tự tay bẻ nó thành những vụn nhỏ cỡ hạt đậu nành. Bánh càng vụn, nước dùng càng thấm, ăn càng ngon. Bát súp dê nóng hổi bưng ra, rắc thêm chút hành ngò, ớt chưng đỏ au, ăn kèm với tép tỏi ngâm đường (tỏi ngâm giấm). Vị ngọt của thịt, độ dai của bánh, chút chua ngọt của tỏi hòa quyện vào nhau tạo nên một trải nghiệm vị giác bùng nổ, nhất là trong những ngày trời se lạnh.

2. Bánh quả hãm (Guoxian): Ký ức ngọt ngào tuổi thơ

Người Diên An lớn lên cùng vị ngọt của bánh Guoxian. Đây là một loại điểm tâm truyền thống với lớp vỏ bánh được cán mỏng tang như tờ giấy, cuộn lại khéo léo để ôm trọn phần nhân bên trong. Nhân bánh cũng mang đậm hơi thở vùng cao nguyên với táo đỏ nghiền nhuyễn (táo nê), hoặc nhân đường trộn vừng, nhân đậu đỏ mịn màng. Cắn một miếng bánh giòn tan, vị ngọt thanh của táo đỏ lan tỏa nơi đầu lưỡi, không gắt mà dịu nhẹ, cảm giác như đang được bà, được mẹ vỗ về.

3. Bánh rán Hoàng Mễ (Yougao): Chiếc bánh vàng rộm giòn tan

Đi dạo phố phường Diên An, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những chảo dầu sôi sùng sục, bên trong là những chiếc bánh tròn vo vàng óng ả đang nhảy múa. Đó chính là bánh rán Hoàng Mễ (làm từ bột kê vàng). Loại bánh này có họ hàng xa với bánh rán của Việt Nam nhưng vỏ bánh làm từ kê nên có hương thơm rất đặc trưng. Lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, nổi những bong bóng khí li ti vui mắt, bên trong lại dẻo quánh, bao bọc lấy phần nhân đường nâu hoặc đậu đỏ chảy ra nóng hổi. Ăn món này phải vừa thổi vừa ăn, cái cảm giác "ngoài giòn trong dẻo", ngọt ngào mà không ngấy mỡ thực sự rất "cuốn".

4. Xiên que Diên An (Zhanzhan): Thú vui lê la vỉa hè

Nếu bạn là tín đồ của "xiên bẩn" hay lẩu ly thì chắc chắn sẽ mê mệt món "Zhanzhan". Thực chất, đây là một dạng lẩu xiên que bình dân nhưng mang đậm bản sắc địa phương. Đủ loại nguyên liệu từ khoai tây, đậu phụ, rong biển, đến các loại thịt... được thái nhỏ, xiên vào tăm tre và bày biện đẹp mắt.

Điểm "ăn tiền" của món này nằm ở nước chấm. Có đủ vị từ tê cay, chua cay đến ngũ vị hương, trộn cùng lạc rang giã nhỏ, tỏi băm và ớt chưng thơm nức mũi. Bạn có thể chọn ăn nguội chấm sốt hoặc nhúng vào nồi nước dùng nóng hổi. Cầm trên tay bó xiên que, chấm ngập vào bát sốt đậm đà, vị cay tê lan tỏa khiến ai nấy đều phải xuýt xoa nhưng tay thì không thể ngừng gắp.

5. Mì da (Ganmianpi): Món ăn "quốc dân" ba bữa không chán

Người Diên An yêu Mì da như người Hà Nội yêu bún chả vậy. Dù sáng, trưa hay tối, món ăn này luôn đắt khách. Sợi mì được làm từ bột mì hảo hạng, qua bao công đoạn nhào nặn, rửa bột, hấp chín để tạo ra độ dai, mỏng và bóng mướt như da (nên mới gọi là mì da).

Mì được cắt thành sợi to bản, trộn cùng dưa chuột thái sợi, giá đỗ, mì căn xốp xốp. "Linh hồn" của bát mì nằm ở muôi ớt chưng đỏ rực, chút giấm chua thanh, sốt mè bùi bùi và nước tỏi dậy mùi. Trộn đều lên, sợi mì dai dai quyện đẫm gia vị chua cay mặn ngọt, ăn đến đâu mát lòng đến đấy. Đây đích thị là món ăn giải ngán tuyệt vời nhất.

6. Bánh xèo Tử Trường (Zichang Jianbing): Mỏng như cánh ve, gói trọn tinh hoa

Đừng nhầm lẫn với bánh xèo miền Tây của ta nhé! Bánh xèo ở huyện Tử Trường, Diên An nổi tiếng với độ mỏng kỷ lục, người ta ví nó mỏng như cánh ve sầu, có thể nhìn xuyên qua được nhưng lại dai đến kinh ngạc, không hề bị rách khi cuốn. Vỏ bánh làm từ bột kiều mạch hoặc đậu xanh, gói bên trong là đủ thứ nhân tùy thích: Trứng tráng, thịt nguội, khoai tây sợi, cà rốt... Điểm nhấn cuối cùng là bát nước chấm chua cay hoặc sốt tương đậm đà. Cắn một miếng, cảm nhận sự mềm mại của vỏ bánh, độ giòn của rau củ và vị đậm đà của nước sốt hòa quyện tầng tầng lớp lớp.

7. Khoai tây chà (Yangyu Caca): Món nghèo hóa đặc sản

Cái tên nghe vừa lạ tai vừa vui nhộn này xuất phát từ cách chế biến: "Caca" trong tiếng địa phương mô phỏng âm thanh khi bào sợi khoai tây. Đây là món ăn thể hiện rõ nhất sự sáng tạo của người dân vùng đất khó trong việc chế biến lương thực. Khoai tây bào sợi, không rửa nước để giữ nguyên tinh bột, trộn sơ với bột mì rồi đem hấp chín.

Thành phẩm là những sợi khoai tơi xốp, dẻo bùi tự nhiên. Nhưng chưa xong đâu, người ta còn trộn nó với ớt đỏ, hành lá, tỏi băm và chút giấm thơm. Món ăn vừa có vị ngọt bùi của khoai, vừa có vị đậm đà của gia vị, giản dị vô cùng nhưng lại khiến thực khách ăn một lần là nhớ mãi cái vị "nhà quê" ấm áp ấy.

8. Bánh bao kê vàng (Huangmomo): Màu vàng của sự sung túc

Nếu ai đã từng xem bộ phim tài liệu đình đám "A Bite of China" (Hương vị Trung Hoa), chắc hẳn sẽ nhớ đến chiếc bánh bao màu vàng ruộm này. Được làm từ bột hạt kê và gạo nếp, nhân bên trong là mứt táo đỏ hoặc đậu đỏ sên nhuyễn, Huangmomo không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng của sự may mắn, mùa màng bội thu. Bánh khi hấp chín nở bung, mềm xốp, có mùi thơm ngai ngái đặc trưng của ngũ cốc lên men nhẹ và vị ngọt đậm của táo. Vào những ngày đông lạnh giá, cầm trên tay chiếc bánh nóng hổi, bẻ đôi để lộ phần nhân bốc khói nghi ngút, đó chính là hạnh phúc giản đơn nhất ở Diên An.

Ẩm thực Diên An không hào nhoáng, nó chân thật như chính con người và mảnh đất cao nguyên Hoàng Thổ. Mỗi món ăn là một trải nghiệm văn hóa thú vị đang chờ bạn khám phá. Nếu có dịp ghé thăm vùng đất này, đừng quên để bụng thật rỗng và nếm thử trọn vẹn danh sách 8 món ngon kể trên nhé!