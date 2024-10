7 mẹo vặt cuộc sống "cứu rỗi" đời tôi: Không tốn kém mà công dụng thì tuyệt đỉnh!

1. Cố định cán chổi

Với những chiếc chổi inox cán dài, ở phần đầu chổi thường có thêm nắp nhựa để cầm nắm không bị trơn, đồng thời thuận tiện khi treo chổi lên móc tường.

Theo thời gian sử dụng, phần đầu nhựa rất dễ bị rơi ra. Không chỉ ảnh hưởng tính thẩm mỹ của cây chổi mà còn dễ gây xước xát chân tay trong quá trình sử dụng, vì phần cán inox rất sắc bén. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy tháo hẳn nắp nhựa ra, sau đó cho phần ống inox của chổi lên bếp lửa để hơ nóng. Cuối cùng là chỉ việc lắp lại nắp nhựa như ban đầu, đảm bảo lúc này phần nắp sẽ trở nên vô cùng chắc chắn, không bị rơi rớt ra ngoài.

2. Bảo quản thiết bị điều khiển

Các khe hở ở loạt nút trên thiết bị điều khiển rất dễ bám bụi bẩn, đó là lý do bạn nên bọc thêm 1 lớp bảo vệ bên ngoài để giữ cho thiết bị luôn sạch sẽ. Bạn chỉ cần cho thiết bị điều khiển vào 1 túi màng co nhiệt, sau đó ngâm chúng vào nước nóng. Chỉ 2 thao tác đơn giản, vài giây sau bạn sẽ thấy thiết bị điều khiển được bao bọc bởi 1 lớp chống bụi xịn xò. Quan trọng là nhờ thao tác ngâm nước nóng nên màng co nhiệt sẽ bám khít vào từng nút điều khiển, không tạo ra những khoảng hở gây khó khăn cho việc sử dụng.

3. Giữ nước ngọt có nhiều gas

Nước ngọt có gas một khi đã khui mà không uống hết, để sang ngày hôm sau ít nhiều cũng vơi bớt độ ngon vì lượng gas bị giảm. Để giữ được nhiều gas cho chai nước ngọt, bạn có thể áp dụng mẹo hay như sau: mở nắp chai nước ngọt, bóp thật mạnh để đuổi hết khí ở bên trong ra bên ngoài, sau đó nhanh chóng đậy nắp thật chặt.

Đồng thời, khi bảo quản chai nước ở tủ lạnh, bạn hãy úp ngược chai thay vì dựng thẳng đứng như thông thường. Kết hợp 2 bí kíp này sẽ giúp bạn giữ được kha khá lượng gas cho chai nước ngọt, đảm bảo khi thưởng thức sẽ cảm thấy vẫn ngon miệng.

4. Mẹo vắt chanh dễ dàng

Vắt nước chanh không có gì khó khăn, nhưng dễ khiến chân tay bị dính nước vô cùng nhớp nháp, khó chịu. Trên thực tế, có 1 cách vắt chanh siêu đơn giản và gọn gàng. Bạn chỉ cần cắt chanh thành những lát mỏng, cắm đũa vào và xoắn chặt chanh như đang vắt một chiếc khăn. Thực hiện theo cách này sẽ đảm bảo nước chanh không bị văng tung tóe ra sàn nhà. Quan trọng là bạn sẽ vắt được nhiều nước cốt hơn vì nhờ đôi đũa tạo lực vắt mạnh.

5. Tận dụng móc ngược

Dùng móc ngược để treo chậu thì hẳn là nhiều người đã biết. Nhưng bạn cũng có thể tận dụng chúng để tạo ra khu vực đựng thùng rác tiện lợi cho nhà bếp. Bằng cách dán móc ngược vào phía trong cửa tủ, sau đó treo 1 chiếc túi lên là bạn có ngay nơi đựng rác vừa tiện vừa thiết thực. Lưu ý là bạn nên dùng các loại túi giữ nhiệt hoặc túi nilon chuyên dùng đựng rác nhé.

6. Tận dụng kẹp giấy

Tủ đồ có nhiều mũ mà bạn lại chưa biết cách sắp xếp sao cho phù hợp thì có thể tận dụng ngay những chiếc kẹp giấy. Chỉ cần móc kẹp vào mũ, sau đó lần lượt nối những đầu kẹp vào nhau như ảnh minh họa, bạn sẽ có ngay 1 chuỗi kẹp mũ cực gọn gàng và đẹp mắt, giúp tiết kiệm tối đa không gian lưu trữ trong tủ quần áo.

Một cách tận dụng hay ho hơn, bạn có thể kẹp đồng thời nhiều kẹp giấy lên móc hoặc thanh treo đồ, dễ dàng biến chúng thành khu vực lưu trữ các loại túi và áo mỏng. Với cách làm này, 1 thanh treo bạn có thể lưu trữ được trên dưới 10 món đồ.

7. Làm sạch lá cây với bia

Lá cây nếu không được lau chùi thường xuyên sẽ dễ bị ngả màu và trông có phần héo úa, mất đi độ bóng đẹp và không còn tươi xanh mơn mởn.

Nếu chỉ lau với nước cũng chưa chắc đã giúp lá cây sạch và xanh. Vậy nên, bạn hãy thử lau bằng bia, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả sáng bóng mà chúng mang lại cho cây xanh.

Lưu ý là không đổ trực tiếp bia lên lá cây. Bạn hãy dùng khăn lau hoặc miếng bông sạch, ngâm chúng với bia rồi vắt kiệt. Sau đó mới nhẹ nhàng lau lá cây cả mặt trước và mặt sau. Lúc này, lá cây không chỉ sạch mà còn ngăn ngừa được tình trạng ngả màu vàng. "Mẹo" sống xanh này bạn nhất định nên thử áp dụng!

Nguồn: Toutiao