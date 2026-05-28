Nghỉ hưu rồi mới thấy: Ở nhà cả ngày không thoải mái như tôi từng tưởng

“Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là được nghỉ ngơi. Nhưng sau vài tháng ở nhà, tôi thấy mình… lạc lõng”, chị Hương, 56 tuổi, sống tại TP HCM chia sẻ.

Những ngày đầu nghỉ hưu: Thích thật đấy, nhưng rồi bắt đầu thấy trống

Sau hơn 20 năm đi làm văn phòng, chị Hương từng mong đến ngày không còn phải dậy từ 6 giờ sáng, không phải ăn vội bữa sáng hay chen tàu điện mỗi ngày.

“Tuần đầu tiên nghỉ việc, tôi ngủ đến 8 giờ sáng mà vẫn thấy vui. Tôi pha cà phê, ngồi ngoài ban công, cảm giác như mình được trả lại cuộc sống”, chị kể.

Nhưng cảm giác đó kéo dài không lâu.

Khoảng 2 tháng sau, chị bắt đầu thấy mọi thứ lặp đi lặp lại. Không còn deadline, không còn đồng nghiệp, không ai cần mình phản hồi gấp, cũng không có lý do rõ ràng để ra khỏi nhà mỗi ngày.

“Có hôm tôi mở tủ lạnh ra 5 lần mà không biết mình muốn lấy gì. Tôi bắt đầu xem điện thoại nhiều hơn, mua đồ online nhiều hơn và thấy thời gian trôi rất chậm”.

Điều khiến chị bất ngờ nhất là: ở nhà cả ngày không giúp tiết kiệm tiền như chị từng nghĩ.

Ở nhà nhiều hơn, chi tiêu cũng âm thầm tăng lên

Trước đây, vì bận đi làm, chị Yuki gần như chỉ mua những thứ thực sự cần. Nhưng khi có quá nhiều thời gian rảnh, việc mua sắm nhỏ lẻ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Một chiếc hộp đựng gia vị vì “nhìn đẹp”. Một bộ ly mới vì “uống trà sẽ có cảm hứng hơn”. Một chiếc ghế nhỏ cho ban công vì “ở nhà nhiều nên cần góc thư giãn”.

Mỗi món không quá đắt, nhưng cộng lại thành một khoản đáng kể.

Chị thử ghi lại chi tiêu trong 1 tháng sau nghỉ hưu và khá bất ngờ:

Khoản chi Trước nghỉ hưu Sau nghỉ hưu Ăn uống 5 triệu 6,5 triệu Mua sắm lặt vặt 1,2 triệu 3,1 triệu Đi cà phê/đổi không khí 800 nghìn 2 triệu Điện, nước 1,5 triệu 2,2 triệu Tổng chi ~8,5 triệu ~13,8 triệu

“Trước đây tôi cứ nghĩ nghỉ hưu thì bớt chi phí đi lại, quần áo công sở là sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng hóa ra khi ở nhà quá nhiều, mình lại dễ tiêu tiền để lấp khoảng trống”.

Điều khó nhất sau nghỉ hưu không phải là tiền

Nhiều người nghĩ áp lực lớn nhất của tuổi nghỉ hưu là thu nhập giảm. Nhưng với chị Hương, thứ khó chịu hơn lại là cảm giác “mình không còn cần thiết”.

Đi làm nhiều năm, cuộc sống luôn có lịch trình rõ ràng: sáng đi làm, trưa ăn cùng đồng nghiệp, tối về nghỉ ngơi. Khi nhịp sống đó biến mất, chị từng có cảm giác mất phương hướng.

“Tôi nhận ra công việc không chỉ mang lại tiền. Nó còn cho mình cảm giác đang sống có ích”.

Có một thời gian, chị gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Càng ở lâu, tâm trạng càng dễ cáu gắt. Những việc nhỏ như nhà bừa bộn hay bữa cơm đơn giản cũng khiến chị thấy mệt mỏi.

“Có hôm tôi tự hỏi: mình chờ ngày nghỉ hưu bao nhiêu năm, sao bây giờ lại không vui như tưởng tượng?”.

Sau nghỉ hưu, thứ cần chuẩn bị không chỉ là tiền tiết kiệm

Sau gần 1 năm loay hoay, chị Hương bắt đầu thay đổi cách sống thay vì chỉ cố “nghỉ ngơi”.

Chị đăng ký một lớp làm bánh gần nhà, nhận viết nội dung bán thời gian cho một cửa hàng nhỏ và duy trì thói quen đi bộ mỗi sáng.

Thu nhập không nhiều, chỉ khoảng vài triệu đồng/tháng, nhưng chị nói điều quan trọng hơn là cảm giác cuộc sống có nhịp điệu trở lại.

“Tôi nhận ra người nghỉ hưu không nên chỉ nghĩ đến chuyện nghỉ. Mình vẫn cần được kết nối, được bận rộn vừa đủ và có cảm giác mình còn giá trị.”

Chị cũng bắt đầu áp dụng nguyên tắc chia nhỏ chi tiêu để tránh mua sắm theo cảm xúc:

- 50% cho sinh hoạt thiết yếu

- 30% cho tiết kiệm và quỹ dự phòng

- 20% cho sở thích cá nhân

Nhờ vậy, chị kiểm soát được việc mua đồ linh tinh và không còn cảm giác “ở nhà là lên mạng đặt hàng”.

Càng lớn tuổi, càng cần một cuộc sống có nhịp riêng

Nhiều người trẻ nhìn tuổi nghỉ hưu như một giai đoạn hoàn toàn thư giãn: ngủ muộn, xem phim, đi cà phê, đi du lịch. Nhưng thực tế, nếu ngày nào cũng giống nhau, con người rất dễ rơi vào cảm giác trống rỗng.

Một cuộc sống thoải mái không chỉ là không phải đi làm. Nó còn là việc mỗi ngày thức dậy vẫn có điều để chờ đợi.

Có người chọn chăm cây, có người học nấu ăn, có người làm thêm vài giờ mỗi tuần, có người tham gia câu lạc bộ đi bộ hay đọc sách. Quan trọng không nằm ở việc kiếm bao nhiêu tiền, mà là giữ cho tinh thần không bị “đóng băng” sau khi rời khỏi guồng quay công việc.

“Bây giờ tôi không còn mong mỗi ngày phải thật nhàn nữa”, chị Hương nói. “Tôi chỉ mong mình vẫn thấy ngày hôm nay có ý nghĩa”.