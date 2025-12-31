Thức uống giảm cân đang “gây sốt” trên TikTok: Bác sĩ nói thẳng một câu khiến nhiều người chưng hửng - "chỉ tốn thời gian"

Những trào lưu giảm cân lan truyền trên TikTok và Instagram đang thu hút hàng triệu lượt xem, đặc biệt là các video chia sẻ những “mẹo đơn giản tại nhà” được cho là vừa rẻ tiền, dễ làm, vừa giúp giảm mỡ nhanh chóng. Một trong số đó là xu hướng uống nước đậu bắp. Xu hướng này được nhiều người, kể cả những người có tầm ảnh hưởng trên MXH, khẳng định có thể hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây là một trào lưu đang bị thổi phồng quá mức, thậm chí bị cảnh báo là “chỉ tốn thời gian”.

Xu hướng “nước okra” giảm cân được thực hiện đơn giản bằng việc ngâm đậu bắp (okra) trong nước qua đêm, sau đó uống nước đó với kỳ vọng sẽ giúp: Điều chỉnh đường huyết, cải thiện sức khỏe đường ruột và hỗ trợ giảm cân.

Những người ủng hộ phương pháp này chia sẻ các video trên mạng xã hội và nói rằng nước okra có thể mang lại lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, theo bác sĩ Jilani, quan điểm này thiếu cơ sở khoa học và không nên được xem là chiến lược giảm cân hiệu quả riêng lẻ.

Bác sĩ Masarat Jilani - làm việc với công ty y tế Jude - cho biết, xu hướng này thực chất chỉ đơn giản là việc ngâm đậu bắp trong nước qua đêm rồi uống phần nước vào sáng hôm sau. Trên mạng xã hội, không ít người chia sẻ rằng sau một thời gian áp dụng, họ cảm thấy nhẹ người hơn hoặc giảm được vài cân. Nhưng theo bác sĩ, những thay đổi này rất dễ khiến người dùng hiểu nhầm về nguyên nhân thực sự.

Nước đậu bắp không có tác dụng đốt mỡ hay thúc đẩy trao đổi chất như nhiều video trên TikTok khẳng định

Ông phân tích rằng, phần lớn lợi ích mà mọi người cảm nhận được không đến từ bản thân đậu bắp, mà chủ yếu là do việc uống nhiều nước hơn mỗi ngày. Việc bổ sung đủ nước có thể hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể hoạt động trơn tru hơn và đôi khi khiến cân nặng giảm nhẹ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc nước đậu bắp có tác dụng đốt mỡ hay thúc đẩy trao đổi chất như nhiều video trên TikTok khẳng định.

Đáng chú ý, chất xơ - thành phần quan trọng nhất tạo nên lợi ích sức khỏe của đậu bắp - lại nằm chủ yếu trong phần thịt quả và lớp chất nhầy đặc trưng của nó. Khi chỉ uống phần nước ngâm và bỏ đi quả đậu bắp, người dùng thực chất đang loại bỏ chính yếu tố có lợi nhất. Điều này khiến cho giá trị dinh dưỡng mà cơ thể nhận được là rất hạn chế.

Bác sĩ Jilani cũng nhấn mạnh rằng hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào cho thấy nước đậu bắp có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất hay hỗ trợ giảm cân bền vững. Nếu ai đó thấy cân nặng giảm sau khi áp dụng trào lưu này, rất có thể nguyên nhân đến từ những thay đổi khác trong lối sống như ăn uống điều độ hơn, giảm tiêu thụ đồ uống có đường hoặc chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, chứ không phải nhờ riêng loại nước này.

Theo các chuyên gia, giảm cân không có “đường tắt”. Không có một loại nước hay thực phẩm đơn lẻ nào có thể thay thế cho những nguyên tắc nền tảng đã được chứng minh, bao gồm chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Việc chạy theo các trào lưu lan truyền nhanh trên mạng xã hội, nếu không được kiểm chứng, không chỉ khiến nhiều người mất thời gian mà còn dễ làm lệch hướng những nỗ lực chăm sóc sức khỏe đúng đắn.

Sau cùng, nước đậu bắp có thể không gây hại nếu sử dụng ở mức hợp lý, nhưng nó cũng không phải là “thần dược” giảm cân như nhiều người vẫn tưởng. Giảm cân an toàn và bền vững vẫn đòi hỏi sự kiên nhẫn và những thay đổi thực sự trong lối sống, thay vì trông chờ vào một cốc nước được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội.