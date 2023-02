6 tuyệt chiêu dạy con học hiệu quả, tiếp thu nhanh

Trò chơi học tập

Sử dụng trò chơi là một chiến lược tuyệt vời để giúp quá trình học tập của con hiệu quả. Ví dụ, bạn có thể dạy con cách thực hiện phép trừ và phép cộng bằng cách giả vờ con bạn là khách hàng và bạn là chủ cửa hàng. Con bạn sẽ thực hành các phép tính thông qua việc tìm hiểu xem sự thay đổi có đúng không.

Trẻ học tốt nhất khi vui chơi và được kích thích, biến việc học thành trò chơi là một chiến lược hiệu quả.

Đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc

Nếu con bạn không ngủ đủ giấc, bất kể chúng dành bao nhiêu giờ để hoàn thành việc học hoặc đọc sách mỗi đêm, thì tất cả công việc tuyệt vời đó sẽ trở nên vô ích.

Giấc ngủ là điều tuyệt vời và mạnh mẽ để giúp một đứa trẻ học tập. Do đó, hãy đảm bảo bạn đã tạo một lịch trình ngủ mà con bạn tuân theo một cách nghiêm túc. Trẻ nên ngủ ít nhất tám tiếng mỗi đêm.

Nghiên cứu cũng đã xác định rằng một học sinh hạng A ngủ nhiều hơn 15 phút mỗi đêm so với học sinh hạng B và nhiều hơn 30 phút so với học sinh hạng C. Do đó, để giúp con bạn trở thành một học sinh xuất sắc, hãy đảm bảo bạn đặt ra một giờ đi ngủ nghiêm ngặt mỗi đêm. Đảm bảo rằng trẻ đã ngủ đủ 8 tiếng. Cấm chúng sử dụng thiết bị điện tử hoặc xem TV một giờ trước khi đi ngủ.

Sử dụng khung học tập

Để giúp con học tập hiệu quả, bạn phải hiểu quá trình học tập và sử dụng các khuôn khổ. “Khung học tập” là một trong những khuôn khổ học tập hiệu quả nhất. Nó mô tả quá trình học tập khi con bạn bắt đầu, có thể chúng nhận ra rằng chúng không hiểu và nhanh chóng chán nản.

Tuy nhiên, trẻ bắt đầu hiểu và lĩnh hội thông qua sự khuyến khích, chia khái niệm thành nhiều phần đơn giản và lặp đi lặp lại. Sau khi chinh phục được kiến thức mới, con bạn cảm thấy đắc thắng.

Thông qua việc hiểu được lỗ hổng học tập, bạn nâng cao quá trình học tập của con mình, chuẩn bị cho chúng cuộc đấu tranh phía trước, trấn an và giúp chúng vượt qua giai đoạn học tập khó khăn.

Rèn luyện sự tự tin

Sự tự tin là một giá trị quan trọng cho con bạn. Bất cứ điều gì cũng bắt đầu từ niềm tin và những đứa trẻ thông minh trước tiên tin rằng, chúng thông minh từ rất lâu trước khi chúng trở nên như vậy.

Sự tự tin là một giá trị mạnh mẽ khi một đứa trẻ bình thường tin rằng chúng có thể làm điều gì đó tốt hơn.

Bằng cách tin rằng con bạn có thể thành công và thấm nhuần sự tự tin ở chúng, bạn có thể biến con mình thành một học sinh xuất sắc.

Đăng ký cho con học nhạc

Dạy con bạn chơi nhạc cụ là một phương pháp hiệu quả cao để thúc đẩy thành tích học tập của chúng. Thông qua việc học cách chơi một loại nhạc cụ, con bạn sẽ tăng cường trí nhớ ngắn hạn, kỹ năng suy luận và khả năng tập trung. Tất cả những điều này có một điểm chung: Nâng cao trình độ học tập.

Trong nghiên cứu của các nhà nghiên cứu từ Đại học VU, Amsterdam147, các trường học ở Hà Lan đã đưa vào chương trình giảng dạy âm nhạc có cấu trúc bao gồm hướng dẫn thực hành và lý thuyết.

Sau hơn 2 năm, họ đã phân tích kết quả và xác định rằng kết quả học tập của những học sinh tham gia các bài học âm nhạc đã cải thiện đáng kể so với những học sinh không tham gia. Vì vậy, nếu bạn muốn giúp con mình học nhanh hơn, hãy chọn một cây đàn guitar, violon, piano hoặc bất kỳ nhạc cụ nào khác và dạy chúng chơi.

Tham gia thể thao

Trẻ em tập thể dục thường xuyên và tham gia các môn thể thao có thể tập trung trong thời gian dài. (Ảnh: ITN).

Hầu hết các bậc cha mẹ muốn con mình đạt thành tích xuất sắc trong học tập đều tin rằng thể thao khiến con họ mất tập trung và quá mệt mỏi để học tập hiệu quả. Tuy nhiên, đây là một niềm tin sai lầm có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của trẻ.

Mặc dù nó có thể hợp lý bằng trực giác, nhưng nghiên cứu khoa học lại cho thấy điều ngược lại. Trẻ em tập thể dục thường xuyên và tham gia các môn thể thao có thể tập trung trong thời gian dài, vượt qua các thử thách hàng ngày một cách hiệu quả và vượt trội so với các bạn cùng trang lứa không hoạt động trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn.

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đức về khả năng học tập của mọi người sau và trước khi tập thể dục, thấy rằng sau khi tập thể dục, mọi người học từ vựng mới hiệu quả hơn 20% so với trước khi tập luyện. Do đó, để con bạn có tinh thần thoải mái hơn và học tập hiệu quả hơn trong lớp, hãy đảm bảo chúng tập thể dục vài lần một tuần và tham gia các môn thể thao.