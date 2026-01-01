7 thực phẩm được mệnh danh là “máy đốt mỡ”, hút dầu nếu ăn trước bữa chính

Giảm cân luôn là bài toán khó đối với phụ nữ, đặc biệt khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Lúc này, sự biến động của nội tiết tố khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, mỡ thừa có xu hướng tích tụ bền vững tại vùng bụng và rất khó gỉam. Thậm chí nhiêu chị em than rằng ăn ít hay "hít không khí" cũng béo.

Bên cạnh việc điều chỉnh lượng và loại thức ăn trong bữa chính, có những thực phẩm dùng ngay trước bữa ăn còn giúp tăng khả năng đốt cháy chất béo và giảm cân. Dưới đây là 7 thực phẩm "thần kỳ" như vậy được tổng hợp từ lời khuyên của chuyên gia trong các chương trình truyền hình y tế và làm đẹp nổi tiếng tại Nhật Bản:

1. Thực phẩm giàu fucoidan

Trong chương trình về y tế Medical Horror Check Show của Nhật Bản, bác sĩ dinh dưỡng Toshiro Iketani tại Tokyo giải thích rằng các loại thực phẩm chứa fucoidan có tác dụng giảm mỡ nội tạng rất mạnh mẽ. Ông gợi ý chị em có thể chọn tảo bẹ, rong biển nâu hoặc đặc biệt là rong mơ để ăn lót dạ khi bụng rỗng.

Ảnh minh họa

Việc ăn các thực phẩm này trước bữa chính có tác dụng đốt cháy chất béo tương đương với 30 phút tập thể dục nhẹ nhàng, giúp giảm mỡ tích tụ và hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể sau đó.

2. Dưa chuột sống

Chương trình "Người thắng, kẻ thua" của Nhật Bản từng giới thiệu bí quyết giảm 11kg của đầu bếp Hiromitsu Nozaki nhờ thói quen ăn dưa chuột trước bữa cơm. Dưa chuột chứa enzyme phospholipase giúp tăng tốc độ trao đổi chất và phân hủy mỡ thừa hiệu quả hơn nhiều loại rau củ khác. Bí quyết là bạn phải nhai kỹ trên 20 lần mỗi lần ăn để cơ thể hấp thụ enzyme tốt nhất.

Lưu ý không nên nấu chín dưa chuột vì nhiệt độ cao sẽ làm mất đi tác dụng giảm cân tự nhiên của loại quả này.

Ảnh minh họa

3. Hạt kiều mạch

Cũng trong chương trình "Người thắng, kẻ thua", một đầu bếp khác là Hashimoto Kanzo đã chia sẻ việc giảm được 9kg sau một tháng nhờ ăn hạt kiều mạch trước 3 bữa chính.

Các bác sĩ tham gia chương trình giải thích rằng khi ăn kiều mạch, cơ thể sẽ sản xuất axit mật giúp nhũ hóa lipid và tăng cường tiêu hóa. Việc ăn loại hạt này trước bữa ăn có thể ức chế sự hấp thụ chất béo xấu, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa bệnh cao huyết áp vốn thường gặp ở phụ nữ trung niên.

4. Táo tươi

Một chương trình về sức khỏe và làm đẹp của đài NHK Nhật Bản đã tiến hành thử nghiệm và tìm ra "giờ vàng" để ăn táo là khoảng 20 - 30 phút trước mỗi bữa chính. Chuyên gia dinh dưỡng Katamura Yumi nhận định lượng chất xơ dồi dào trong táo giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, tăng cường quá trình trao đổi chất và kiểm soát cơn thèm ăn.

Thói quen này không chỉ giúp giữ dáng mà còn giúp chị em bổ sung thêm vitamin để duy trì làn da rạng rỡ bất chấp sự sụt giảm nội tiết tố.

5. Hành tây trộn sữa chua

Ảnh minh họa

Tại Medical Horror Check Show, bác sĩ Katamura Yumi đã giới thiệu công thức hành tây kết hợp sữa chua giúp giảm mỡ bụng cực nhanh. Vi khuẩn Lactobacillus trong sữa chua khi gặp inulin từ hành tây sẽ tạo ra các axit béo chuỗi ngắn giúp thúc đẩy nhu động ruột và ức chế hấp thụ chất béo. Phương pháp này đã giúp nghệ sĩ Inoue Sakile giảm thành công hơn 4kg và 7,7cm vòng eo chỉ sau 3 tuần mà không cần áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe.

6. Nước lọc ấm

Bác sĩ Toshiro Iketani chia sẻ trên sóng truyền hình rằng một cốc nước ấm khoảng 30 - 40 độ C trước bữa ăn là mẹo đơn giản để giảm cân nhanh. Nước lọc giúp lấp đầy dạ dày, tạo điều kiện cho các tín hiệu no của hormone phát huy tác dụng sớm, giúp cắt giảm khoảng 75 calo trong mỗi bữa ăn.

Thói quen uống nước từng ngụm nhỏ không chỉ hỗ trợ trao đổi chất để đốt cháy chất béo mà còn giúp cơ thể tránh tình trạng mệt mỏi do thiếu hụt sắt.

Ảnh minh họa

7. Hành tây, sữa chua và natto

Công thức cuối cùng được mệnh danh là "máy đốt mỡ" tại Medical Horror Check Show là sự kết hợp giữa hành tây, sữa chua và natto. Natto giàu đạm thực vật và men vi sinh khi trộn cùng hành tây chứa quercetin sẽ tạo ra hiệu quả đốt cháy mỡ nội tạng vượt trội. C

ông thức này giúp chị em nhanh no bụng, ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa và cung cấp nguồn dinh dưỡng quý giá giúp phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh duy trì khối lượng cơ bắp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.