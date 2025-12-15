Đây là "báu vật sức khỏe", dùng nấu 4 món ăn giúp bổ tỳ vị, ổn định huyết áp và chống lão hóa tốt

Khi mùa đông đên, nhiệt độ giảm xuống, tất cả những chứng bệnh cũ như: Tay chân lạnh, xương khớp đau, tiêu hóa kém - đầy hơi và ợ hơi, táo bón... cùng ập đến. Lúc này chúng ta hãy tận dụng những loại thực phẩm, rau củ theo mùa để bồi bổ sức khỏe, tăng cường khí huyết, hệ miễn dịch.

Củ khoai môn bình dị là nguyên liệu có nhiều và chất lượng ngon nhất trong mùa đông. Nó cũng là nguyên liệu chứa đựng bí quyết chống lại những vấn đề sức khỏe khó chịu của mùa đông! Y học cổ truyền cho rằng khoai môn làm ấm tỳ vị, bổ khí và huyết. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về những lợi ích của "báu vật sức khỏe" này, cùng với 4 công thức nấu ăn cụ thể để giúp bạn ăn uống đúng cách nhằm cải thiện sức khỏe!

Khoai môn đặc biệt tốt để điều trị các hội chứng thiếu chất

Khoai môn được coi là "thực phẩm và dược liệu kép" trong Y học cổ truyền. Theo nhiều ghi chép trong các sách Đông y, khoai môn có thể dùng trong "điều trị chứng thiếu khí ở tỳ vị", và sử dụng lâu dài giúp bổ gan và thận", "làm dịu dạ dày và ruột, và nuôi dưỡng làn da". Khoai môn có tính bình, vị ngọt và hơi the, có tác dụng bổ hư, hạ khí, điều hòa nội tạng, và nhuận tràng, giúp chữa các chứng suy nhược, mệt mỏi, phù thũng, và hỗ trợ tiêu hóa. Nó phù hợp với mọi thể trạng và đặc biệt hiệu quả đối với các hội chứng thiếu hụt thường gặp ở phụ nữ trung niên và cao tuổi. Đáng chú ý hơn nữa, các nghiên cứu hiện đại đã phát hiện ra nhiều lợi ích mới, khiến việc gọi nó là "thực phẩm chủ yếu tăng cường sức khỏe tự nhiên" không hề ngoa.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

100g khoai môn chỉ chứa 56-85 kcal, chỉ bằng một phần ba lượng calo của bánh bao; chỉ số đường huyết (GI) của nó là 53, thấp hơn nhiều so với gạo trắng (90). Chất xơ hòa tan có trong khoai môn (khoảng 4.1 gram trên 100g) có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường, và chỉ cần ăn nửa củ là đủ để bạn cảm thấy no. Những người có lượng đường trong máu cao có thể thay thế khoai môn như một phần trong khẩu phần ăn chính của mình và không còn phải quá lo lắng về việc lượng đường trong máu tăng cao.

Bổ tỳ vị và tiêu trừ ứ trệ là nhu cầu cơ bản của phụ nữ

Y học cổ truyền cho rằng "vị the có thể thúc đẩy tuần hoàn và tiêu trừ ứ trệ". Vị the của khoai môn có thể làm giảm ứ trệ trong kinh mạch và có tác dụng hỗ trợ điều hòa các nốt sần dưới da. Đối với những người tỳ vị yếu, cảm thấy đầy hơi sau khi ăn một chút khoai môn hấp có thể "bổ dưỡng dạ dày và điều hòa hệ tiêu hóa". Khoai môn mềm, dẻo và dễ tiêu hóa, vì vậy ngay cả người già cũng có thể ăn mà không cần lo lắng.

Bổ sung kali giúp ổn định huyết áp

Khoai môn chứa 340-430mg kali trên 100g, thậm chí còn tốt hơn cả chuối. Người trung niên và người cao tuổi thường thiếu kali, ăn khoai môn có thể giúp điều hòa huyết áp, và khi kết hợp với chế độ ăn ít muối, nó sẽ tăng cường sức khỏe tim mạch.

Chống lão hóa và chăm sóc răng miệng

Khoai môn chứa chứa vitamin C và E, cũng như các chất chống oxy hóa flavonoid có thể loại bỏ các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra cứ 100g khoai môn có chứa 9.93 microgam fluoride, vì vậy ăn nó giống như âm thầm thêm một lớp bột làm sạch răng.

Khoai môn rất dễ chế biến. Dù chỉ đơn giản là đem hấp, nấu canh, làm bánh, nấu chè đều ngon. Dưới đây là 4 công thức nấu ăn bổ dưỡng phù hợp với các nhu cầu khác nhau. Hãy thử để có sức khỏe tốt hơn!

1. Cháo khoai môn mè

Nguyên liệu: 150g khoai môn, 100g gạo japonica, 30g hạt mè đen.

Cách nấu: Gọt vỏ, rửa sạch khoai môn rồi thái thành các miếng dạng hạt lựu to. Gạo đem vo sạch gạo, rang mè đen chín. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi sứ, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh cho đến khi gạo chín mềm và cháo sánh lại.

Gợi ý: Bạn có thể nấu món cháo này với thịt băm và nấm hương.

Công dụng: Món cháo này có tác dụng làm ấm vùng bụng và tăng cường chức năng lá lách. Ăn một bát vào buổi sáng mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu, bảo vệ dạ dày. Hạt mè đen cũng có thể làm đen tóc. Thường xuyên sử dụng không chỉ giúp cải thiện khẩu vị mà còn giúp tóc bóng mượt.

2. Canh khoai môn và cá

Nguyên liệu: 250g khoai môn, 500g cá diếc, một chút bột tiêu và muối.

Cách nấu: Gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt khoai môn thành từng miếng vừa ăn. Sơ chế sạch cá diếc bằng cách loại bỏ vảy và nội tạng rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó bạn chiên sơ cá diếc cho vàng rồi thêm nước sôi cùng khoai môn vào nấu đến khi cá mềm, sau đó nêm tiêu và muối. Ăn cá và canh cùng nhau.

Công dụng: Cá diếc giúp bổ khí huyết, trong khi khoai môn giúp tăng cường chức năng tỳ vị. Ăn món canh này mỗi tuần 1 lần vào mùa đông sẽ giúp làm ấm dần tay chân và cải thiện sắc tố da.

3. Chè khoai môn hương hoa mộc

Nguyên liệu: 1 củ khoai môn có trọng lượng vừa phải, 20g đường nâu, một lượng tinh bột củ sen vừa đủ và một ít hoa mộc khô, siro hoa mộc.

Cách làm: Gọt vỏ, rửa sạch khoai môn rồi cắt thành các khối vuông to. Sau đó cho khoai môn vào nồi nước và đun sôi. Sau đó giảm lửa xuống mức trung bình và ninh khoai môn trong khoảng 15-20 phút cho chín. Tiếp theo thêm đường nâu vừa đủ và đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và đun liu riu cho đến khi mềm và sệt. Tiếp đó hòa tan tinh bột củ sen với nước lạnh, đổ vào nồi và khuấy đều cho đến khi sệt lại, cuối cùng cho một ít siro hoa mộc vào, khuấy nhẹ. Lấy ra bát rồi rắc hoa mộc khô lên là có thể thưởng thức.

Công dụng: Bổ tỳ vị. Vị ngọt thanh, sảng khoái, có thể kích thích vị giác trước bữa ăn hoặc dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn để giảm bớt độ ngấy. Ngoài ra, món này còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và được cả người già lẫn trẻ em yêu thích.

4. Bánh khoai lang tím và khoai môn nghiền nhuyễn

Nguyên liệu: 300g khoai môn, 150g khoai lang tím, 30g hạt mè trắng, 20ml sữa, 5 quả táo đỏ.

Cách làm: Gọt vỏ, rửa sạch và cắt khoai môn cùng khai lang thành các miếng. Sau đó hấp khoai môn và khoai lang tím cho đến khi chín. Lấy khoai lang và khoai môn ra, cho hạt mè trắng đã rang và sữa vào máy xay thực phẩm, xay nhuyễn. Sau đó dùng khuôn tạo hình cho bánh khoai lang tím và khoai môn. Cắt táo đỏ thành các miếng hình chéo và đặt lên trên từng phần hợp khoai môn xay nhuyễn, rắc vài hạt vừng trắng lên để trang trí. Món này có thể thay thế một phần thực phẩm chính trong bữa ăn.

Công dụng: Bổ thận và hồi phục khí huyết. Khoai lang tím bổ khí huyết, trong khi khoai môn bổ thận và bổ sung kali. Món ăn có kết cấu mềm mại, có thể thay thế một nửa khẩu phần ăn chính, kiểm soát lượng đường nạp vào, ổn định huyết áp, và hạt mè trắng đi kèm còn giúp bảo vệ mạch máu.