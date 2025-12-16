7 công thức đồ uống cho bữa sáng "thần tốc": Nguyên liệu đơn giản nhưng gấp đôi giá trị dinh dưỡng và làm dịu dạ dày

7 công thức đồ uống có thể thay thể cho bữa sáng dù rất đơn giản từ nguyên liệu đến cách chế biến nhưng lại giàu dinh dưỡng, giúp làm dịu dạ dày và tăng cường sức khỏe. Thưởng thức ngay để khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng!

Dưới đây là 7 công thức làm sữa đậu nành bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe và đầy sáng tạo:

1. Sữa đậu nành táo đỏ và đậu phộng

Nguyên liệu: 40g táo đỏ bỏ hạt, 30g đậu phộng, 40g đậu nành.

Cách làm: Ngâm đậu nành cho mềm, rửa sạch đậu phộng và táo đỏ. Sau đó cho tất cả nguyên liệu vào máy làm sữa đậu nành hoặc máy xay sinh tố. Thêm nước đến vạch 1000ml và bật chế độ "sữa đậu nành". Sau khi hoàn thành, rót ra cốc là gia đình bạn đã có một thức uống cho bữa sáng vừa ngon miệng lại dồi dào năng lượng. Với những người theo đuổi chế độ ăn kiêng thì có thể chỉ cần uống 1 ly sữa này là đủ. Còn lại bạn có thể thưởng thức ly sữa hạt này với bánh mỳ kẹp, bánh bao, hoặc xôi... Lượng táo đỏ dồi dào sẽ tạo nên hương thơm đặc trưng và vị ngọt cho món sữa đậu nành này, vì vậy không cần thêm đường.

2. Sữa đậu nành khoai lang và kê

Nguyên liệu: 35g đậu nành, 135g khoai lang, 15g kê.

Cách làm: Khoai lang bạn gọt vỏ và rửa sạch rồi cắt miếng nhỏ. Đậu nành rửa sạch rồi ngâm đến khi nở mềm. Kê vo sạch, để ráo. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa đậu nành hoặc máy xay sinh tố (thì cần lọc qua rây để thành phẩm mịn rồi đun trên bếp đến khi sôi). Thêm nước đến vạch 1000ml và bật chức năng làm "sữa đậu nành". Chờ đợi trong khoảng 15-20 phút là bạn đã có thức uống nóng ấm, tốt cho sức khỏe và dạ dày. Việc thêm khoai lang vào thức uống này ngoài việc mang lại vị ngọt tự nhiên thì khi kết hợp với kê và đậu nành sẽ giúp thành phẩm có kết cấu sánh mịn, thơm như cháo gạo.

3. Sữa đậu nành, táo đỏ, mè đen và hạt quinoa

Nguyên liệu: 20g táo đỏ bỏ hạt, 15g hạt mè đen rang chín, 15g hạt quinoa ba màu, 15g đậu gà, 25g đậu nành khô.

Cách làm: Rửa sạch và ngâm hạt đậu gà cùng đậu nành cho nở mềm. Sau đó vo sạch hạt quinoa, để ráo. Khi các nguyên liệu đã sẵn sàng thì bạn cho vào máy làm sữa đậu nành hoặc máy xay sinh tố. Thêm nước đến vạch 1000ml và bật chức năng "làm sữa đậu nành" và chờ đợi hoàn thành. Nếu bạn dùng máy xay sinh tố thì để kết cấu của thức uống mịn mướt, bạn nên lọc qua rây rồi đặt lên bếp đun sôi trước khi sử dụng. Thức uống này có vị ngọt tự nhiên từ táo đỏ và mùi thơm của mè đen cùng với các loại đậu, rất bổ dưỡng.

4. Sữa đậu nành ba màu đỏ

Nguyên liệu: 25g đậu đỏ, 4 quả táo đỏ, 8g kỷ tử.

Cách làm: Táo đỏ bạn rửa sạch, loại bỏ hạt. Đậu đỏ ngâm cho đến khi nở mềm. Kỷ tử rửa sạch. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt, thêm khoảng 600ml nước và chọn chế độ "sữa đậu nành". Hãy thưởng thức ngay khi còn nóng ấm vào bữa sáng, nó không chỉ giúp bạn làm ấm cơ thể, dạ dày mà còn có tác dụng bổ khí huyết, thích hợp cho người thiếu khí huyết.

5. Sữa đậu nành, khoai lang tím và kê

Nguyên liệu: 70g khoai lang tím, 40g đậu nành, 25g kê, 7g kỷ tử.

Cách làm: Gọt vỏ khoai lang tím rồi rửa sạch. Sau đó cắt khoai lang tím thành các miếng nhỏ. Đậu nành ngâm cho đến khi nở mềm rồi rửa sạch. Vo sạch kê. Rửa sạch kỷ tử. Sau đó bạn cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt, thêm 600ml nước và chọn chế độ "sữa đậu nành". Thức uống này hoàn thành ngoài công dụng cung cấp năng lượng và dinh dưỡng cho bữa sáng mà còn cực tốt nhờ đặc tính bổ dưỡng cho dạ dày và chống oxy hóa.

6. Sữa đậu nành, yến mạch, chuối và hạt óc chó

Nguyên liệu: 1 quả chuối, 20g quả óc chó, 5g hạt mè đen, 30g yến mạch cán, 40g đậu nành.

Cách làm: Đậu nành rửa sạch rồi ngâm đến khi nở mềm. Bóc vỏ chuối rồi cắt thành từng miếng. Cho đậu nành, chuối cùng các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt. Tiếp theo thêm 900ml đến 1000ml nước và chọn chế độ "sữa đậu nành". Thức uống này hoàn thành nhanh chóng và giúp bạn có bữa sáng nhanh gọn. Uống thường xuyên có thể giúp làm đen tóc và cải thiện tiêu hóa.

7. Sữa đậu nành bơ

Nguyên liệu: Một quả bơ và 35g đậu nành.

Cách làm: Đầu tiên, rửa sạch đậu nành và ngâm cho đến khi nở mềm. Sau đó bạn cho đậu nành vào máy làm sữa hạt, thêm 700ml nước và chọn chức năng "sữa đậu nành. Sau khi sữa đậu nành hoàn thành, bạn cho thêm bơ đã cắt lát vào và xay trong 2 phút là xong. Thức uống này rất tốt cho sức khỏe, giúp hỗ trợ tiêu hóa và chống lão hóa tốt.