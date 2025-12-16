Khi gió lạnh ùa về, tâm lý chung của các bà nội trợ là muốn nấu những món thật nhiều đạm, nhiều thịt để cả nhà có sức đề kháng. Thế nhưng, ăn quá nhiều thịt cá đôi khi lại khiến cơ thể nặng nề, tích tụ độc tố và gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Mùa này, người ta hay nhắc đến củ sen, củ mài như những thức quà quý của đất trời, nhưng có một loại thực phẩm khác thầm lặng hơn, rẻ tiền hơn mà giá trị dinh dưỡng lại chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn được ví là "vua đông bổ". Đó chính là nấm mỡ (hay còn gọi là nấm trắng, bạch nấm). Chỉ cần vài chục nghìn đi chợ, bạn đã có ngay một bữa ăn vừa "sang cái miệng" lại vừa "khỏe cái thân".

"Thịt chay" của mùa đông: Bé hạt tiêu nhưng dinh dưỡng gấp 3 lần thịt lợn?

Nếu như trước đây, nấm mỡ thường chỉ xuất hiện ở những vùng thảo nguyên xa xôi hay phải nhập khẩu đắt đỏ, thì nay nhờ kỹ thuật canh tác hiện đại, loại nấm này đã có mặt ở khắp các chợ dân sinh và siêu thị Việt với mức giá vô cùng dễ chịu. Đừng nhìn vẻ ngoài trắng trẻo, nhỏ nhắn của nó mà lầm tưởng nó "vô thưởng vô phạt". Thực tế, nấm mỡ sở hữu hương vị tươi ngon (umami) tự nhiên mà ít loại rau củ nào sánh kịp. Đặc biệt nhất phải kể đến hàm lượng protein.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100g thịt lợn chứa khoảng 13g protein, nhưng với nấm mỡ khô, con số này có thể lên tới 38,7g. Nếu làm một phép tính quy đổi tương đương, hàm lượng đạm trong loại nấm này cao gấp 3 lần thịt lợn. Chính vì thế, nó được ví là "thịt thực vật", cực kỳ phù hợp để tăng cường cơ bắp và sức đề kháng trong những ngày đông giá rét. Ngoài ra, sự dồi dào của canxi, selen và các loại vitamin trong nấm mỡ còn là "liều thuốc tự nhiên" giúp cả nhà tránh xa cảm cúm, ốm vặt.

Vậy nấm mỡ làm món gì thì ngon nhất? Đừng chỉ mãi xào thịt bò hay nấu lẩu, hôm nay hãy thử ngay 2 công thức "thần thánh" dưới đây, đảm bảo ai ăn cũng phải tấm tắc khen ngon.

1. Canh nấm mỡ nấu rong biển tôm khô: Bát canh "giải nhiệt" ngọt thanh

Vào những ngày trời hanh hao, một bát canh nóng hổi, ngọt lừ mà không cần hầm xương chính là chân ái. Nấm mỡ vốn dĩ đã có chất ngọt tự nhiên, khi kết hợp với vị mặn mòi của biển cả từ tôm khô và rong biển sẽ tạo nên một tổng hòa hương vị khó quên. Món này chi phí cực thấp, chỉ tốn vài phút đứng bếp là có ngay nồi canh chất lượng.

Để thực hiện món này, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 300g nấm mỡ tươi, một nhúm tôm khô và rong biển khô, thêm chút hành lá và gia vị cơ bản. Nấm mua về cắt bỏ phần chân đen, ngâm nước muối loãng chừng 10 phút cho sạch hết bụi bẩn rồi rửa lại dưới vòi nước, để ráo. Bí quyết để canh nấm mỡ ngon, không bị hôi nồng mùi đất chính là bước "áp chảo". Bạn cho chút dầu vào nồi, đợi nóng thì thả nấm vào áp chảo sơ qua. Khi hai mặt nấm xém vàng, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt thì mới đổ nước sôi vào. Đậy nắp vung, đun lửa lớn trong khoảng 3 phút. Đừng vội mở vung nhé, đây là lúc nấm tiết ra những tinh túy ngọt ngào nhất, biến nồi nước lọc thành thứ nước dùng thượng hạng.

Cuối cùng, bạn chuẩn bị một cái bát tô, lót sẵn tôm khô, rong biển, hành hoa, chút dầu mè thơm lừng, muối và hạt tiêu dưới đáy. Khi nước nấm đang sôi sùng sục, bạn chan thẳng vào bát gia vị đã chuẩn bị. Hơi nóng sẽ làm chín tái hành, đánh thức mùi thơm của tôm khô và rong biển. Khuấy nhẹ một cái là xong. Bát canh này uống một ngụm là thấy ấm sực cả người, vị ngọt thanh khiết lan tỏa, giúp sinh tân giải khát cực tốt sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ.

2. Nấm mỡ áp chảo vị nướng BBQ: Lai rai tốn mồi hơn cả thịt

Nếu đã chán các món canh hay xào, hãy thử biến tấu nấm mỡ thành một món "đồ nhậu" hay món ăn vặt sang chảnh như ngoài hàng nướng. Đây cũng là món "best seller" tại các quán đồ nướng vỉa hè, nhưng làm tại nhà thì sạch sẽ và rẻ hơn nhiều. Vị ngọt của nấm quyện với mùi thơm nồng nàn của bột gia vị nướng, cắn một miếng mà nước ngọt tứa ra trong khoang miệng, cảm giác bao mệt mỏi tan biến hết.

Nguyên liệu cho món này cực đơn giản: Khoảng 15-20 cây nấm mỡ mũm mĩm, bột thì là (hoặc bột ngũ vị hương/bột BBQ), muối, đường và chút hành lá.

Cách làm cũng nhanh gọn không kém. Nấm sau khi sơ chế sạch sẽ, bạn nhớ phải lau thật khô hoặc để ráo nước hoàn toàn. Bắc chảo lên bếp, cho một xíu dầu ăn tráng mặt chảo. Khi chảo nóng, xếp lần lượt từng cây nấm vào. Lưu ý quan trọng là phải để lửa nhỏ. Lửa nhỏ giúp nấm chín từ từ, giữ lại được phần nước cốt ngọt lịm bên trong mũ nấm (thứ nước này được ví là nước cốt gà tự nhiên đấy!). Bạn kiên nhẫn áp chảo cho đến khi một mặt nấm chuyển sang màu vàng nâu cánh gián đẹp mắt thì lật mặt.

Khi cả hai mặt nấm đã xém vàng, thân nấm hơi teo lại nhưng vẫn mọng nước, bạn tắt bếp. Lúc này, lợi dụng hơi nóng còn lại trên chảo, hãy rắc ngay muối, đường, bột gia vị nướng và hành lá thái nhỏ vào, đảo đều tay nhanh chóng. Sức nóng sẽ làm gia vị bám chặt vào thân nấm, dậy mùi thơm phức.

Đĩa nấm mỡ nướng giả cầy này mang ra bàn đảm bảo hết veo trong vòng một nốt nhạc. Nấm giòn sần sật, đậm đà gia vị, ngọt nước, ăn cùng cơm nóng hay làm mồi nhắm cho chồng lai rai đều "đỉnh của chóp".

Mùa đông này, hãy để củ sen và khoai mài "nghỉ ngơi" một chút, nhường sân khấu cho nấm mỡ tỏa sáng trong căn bếp nhà bạn nhé. Một nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm nhưng lại mang đến giá trị sức khỏe tuyệt vời, ngại gì mà không thử ngay hôm nay!