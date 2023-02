Nam sinh giành học bổng nhờ viết bài luận về hành trình thừa nhận giới tính thật

Khi ứng tuyển vào BUV (British University Vietnam - Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam), hồ sơ của Khuất Quang Huy (sinh năm 2004, cựu học sinh THPT Cầu Giấy, Hà Nội) khá ấn tượng nhưng không quá nổi bật so với nhiều bạn ứng viên khác. GPA HK1 lớp 12 của em là 9.0, IELTS 7.5 Overall.

Ngoài ra, Huy từng là thành viên truyền thông CLB Tiếng Anh THPT Cầu Giấy; Trưởng ban Truyền thông CLB An ninh THPT Cầu Giấy; Thành viên Truyền thông dự án Perhe: Lien; dự án The Color Station; Trưởng ban Nhân sự CLB Tranh biện THPT Đống Đa; Thành viên Marketing của Developh Vietnam...

BUV là ngôi trường mơ ước của Huy. Nhưng lúc đầu, vì có chút thiếu tự tin, em không có ý định nhập học hoặc tham gia chương trình học bổng của trường. Lúc BUV tổ chức webinar (hội thảo trực tuyến) về học bổng MOU tại THPT Cầu Giấy, Huy đã nghĩ đơn giản: "Dù chưa chắc vào, nhưng cứ thử xem sao".

Em giữ tâm thế ấy khi làm hồ sơ học bổng, coi như đây là cơ hội để được trải nghiệm và phát triển kỹ năng cá nhân. Khi trường công bố kết quả, Huy còn không dám đọc tin nhắn, một phần do hồi hộp, một phần sợ thất vọng. Nhưng cuối cùng, lấy hết can đảm mở file kết quả, Huy như vỡ òa trong hạnh phúc khi được mời phỏng vấn.

Hôm phỏng vấn, bố Huy chở em đi. Ông không nói gì nhiều, chỉ chúc con bình tĩnh. Gặp hội đồng tuyển sinh, tự dưng mọi lo lắng của nam sinh 2004 biến mất. Em đã trả lời không do dự, không toan tính và chân thực nhất có thể. Sau đó, Huy nhận được tin báo học bổng 40% MOU Cầu Giấy của BUV. Học bổng được trao ngay vào ngày bế giảng, đó là lúc Huy chính thức trải nghiệm một con đường mới.

Bài luận mang đậm dấu ấn cá nhân chinh phục hội đồng tuyển sinh

Để chọn một yếu tố quan trọng giúp mình chạm vào mơ ước, Huy cho rằng, đó chính là bài luận cá nhân. Không chọn đề tài về nghiên cứu hay các vấn đề xã hội khác, Huy chia sẻ từ chính những trải nghiệm của bản thân mình.

Huy là một người song tính. Đây là điều mà Huy đã giành 1 năm tìm hiểu, 2 năm gắng tự tin và 3 năm sống thật. Một chặng đường đến giờ vẫn chưa dừng lại, vẫn nhiều chông gai. Huy cũng từng bị bắt nạt từ nhỏ do xu hướng tính dục khác biệt. Em luôn ấp ủ một hy vọng được tôn trọng, được như các bạn cùng tuổi khác.

Chính bóng tối quá khứ là động lực để Huy trau dồi các kiến thức cần có về giới tính, tham gia cộng đồng LGBTQ+ (tên viết tắt các chữ cái đầu của một cộng đồng những người có xu hướng tính dục đặc biệt), ủng hộ các hoạt động đòi bình đẳng... Và em đã nói rõ những cảm xúc của mình khi chịu những từ ngữ kì thị, rồi lại "chuyển vai", đặt vấn đề nếu mình là họ thì tại sao em lại kì thị LGBTQ+ trong bài luận của mình.

Khi đưa các thực trạng nhức nhối mà những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ đang phải trải qua, Huy đã viết nó trên góc độ vừa là bản thân họ vừa là quan điểm chung từ xã hội. Việc đổi vế thay vai này đã cho em kết luận tổng thể từ cả hai phía. Theo em, tất cả đều bắt nguồn từ việc các thông tin liên quan đến cộng đồng chưa được truyền thông mạnh mẽ và giáo dục về giới tính chưa được triển khai sâu sắc vào chương trình học chính khoá.

"Em đã cho hội đồng tuyển sinh thấy được ngọn lửa nhiệt huyết. Đó là dù quá khứ đen tối đến mấy, miễn có niềm tin thay đổi, ta sẽ thành công. Cũng chính việc có suy nghĩ hai chiều và đưa ra cách giải quyết thỏa mãn hai bên cùng các hành động thiết thực, bài luận của em không mang tính cực đoan và vấp phải sự phản đối", Huy nói.

Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng không kém chính là việc Huy nêu rõ đam mê của bản thân. Khi nói mình mong muốn cống hiến cho xã hội, em đã chứng minh bản thân đang cố gắng theo đuổi đam mê ấy như thế nào; em đã làm những gì trong thời gian qua; tại sao em đuổi theo đam mê ấy, đam mê bắt nguồn từ đâu cũng như mục tiêu ngắn và dài hạn của mình.

Huy cho biết, một số bạn hay hoang mang khi thấy những người viết về quá khứ đen tối có thể bị loại do giám khảo mất hứng thú đọc. Tuy nhiên điều quan trọng không phải do nội dung xoay quanh quá khứ tiêu cực, mà quan trọng hơn là mục tiêu bạn hướng đến. Đừng viết tiêu cực để nhận sự an ủi mà là để thay đổi.

Theo Huy, mỗi trường có nhu cầu và điều kiện tuyển sinh cũng như xét tuyển học bổng khác nhau. Vậy nên, việc hiểu rõ khẩu hiệu, mục tiêu và những thứ trường quan tâm là một điểm cộng rất lớn. Ví dụ đối với BUV, chú trọng đam mê và nhiệt huyết của bạn, chọn người hợp nhất chứ không phải giỏi nhất.

Em mong muốn các bạn trước khi apply BUV đừng quá coi trọng số lượng mà là chất lượng. Hãy định sẵn đam mê, khát vọng và thực hành thiết thực để đến gần hơn với các mục tiêu đề ra.