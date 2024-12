Lợi ích của việc uống nước ấm

Theo chuyên gia sức khỏe, uống nước ấm khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa bằng cách kích thích trao đổi chất và hỗ trợ phân hủy thức ăn suốt cả ngày.

Nước ấm giúp đào thải độc tố, cải thiện chức năng gan, thận, giúp tăng cường quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy nhu động ruột tốt hơn, giảm táo bón và đầy hơi.

Nước ấm cũng hỗ trợ cải thiện lưu thông máu và thư giãn cơ bắp, làm giảm cứng khớp và khó chịu vào buổi sáng.

Ngoài ra, nước ấm giúp cung cấp nước cho cơ thể sau một đêm nhịn ăn, tăng cường mức năng lượng và tinh thần minh mẫn.

Uống nước ấm pha chanh vào buổi sáng tốt cho da

Lợi ích của việc uống nước chanh

Uống nước chanh là một cách đơn giản nhưng hiệu quả cao để tăng cường sức khỏe và tinh thần tổng thể. Nó chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thiết yếu, đồng thời được cho là có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ chống lại các gốc tự do và hỗ trợ sản xuất collagen trong cơ thể.

Ngoài ra, uống nước chanh còn hỗ trợ tiêu hóa bằng cách thúc đẩy sản xuất mật và giảm đầy hơi, đồng thời tác dụng kiềm hóa giúp cân bằng độ pH của cơ thể. Nước chanh cũng được cho là hỗ trợ quản lý cân nặng bằng cách hạn chế cơn đói và tăng cường trao đổi chất.

Lý do uống nước ấm pha chanh vào buổi sáng

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa: Người ta cho rằng nước ấm kích thích hệ tiêu hóa, trong khi nước chanh thúc đẩy sản xuất mật, giúp cơ thể phân hủy thức ăn hiệu quả hơn.

Hỗ trợ giải độc: Theo các chuyên gia, chanh rất giàu axit citric, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc thải độc tố ra khỏi cơ thể. Và nước ấm cũng giúp loại bỏ độc tố và thúc đẩy quá trình giải độc.

Uống nước ấm pha chanh vào buổi sáng giúp giảm cân

Tăng cường hydrat hóa: Mọi người thường thức dậy trong tình trạng mất nước, uống nước ấm với chanh là cách để khởi động quá trình hydrat hóa trong ngày.

Hỗ trợ giảm cân : Chanh có chứa pectin, một loại chất xơ giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và khi kết hợp với nước ấm có thể tạo cảm giác no, giúp giảm cân hơn nữa.

Tốt cho da: Chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do, giảm nhược điểm trên da và mang lại làn da sáng khỏe. Ngoài ra, uống nhiều nước giúp thải độc tố, giúp da trông rạng rỡ và tươi sáng hơn.

Tăng cường khả năng miễn dịch: Vitamin C trong chanh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, khiến bạn ít bị cảm lạnh và các bệnh khác.

Kiềm hóa cơ thể: Mặc dù có vị chua nhưng chanh lại có tác dụng kiềm hóa sau khi được chuyển hóa, giúp cân bằng độ pH của cơ thể và giảm độ axit.

Theo Timesofindia