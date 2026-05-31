Tôi là mẹ nội trợ kiếm được gần 1 tỷ đồng nhờ mạng xã hội - điều khiến tôi tiếc nhất là tại sao mình lại bắt đầu quá muộn

Qianqian - một bà mẹ toàn thời gian ở Quảng Châu, Trung Quốc, hiện sở hữu hơn 170.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội - từng chia sẻ rằng điều khiến cô tiếc nhất không phải thất bại, mà là không bắt đầu sớm hơn.

Điều đáng nói là cô không phải kiểu “hot girl mạng”, cũng không có xuất phát điểm đặc biệt. Những gì cô có chỉ là một chiếc điện thoại, vài tiếng rảnh sau khi con ngủ và áp lực tài chính ngày càng lớn trong gia đình.

“Sau khi sinh con, tôi mới hiểu tiền quan trọng thế nào”

Qianqian kể rằng hồi còn ngoài 20 tuổi, cô gần như không quan tâm đến chuyện kiếm tiền. Cuộc sống khi đó xoay quanh ăn uống, vui chơi và những ngày tháng khá vô tư. Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau khi lập gia đình và sinh con.

Chi phí nuôi con, tiền nhà, sinh hoạt phí, áp lực cơm áo… khiến cô bắt đầu cảm nhận rõ gánh nặng tài chính.

“Chồng tôi chịu áp lực rất lớn để kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi nhận ra mình không thể chỉ đứng ngoài”, cô chia sẻ.

Năm 2022, cô bắt đầu thử làm nội dung trên mạng xã hội. Thời điểm đó, cô gần như không biết gì về viết lách, xây dựng nội dung hay kiếm tiền online.

Thu nhập năm đầu tiên chỉ khoảng hơn 1.400 nhân dân tệ (khoảng hơn 5 triệu đồng). Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô tiếp tục học.

Đến năm 2023, thu nhập tăng lên khoảng 25.000 nhân dân tệ (gần 90 triệu đồng). Năm 2024 là khoảng 90.000 nhân dân tệ (hơn 320 triệu đồng). Và riêng năm 2025, cô kiếm được khoảng 175.000 nhân dân tệ – tương đương hơn 630 triệu đồng.

Tổng cộng sau vài năm, người mẹ nội trợ này đã kiếm được hơn 290.000 nhân dân tệ, tức khoảng hơn 1 tỷ đồng từ việc làm nội dung trên mạng xã hội.

Điều khiến nhiều phụ nữ đồng cảm: Không phải ai cũng muốn nổi tiếng, nhiều người chỉ muốn “đỡ áp lực tiền”

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện này là Qianqian không nói nhiều về hào quang “làm influencer”, mà nói rất nhiều về áp lực tài chính gia đình.

Đó cũng là lý do vài năm gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ – đặc biệt là phụ nữ 30+, mẹ bỉm hoặc phụ nữ trung niên – bắt đầu tìm thêm nguồn thu nhập từ mạng xã hội.

Không ít người chọn viết chia sẻ đời sống, làm video nấu ăn, review đồ gia dụng, chia sẻ kinh nghiệm nuôi con, tiết kiệm, dọn nhà hay bán hàng online kết hợp nội dung cá nhân.

Có người chỉ kiếm thêm vài triệu mỗi tháng. Nhưng với nhiều gia đình, khoản tiền đó đủ để:

- Trả tiền học cho con

- Đỡ áp lực tiền chợ

- Có quỹ dự phòng

Hoặc đơn giản là giúp phụ nữ cảm thấy mình chủ động hơn về tài chính

Một điểm rất thực tế trong chia sẻ của Qianqian là cô thừa nhận mình từng học rất chậm. Người khác học một lần hiểu, cô phải xem đi xem lại nhiều lần, ghi chép bằng tay vì sợ quên.

Điều này khiến câu chuyện trở nên gần gũi hơn nhiều so với hình ảnh “kiếm tiền online dễ dàng” thường thấy trên mạng.

“Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu”

Theo Qianqian, điều quan trọng nhất không phải là bắt đầu sớm hay muộn, mà là có dám bắt đầu hay không.

Cô cho biết bản thân từng nghĩ nếu không kiếm được tiền thì ít nhất cũng học được điều gì đó. Chính suy nghĩ đó giúp cô duy trì việc làm nội dung trong thời gian dài.

Đây cũng là điều nhiều người thường bỏ qua khi nhìn vào những tài khoản “kiếm tiền tốt” trên mạng xã hội: Phần lớn đều trải qua giai đoạn gần như không ai xem, không có thu nhập và phải tự mày mò rất lâu.

Không ít người bỏ cuộc chỉ sau vài tháng vì nghĩ rằng đăng vài bài là sẽ có người theo dõi ngay.

“Tạo nội dung có thể là công việc bắt đầu dễ nhất, chỉ cần một chiếc điện thoại. Nhưng để làm tốt thì lại rất khó”, Qianqian nói.

Công việc tưởng “dễ làm thêm” nhưng cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Theo dữ liệu được cô dẫn lại, hiện đã có hàng chục triệu tài khoản nội dung hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội và con số vẫn tiếp tục tăng.

Điều đó đồng nghĩa:

- Làm nội dung không còn là “mảnh đất dễ ăn”

- Người mới sẽ cạnh tranh nhiều hơn

- Nội dung phải có cá tính hoặc giá trị thực tế mới giữ được người xem

Nhưng đổi lại, đây vẫn là một trong số ít công việc chi phí khởi đầu thấp mà người bình thường có thể thử.

- Không cần thuê mặt bằng.

- Không cần nhập hàng số lượng lớn.

- Không cần vốn hàng trăm triệu.

Thứ cần nhiều nhất lại là thời gian, sự kiên trì và khả năng duy trì đều đặn.

Với nhiều phụ nữ từng nghỉ việc để chăm con hoặc đang muốn tìm thêm nguồn thu nhập phụ, đây đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc hơn bao giờ hết.

Và có lẽ, điều khiến nhiều người đồng cảm nhất trong câu chuyện này không phải con số hơn 1 tỷ đồng.

Mà là cảm giác: “Giá như mình bắt đầu sớm hơn một chút”.