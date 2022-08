7 loại thực phẩm rẻ tiền là "liều thuốc giải độc" tốt, đồng thời chống ung thư

Dưới đây là những thực phẩm giúp giải độc, ngừa ung thư rất tốt.



1. Lúa mạch

Một số hợp chất được tìm thấy trong lúa mạch như: Chất chống oxy hóa, axit phenolic, axit phytic và saponin giúp ngăn ngừa và làm chậm lại sự tiến triển của các bệnh ung thư.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao trong lúa mạch đóng vai trò chủ đạo trong việc làm giảm thời gian tiêu hóa thực phẩm để làm sạch ruột, loại bỏ các chất độc hại trong ruột từ đó bảo vệ và ngăn ngừa một số căn bệnh ung thư như ung thư đại tràng, ung thư ruột kết.

2. Súp lơ trắng

Súp lơ trắng là một loại thực phẩm giúp "lọc" máu tuyệt vời. Súp lơ trắng là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều flavonoid, ngoài tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng, nó còn có thể ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol, ngăn không cho các tiểu cầu kết tụ lại với nhau, củng cố thành mạch máu, chữa bệnh béo phì, thị lực yếu và phù nề rất hiệu quả.

Chất chống oxy hóa trong súp lơ trắng bảo vệ các tế bào khỏi các gốc tự do có hại và viêm. Tương tự như các loại rau họ cải khác, súp lơ trắng đặc biệt có nhiều glucosinolates và isothiocyanates, hai nhóm chất chống oxy hóa đã được chứng minh là làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư.

3. Nấm

Nấm có vị ngọt, tính bình, có công dụng thanh nhiệt giải độc, thông dạ dày, rửa ruột, cầm máu. Nấm có vị giòn, thực chất trong nó có chứa một loại chất keo, chính chất keo này có tác dụng hút các chất độc và tạp chất trong đường tiêu hóa của con người, sau đó thải ra ngoài theo đường phân. Do đó, nấm là thức ăn tốt để giải độc.

Nấm có chứa chất chống oxy hóa ergothioneine và glutathione, ergothioneine góp phần bảo vệ chống lại ung thư. Sở dĩ chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa ung thư là vì chúng trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do hình thành trong nhiều quá trình hoạt động của tế bào, ở nồng độ cao có thể gây hại cho tế bào. Khi các gốc tự do gây ra thiệt hại đối với tế bào DNA sẽ góp phần vào sự phát triển của ung thư.

4. Củ sen

Củ sen có tác dụng lợi tiểu, có thể thúc đẩy quá trình bài tiết nhanh chóng các chất thải ra khỏi cơ thể, từ đó giúp thanh lọc máu. Củ sen có thể ăn sống hoặc nấu chín, hai cách ăn khác nhau có tác dụng khác nhau. Ăn sống củ sen có tác dụng thanh nhiệt giải độc, đặc biệt thích hợp với những người bị nổi mụn do nóng. Củ sen sau khi nấu chín trở nên có tính ấm, có tác dụng bồi bổ dạ dày, dưỡng âm.

Trung bình cứ 100 gam củ sen lại cung cấp lên tới 73% nhu cầu Vitamin C cho cơ thể bạn mỗi ngày. Như chúng ta đã biết Vitamin C là một chất chống oxy hóa được tìm thấy với số lượng lớn. Nó rất quan trọng cho sự hình thành collagen; duy trì sức mạnh và tính toàn vẹn trong các cơ quan, mạch và da. Nó tăng cường các chức năng miễn dịch. Ngoài ra, Vitamin C loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể dẫn đến các tình trạng sức khỏe như bệnh tim và ung thư.

5. Cà rốt

Cà rốt là thực phẩm giải độc hiệu quả, vì trong cà rốt chứa nhiều vitamin A và pectin, sau khi kết hợp với ion thủy ngân trong cơ thể có tác dụng làm giảm nồng độ ion thủy ngân trong máu, đẩy nhanh quá trình bài tiết ion thủy ngân trong cơ thể.

Ngoài ra, các nhà khoa học đã tìm ra chất phytochemical – đây chính là hợp chất có vai trò quan trọng trong đẩy lùi sự xuất hiện của các tế bào ung thư đặc biệt là những bệnh ung thư như ung thư ruột kết, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt hay ung thư phổi.

6. Củ cải

Củ cải còn được gọi là "máy lọc máu" và "chất tạo máu" vì nó giúp tái tạo và phục hồi các tế bào hồng cầu và cung cấp oxy tươi cho cơ thể. Ngoài ra, củ cải đường hỗ trợ chức năng giải độc của gan và làm giảm các bệnh về mật (như vàng da, viêm gan, ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy và nôn mửa).

Củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, nó là một loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do - DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư.

7. Mướp đắng

Trong mướp đắng có chứa chất quinin có tác dụng lợi tiểu, hoạt huyết, ngoài ra còn có tác dụng tiêu viêm, hạ sốt. Ăn mướp đắng có thể loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể.

Mướp đắng rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, có thể kích thích chức năng bảo vệ của hệ thống miễn dịch của con người, loại bỏ hiệu quả các chất độc hại ra khỏi cơ thể, ngoài ra mướp đắng còn có tác dụng chống ung thư rất tốt.

