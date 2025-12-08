Không phải bánh mì, món ăn từ 35.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 100 thế giới năm 2026

Khi Taste Atlas công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới 2026, nhiều người nghĩ ngay đến bánh mì vốn là "ngôi sao ẩm thực" đã quá quen thuộc với truyền thông quốc tế. Nhưng bất ngờ thay, món được xướng tên lại là bún bò Nam Bộ, một món ăn bình dân, thân thuộc trong đời sống người Việt, giá chỉ từ hơn 30.000 đồng một tô nhưng lại khiến cộng đồng ẩm thực thế giới phải trầm trồ.

(Ảnh: Savoury Days)

Món ăn của Việt Nam vào top 100 ngon nhất thế giới 2026

Theo Taste Atlas, bảng xếp hạng năm 2026 được tổng hợp từ hơn 453.000 lượt đánh giá hợp lệ cho gần 12.000 món ăn. Việt Nam có hai đại diện góp mặt: bún bò Nam Bộ đứng hạng 81 với 4,4/5 điểm, còn phở bò xếp hạng 83, một bước tiến rõ rệt so với năm trước khi phở là món Việt duy nhất trong top 100.

(Ảnh: Tạp chí Du lịch)

Taste Atlas mô tả bún bò Nam Bộ là món ăn "thể hiện rõ thành phần và vị trí địa lý", với sự kết hợp hài hòa giữa bún sợi nhỏ, thịt bò xào, rau thơm tươi, cà rốt, dưa chuột, giá đỗ, hành phi và lạc rang. Linh hồn của món ăn là nước mắm pha chua ngọt, tạo nên sự cân bằng giữa các vị và đem lại cảm giác vừa lạ vừa quen đối với du khách quốc tế.

Không ít thực khách nước ngoài gọi đây là món ăn "fresh, light, flavorful" – tươi, nhẹ và nhiều tầng vị. So với các món châu Á dùng nhiều dầu mỡ hoặc gia vị đậm, bún bò Nam Bộ được xem như một lựa chọn thân thiện với cả những người lần đầu nếm thử ẩm thực Việt.

Cách làm bún bò Nam Bộ – đơn giản mà tinh tế

Người Việt nào cũng từng thấy bún bò Nam Bộ xuất hiện trong bữa sáng, bữa trưa hay những hàng quán ven phố. Tuy nhiên, để có một tô bún ngon đúng điệu, người nấu phải rất tinh tế trong cách xử lý từng nguyên liệu.

Theo VnExpress, thịt bò được ướp với hành tỏi giã nhỏ, mắm, tiêu rồi xào nhanh trên lửa lớn để giữ độ mềm và hương thơm tự nhiên. Bún tươi và rau sống được xếp dưới đáy bát, đây là đặc điểm khiến món ăn có cảm giác nóng và lạnh giao hòa, điều mà thực khách quốc tế đặc biệt thích thú.

(Ảnh: BlueStone)

Khi thịt bò nóng hổi được đặt lên trên, người bán rắc thêm lạc rang giã dập và hành phi để tạo độ bùi và thơm. Cuối cùng là nước mắm pha cũng là bí quyết tạo nên sự khác biệt của từng quán. Có nơi pha ngọt thanh bằng đường thốt nốt, có nơi thiên về vị mặn đậm đà kiểu Bắc, nhưng điểm chung là phải hài hòa để khi trộn lên, từng sợi bún đều thấm vị.

Một tô bún bò Nam Bộ ngon là tổng hòa của nước mắm vừa miệng, thịt bò xào thơm, rau sống tươi và độ giòn của giá, dưa chuột, tạo nên cảm giác vừa no vừa không ngấy là thứ cảm giác rất khó có ở nhiều món trộn khác.

Những biến tấu hấp dẫn khắp ba miền

Dù mang tên Nam Bộ, món ăn hiện phổ biến trên toàn quốc và được biến tấu linh hoạt theo khẩu vị từng vùng.

(Ảnh: Bách hóa XANH)

Tại Hà Nội, bún bò Nam Bộ được thêm bò khô, hành phi nhiều hơn và nước mắm pha đậm vị. Một số quán còn dùng tóp mỡ hoặc mỡ hành, khiến món ăn béo và bắt vị hơn. Ở TP.HCM, hương vị thiên về ngọt thanh, cay nhẹ. Rau sống phong phú hơn và thường được cho nhiều. Ở miền Tây, có nơi dùng bún lá hoặc bún sợi to, tạo cảm giác "đã miệng" và mới lạ đối với người quen ăn bún sợi nhỏ.

Sự đa dạng này giúp món ăn phù hợp với mọi khẩu vị nhưng vẫn giữ được bản chất tươi, nhẹ và hài hòa vốn có.

Giá cả bình dân – "món ngon không cần sang trọng"

Theo Tuổi trẻ, một trong những lý do khiến bún bò Nam Bộ được lòng cả người Việt lẫn du khách toàn cầu là giá cả dễ chịu. Giá bún bò Nam Bộ hiện nay khá đa dạng, dao động từ khoảng 35.000 đồng đến hơn 70.000 đồng một tô tùy khu vực và thương hiệu. Ở các quán nổi tiếng hoặc nằm tại vị trí trung tâm, mức giá thường cao hơn; trong khi những quán bình dân, nằm ngoài khu đông khách, chỉ bán với giá khoảng 35.000 đồng/tô mà vẫn đầy đủ topping.

(Ảnh: Lao động)

Tại Hà Nội, giá bún bò Nam Bộ thường dao động từ 35.000 đến 50.000 đồng một tô, riêng những quán ở khu phố cổ hoặc có thêm bò khô, topping phong phú thường có mức giá cao hơn. Trong khi đó, tại TP.HCM, món ăn được bán phổ biến với giá 30.000 – 45.000 đồng, phù hợp với thói quen ăn nhanh, gọn, nhẹ của người dân thành phố. Ở nhiều tỉnh thành khác, mức giá còn dễ chịu hơn, chỉ từ 25.000 – 40.000 đồng, giúp bún bò Nam Bộ trở thành lựa chọn "quốc dân" cho mọi bữa ăn trong ngày.

Nhiều du khách quốc tế nhận xét rằng mức giá này rẻ đến đáng kinh ngạc nếu so với chất lượng món ăn và trải nghiệm hương vị mà họ nhận được.

Du khách và báo chí quốc tế nói gì về bún bò Nam Bộ?

Trên Taste Atlas, nhiều người nước ngoài không giấu được sự thích thú khi đánh giá món ăn này là "a must-try in Vietnam". Họ cho rằng điểm hấp dẫn nhất của bún bò Nam Bộ là sự cân bằng tuyệt vời giữa vị chua, ngọt và mặn, cùng độ tươi mát đặc trưng mà ít món ăn châu Á nào có được.

(Ảnh: Lao động)

Nhiều blogger ẩm thực và YouTuber quốc tế khi trải nghiệm ẩm thực Việt Nam cũng thường nhắc đến bún bò Nam Bộ trong danh sách những món nhất định phải thử. Có người mô tả rằng món ăn "ngon nhưng không khiến bạn cảm thấy nặng nề", rất phù hợp cho những ngày di chuyển nhiều hoặc thời tiết nóng.

Một số bài viết quốc tế trước đây từng ca ngợi việc ẩm thực Việt sử dụng nhiều rau sống, điều này vừa mang lại cảm giác tươi mới, vừa giúp món ăn dễ tiếp cận với thực khách phương Tây quan tâm đến sự cân bằng dinh dưỡng. Bún bò Nam Bộ chính là đại diện rõ ràng nhất cho phong cách ăn "nhiều rau – ít dầu mỡ" của người Việt.

Hương vị Việt đến từ những điều gần gũi nhất

Trong bảng xếp hạng năm nay, dù các nền ẩm thực lớn như Italy, Nhật Bản hay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn áp đảo với nhiều đại diện, sự xuất hiện của bún bò Nam Bộ ở vị trí 81 lại mang một ý nghĩa rất riêng. Đây không phải món ăn cầu kỳ, không đắt đỏ, không quảng bá rầm rộ, nhưng lại có sức hấp dẫn nhờ sự chân thật và tinh tế trong từng chi tiết nhỏ.

(Ảnh: Youtube)

Bún bò Nam Bộ chứng minh rằng hương vị Việt không chỉ nằm ở những món nổi tiếng toàn cầu, mà còn ở những món bình dị tưởng chừng quá quen thuộc với đời sống thường ngày. Một tô bún với vài ba nguyên liệu cơ bản, giá chỉ từ vài chục nghìn, nhưng lại mang trong mình cả sự khéo léo và tinh thần ẩm thực Việt Nam: hài hòa, tươi mát và đậm đà.

Nguyệt Phạm (Theo Taste Atlas, VnExpress, Tuổi trẻ)