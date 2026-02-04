Khí trường lúc này tuy mang mầm sống mới nhưng vẫn còn vương chút hàn khí, nên từ khóa cốt lõi cho 12 con giáp trong 2 tuần tới chính là: "Trầm ổn". Thay vì vội vã bung sức, hãy cứ bình tĩnh cắm rễ thật sâu, lộc lá tự khắc sẽ nảy mầm. Đặc biệt, xin chúc mừng team Tỵ, Ngọ, Tuất, Thân – những con giáp được vũ trụ "bật đèn xanh" để bứt phá ngoạn mục ngay đầu năm mới.

1. Tuổi Tý: Về nhà là bão dừng sau cánh cửa

Hai tuần tới là lúc người tuổi Tý nên thu mình lại một chút, bớt hướng ra ngoài mà hãy quay về "vun vén" tổ ấm. Trong chuyện tình cảm, đừng chơi trò "đoán ý" khiến cả hai mệt mỏi, hãy ngồi xuống nói chuyện chân thành để gỡ bỏ những lợn cợn trong lòng. Về công việc, đây là "thời điểm vàng" cho các ngành dịch vụ, chăm sóc khách hàng; cứ chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm vào khách cũ còn tốt hơn đi tìm mối mới. Tài chính cần thắt chặt, ưu tiên rà soát lại bảo hiểm, chi phí gia đình thay vì mơ mộng làm giàu nhanh.

Lưu ý sức khỏe: Dạ dày dễ "biểu tình" và cảm giác tức ngực do lo âu. Hãy ăn đúng bữa, đừng để cảm xúc điều khiển cái miệng nhé.

2. Tuổi Sửu: Tâm tĩnh thì tiền mới tụ

Người tuổi Sửu đang đứng trước cơn sóng tài lộc ập đến khá nhanh, nhưng cẩn thận kẻo "ngộp". Quá nhiều thông tin đầu tư, cơ hội kiếm tiền cùng lúc sẽ khiến bạn rối trí, dễ dẫn đến sai sót khi chuyển khoản hoặc ký kết hợp đồng. Lời khuyên là hãy làm việc theo quy trình, check kỹ từng con số. Trong tình yêu, đừng để đối phương cảm thấy họ là "người thừa" vì bạn quá bận rộn; sự lơ là lúc này dễ gây sứt mẻ lớn.

Lưu ý sức khỏe: Cổ vai gáy đau nhức và mất ngủ do căng thẳng thần kinh. Bạn đã nỗ lực đủ rồi, giờ là lúc thả lỏng để đón thành quả thôi.





3. Tuổi Dần: Chuyển niệm là thấy đường sống

Đừng để sự cố chấp khiến không khí gia đình hay chuyện tình cảm trở nên lạnh lẽo. Tuổi Dần à, im lặng không phải là vàng lúc này đâu, hãy mở lời để đối phương thấy an tâm nhé. Công việc của bạn đang rất hợp với các mảng liên quan đến cái đẹp, bất động sản hoặc thực phẩm; cứ đi sâu vào chuyên môn thay vì lan man cái mới. Tài chính có chút rung lắc, thị trường lên xuống thất thường nên tuyệt đối không "đu đỉnh" lướt sóng, cứ giữ tiền nằm im là thắng.

Lưu ý sức khỏe: Cổ họng và tuyến giáp cần được chăm sóc kỹ. Các bài tập giãn cơ sẽ cứu rỗi tấm lưng mỏi nhừ của bạn.

4. Tuổi Mão: Khởi động lại, chậm mà chắc

Một luồng gió mới đang thổi vào sự nghiệp của tuổi Mão. Đây là lúc tuyệt vời để "reset": bắt đầu dự án mới, viết content mới hay mở rộng kinh doanh. Nhưng nhớ kỹ: "Dục tốc bất đạt", hãy lên kế hoạch rủi ro trước khi chạy. Về tình cảm, coi chừng rơi vào bẫy "tình yêu sét đánh", cả thèm chóng chán. Ví tiền cũng đang trong tình trạng báo động vì hứng lên là mua sắm, hãy tỉnh táo trước những lời mời chào ngọt ngào nhé.

Lưu ý sức khỏe: Cẩn thận va quệt xe cộ và các chứng viêm nhiễm, đau đầu do thay đổi thời tiết.

5. Tuổi Thìn: Trực giác nhạy bén, lùi 1 bước tiến 3 bước

Bạn đang sở hữu trực giác cực kỳ bén nhạy trong thời gian này, rất hợp làm các công việc liên quan đến chữa lành, nghệ thuật hay tư vấn. Tuy nhiên, đừng biến mình thành "bảo mẫu" trong tình yêu, sự hy sinh một chiều chỉ khiến bạn thiệt thòi. Về tiền bạc, có lộc phù vân (tiền bất ngờ) nhưng đừng tất tay, hãy thử ném đá dò đường với số vốn nhỏ trước.

Lưu ý sức khỏe: Hệ miễn dịch hơi yếu, dễ bị phù nề hoặc mất ngủ, đa mộng. Ngủ sớm và ăn nhạt là liều thuốc tốt nhất.

6. Tuổi Tỵ: "Con cưng" của vũ trụ, danh lợi song toàn

Chúc mừng tuổi Tỵ, bạn chính là nhân vật chính của mùa Lập Xuân này! Thần thái tự tin, quyết đoán giúp bạn tỏa sáng rực rỡ trong công việc. Nếu có ý định đóng gói kiến thức thành khóa học, hay chuyển đổi mô hình kinh doanh, hãy làm ngay vì cơ hội nổi tiếng (viral) đang rất cao. Tình duyên cũng nở rộ, từ bạn bè hóa người thương rất tự nhiên. Tiền bạc rủng rỉnh từ các nguồn mới, nhưng nhớ là thử sức trước rồi hãy dồn vốn sau.

Lưu ý sức khỏe: Vì não hoạt động hết công suất nên rất khó ngủ sâu. Hãy tập thiền buông thư trước khi ngủ nhé.

7. Tuổi Ngọ: Dùng chuyên môn "hút" tiền về

Không cần chiêu trò, tuổi Ngọ cứ người thật việc thật mà làm. Sự chuyên nghiệp, tỉ mỉ của bạn sẽ được cấp trên đánh giá cực cao, thậm chí có cơ hội thăng chức hoặc nhận trọng trách mới. Đây là lúc kiếm tiền bằng năng lực cốt lõi (chính tài), tuyệt đối tránh xa các trò đỏ đen may rủi kẻo mất cả chì lẫn chài. Trong tình yêu, đừng im lặng, hãy nói rõ bạn muốn gì để cả hai cùng nhìn về một hướng.

Lưu ý sức khỏe: Xương khớp (đầu gối, lưng) đang kêu cứu. Làm việc hăng say nhưng cũng cần lắng nghe cơ thể.





8. Tuổi Mùi: Bớt than vãn, lộc tự đến

Thị phi có thể rình rập, nên phương châm của tuổi Mùi lúc này là "việc mình mình làm". Hãy tập trung đánh bóng tên tuổi bản thân qua hiệu quả công việc thay vì đôi co giải thích. Khi ký kết giấy tờ, hãy soi thật kỹ từng câu chữ. Tiền bạc dễ bị hao hụt vì tin theo tin đồn thất thiệt, hãy kiểm chứng kỹ trước khi xuống tiền. Trong tình cảm, cần thiết lập ranh giới rõ ràng để tránh mâu thuẫn dai dẳng.

Lưu ý sức khỏe: Cẩn thận chấn thương gân cốt khi di chuyển hoặc tập luyện.

9. Tuổi Thân: Quý nhân gõ cửa, tiền tin tức đổ về

Một giai đoạn cực thịnh về các mối quan hệ (networking) cho tuổi Thân. Bạn dễ gặp được người dẫn dắt, kết nối được những nguồn lực quan trọng. Tiền đến từ thông tin, từ những cú bắt tay chiến lược. Tuy nhiên, hãy giữ mồm giữ miệng, bí mật kinh doanh tuyệt đối không được lộ ra. Chuyện tình cảm thăng hoa nhờ sự thấu hiểu sâu sắc, bớt nghi ngờ đi là hạnh phúc ngay.

Lưu ý sức khỏe: Chú ý cân bằng nội tiết tố và các vấn đề tiết niệu. Đừng thức khuya quá đà.

10. Tuổi Dậu: Đào hoa rực rỡ, tiền bạc phân minh

Vận đào hoa của tuổi Dậu đang nở rộ, người độc thân rất dễ thoát ế, nhưng người có đôi cần giữ mình kẻo vướng vào rắc rối tay ba. Công việc hợp tác thuận lợi, nhưng "mất lòng trước được lòng sau", hãy làm rõ trách nhiệm và quyền lợi trên giấy trắng mực đen ngay từ đầu. Tiền bạc có lộc nhưng cũng dễ bay biến vì chi tiêu cho sĩ diện, tiệc tùng.

Lưu ý sức khỏe: Chăm sóc vùng thắt lưng và hệ tuần hoàn. Vận động nhẹ nhàng giúp khí huyết lưu thông tốt hơn.

11. Tuổi Tuất: Chi tiết làm nên đẳng cấp

Sự tỉ mỉ, soi xét kỹ càng (vốn hay bị chê là khó tính) bỗng trở thành "vũ khí tối thượng" của tuổi Tuất dịp này. Bạn nhìn ra những lỗi sai mà người khác bỏ qua, cực hợp với nghề luật, kiểm toán, rà soát số liệu. Tiền bạc kiếm được nhờ việc tiết kiệm, cắt giảm chi phí thừa thãi. Trong tình yêu, bớt cằn nhằn, thêm một chút khen ngợi thì tình cảm sẽ thăng hoa bất ngờ.

Lưu ý sức khỏe: Đường ruột nhạy cảm và chứng mất ngủ do stress. Hãy thả lỏng, đừng quá cầu toàn.

12. Tuổi Hợi: Lùi về dưỡng sức, chờ thời bung lụa

Tuổi Hợi có thể cảm thấy áp lực vì những yêu cầu khắt khe từ bên ngoài, nhưng hãy coi đó là lửa thử vàng. Cứ âm thầm làm tốt phần việc của mình, đừng gồng gánh một mình mà hãy nhờ sự trợ giúp khi cần. Trong tình cảm, đừng làm mình làm mẩy chờ người ta dỗ, nói thẳng điều mình muốn là cách nhanh nhất để được yêu thương. Giữ chặt ví tiền, đừng vung tay quá trán chỉ vì sĩ diện.

Lưu ý sức khỏe: Huyết áp và tim mạch cần được lưu tâm. Một giấc ngủ ngon lúc này quý hơn vàng.

Vận thế 12 con giáp đợt Lập Xuân (2.4 - 2.17) tựu trung lại đều cần sự "vững chãi". Dù bạn là tuổi Tỵ đang tỏa sáng hay tuổi Hợi cần ẩn mình, thì sự bình tĩnh, cẩn trọng trong từng đường đi nước bước mới là chìa khóa giữ lộc bền vững. Chúc bạn một mùa xuân khởi đầu hanh thông, vạn sự như ý!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)