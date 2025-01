7 quy định mới về học sinh, trường lớp có hiệu lực từ tháng 1/2025

Xe chở học sinh sơn màu vàng đậm

Theo Nghị định 151/2024 xe ôtô kinh doanh vận tải chở học sinh phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Ngoài việc sơn màu vàng đậm, mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở học sinh.

Loại xe này cũng cần có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe; có niên hạn sử dụng không quá 20 năm. Xe phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định.

Xe buýt chở học sinh tại nhiều nước phương Tây thường được sơn màu vàng. (Ảnh: Getty Images)

Với loại ôtô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ, xe phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chở học sinh đặt ở mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ.

Khi đưa đón trẻ mầm non và tiểu học, xe cần bố trí tối thiểu một người quản lý trên mỗi xe ôtô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trong suốt chuyến đi. Nếu là xe 29 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) và chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên, xe phải bố trí tối thiểu 2 người để giám sát trẻ.

Người quản lý, người lái xe có trách nhiệm kiểm tra trẻ em mầm non, học sinh tiểu học khi xuống xe; không được để trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời xe.

Nghị định 151/2024 cũng yêu cầu gia đình không giao xe cho con em mình điều khiển khi chưa đủ điều kiện, đồng thời thường xuyên nhắc nhở thực hiện đúng cam kết đã ký và trao đổi, nắm bắt thông tin với nhà trường việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nghị định cũng yêu cầu các trường phải đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh.

Quy định về cơ sở vật chất trường học

Thông tư 23/2024 quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, hiệu lực từ 31/1.

Bộ GD&ĐT bổ sung và điều chỉnh linh hoạt các tiêu chuẩn về diện tích đất, quy mô trường học và tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu, theo hướng phù hợp với thực tế triển khai tại các địa phương.

Theo đó, trường mầm non tối đa 30 nhóm/lớp, tăng 10 nhóm/lớp so với hiện nay. Với bậc tiểu học, mỗi trường có quy mô tối đa 40 lớp, tăng thêm 10 lớp so với quy định hiện hành. Ở bậc THPT, số lớp tối đa là 50, tăng thêm năm lớp.

Bộ cũng quy định, với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn, tùy theo điều kiện thực tế có thể bố trí không quá 8 điểm, trường hợp đặc biệt tại các địa bàn có địa hình hiểm trở, chia cắt bố trí không quá 12 điểm trường.

Bộ GD&ĐT điều chỉnh giảm quy định diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh ở khu vực đô thị loại III trở lên, chỉ còn 6-8m2 (tùy từng cấp học), thay vì 8-10m2 như quy định hiện hành.

Ngoài ra, quy định mới cũng điều chỉnh linh hoạt theo hướng cho phép trường học ghép các phòng bộ môn (phòng Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ, Hóa học...) thay vì quy định tối thiểu mỗi bộ môn phải có tối thiểu một phòng như hiện nay.

Sửa quy trình xây dựng chương trình phổ thông

Thông tư 17/2024 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông, hiệu lực từ 5/1.

Ngoài các quy định sửa đổi, bổ sung liên quan đến xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông... Thông tư bổ sung quy định "người tham gia xây dựng dự thảo chương trình, dự thảo chương trình chỉnh sửa nào thì không được tham gia thẩm định chương trình đó".

Động thái này của Bộ GD&ĐT nhằm khắc phục tình trạng một số chuyên gia vừa nằm trong hội đồng thẩm định vừa tham gia viết sách giáo khoa cho chương trình mới, gây thiếu công bằng trong kiểm duyệt.

Sửa đổi quy định, quy trình xây dựng, thẩm định liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông mới. (Ảnh minh hoạ).

Quy định thời gian chuyển đổi công tác

Thông tư 19/2024 của Bộ GD&ĐT có hiệ lực từ 14/1 quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo ngành, lĩnh vực GD&ĐT tại chính quyền địa phương. Thông tư này không áp dụng đối với giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, thông tư quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực GD&ĐT từ đủ 3 - 5 năm. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Quy định về kiểm định giáo dục

Thông tư 22/2024 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường mầm non, trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, hiệu lực từ 25/1.

Về tiêu chuẩn đánh giá, thông tư mới giảm thời gian 1 năm so với quy định trước đây để nếu nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ thấp thì sau ít nhất 1 năm (quy định trước đây là 2 năm) kể từ ngày được công nhận đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn. Quy định này tạo động lực cho địa phương, nhà trường đẩy nhanh tiến độ đầu tư nguồn lực và tập trung thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng.

Về tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, thông tư quy định nhà trường phải đảm bảo theo quy định chung của Chính phủ và lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Với quy định này, Hiệu trưởng nhà trường sẽ chủ động đưa vào kế hoạch hằng năm việc phân công giáo viên tham dự các khóa học nâng cao trình độ để đáp ứng quy định của Luật Giáo dục năm 2019, bảo đảm lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điểm mới đáng chú ý ở thông tư là sửa đổi quy định về tiêu chuẩn đánh giá cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở các cấp học (Tiêu chuẩn 3) thống nhất với quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, thư viện của cơ sở giáo dục.

Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Thông tư 20/2024 quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, hiệu lực từ 14/1. Theo đó, ứng viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương được tuyển chọn đi học, Cục Hợp tác quốc tế gửi văn bản thông báo kết quả tiếp nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài, thông tin về quy định, chế độ học bổng đến ứng viên. Cơ quan quản lý trực tiếp của ứng viên và ra quyết định cử đi học khi có văn bản của cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử ứng viên đi học nước ngoài.

Với ứng viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương được tuyển chọn đi học theo học bổng do phía nước ngoài đài thọ, Cục Hợp tác quốc tế gửi văn bản thông báo kết quả trúng tuyển đến ứng viên và cơ quan quản lý trực tiếp của ứng viên để giải quyết thủ tục đi học nước ngoài.

Đối với ứng viên chưa có cơ quan công tác, Cục Hợp tác quốc tế ra quyết định cử đi học nước ngoài.

Quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ

Thông tư 15/2024 quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GD&ĐT bao gồm: các quy định chung, công tác xác định, tuyển chọn, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, nghiệm thu, thanh lý và công tác lưu giữ, chuyển giao, sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ.

Thông tư quy định rõ, đề tài cấp bộ được thực hiện để giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Kết quả của đề tài cấp bộ phải đáp ứng tối thiểu hai yêu cầu sau:

Có kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế; hoặc các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong nước; hoặc được xuất bản thành sách hoặc chương sách chuyên khảo, sách tham khảo;

Có kết quả đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc hỗ trợ đào tạo trình độ tiến sĩ hoặc có kết quả là luận cứ khoa học, giải pháp để giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ hoặc có kết quả nghiên cứu là tài sản trí tuệ, sản phẩm ứng dụng khác.

Đề tài cấp bộ được thực hiện theo phương thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp. Mỗi đề tài cấp bộ có tối đa 10 thành viên tham gia thực hiện, bao gồm 1 chủ nhiệm, 1 thư ký khoa học và các thành viên theo chức danh: thành viên chính, thành viên, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ.

Thời gian thực hiện đề tài cấp bộ không quá 24 tháng (chưa tính thời gian gia hạn thực hiện đề tài nếu có). Trường hợp đặc biệt, Bộ GD&ĐT quyết định thời gian thực hiện đề tài trên 24 tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện đề tài cấp bộ: Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp cho Bộ GD&ĐT; kinh phí hợp pháp khác.

Thông tư này hiệu lực từ 5/1.