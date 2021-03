6.251 người ở Hà Nội được tiêm vắc xin COVID-19, sức khỏe bình thường

Thông tin tại buổi họp về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP Hà Nội cho biết, tại Hà Nội, từ ngày 16/02/2021 đến nay (35 ngày), Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới; cộng dồn giai đoạn 4 (từ ngày 27/01/2021 đến nay), ghi nhận 35 ca mắc ngoài cộng đồng.



Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19, trong tuần qua, ngành Y tế đã chủ động bám sát lộ trình tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Covid-19 của Bộ Y tế để kịp thời triển khai trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 15-22/3/2021, Sở Y tế đã tổ chức tiêm cho 6.063 nhân viên y tế, cộng dồn đã tiêm cho 6.251 người, hiện tại, các trường hợp này sức khỏe đều bình thường.

Dự kiến, trong tuần này sẽ triển khai tiếp cho các đơn vị còn lại theo kế hoạch của đợt 1.

Để bảo đảm tiêm chủng vắc xin COVID-19 được an toàn, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về tiêm chủng và cập nhật phản ứng sau tiêm để đáp ứng kịp thời các tình huống xảy ra.

Đồng thời, tổ chức lấy mẫu giám sát ngoài cộng đồng để chủ động phát hiện người dân từ những vùng có nguy cơ cao.

Khám, tư vấn cho người tiêm vắc xin COVID-19.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, các quận, huyện, thị xã khẳng định, tiếp tục có những biện pháp quyết liệt theo đúng quy định của Trung ương và thành phố. Việc triển khai tiêm vắc xin được tổ chức nghiêm túc, một số trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi và không có diễn biến bất thường; triển khai xét nghiệm ngẫu nhiên trong cộng đồng; khai báo y tế bằng ứng dụng QR-Code…

Tại di tích thắng cảnh chùa Hương, huyện Mỹ Đức, duy trì lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Qua 10 ngày đón khách trở lại, BQL di tích đã nhận được phản hồi tích cực nhất là trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn thuyền bè khu vực suối Yến, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; không còn tình trạng đổi tiền lẻ…

Theo lãnh đạo huyện Mỹ Đức, sau khi mở cửa trở lại, chùa Hương sẽ tiếp tục là điểm đến "an toàn - văn minh". Huyện Mỹ Đức cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ 200 bộ kit để thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên cho đội ngũ đón khách đến chùa Hương.