6 tướng đàn ông phụ nữ cần rõ ràng ranh giới, đặc biệt số 5

Trong nhân tướng học Á Đông, có một số nét tướng được xem là "điềm báo" về tính cách, cách cư xử trong gia đình và chuyện tình cảm. Dưới đây là 6 tướng đàn ông mà dân gian thường nhắc đến như lời nhắc nhở để phụ nữ hiểu người, hiểu mình trước khi bước vào hôn nhân.

1. Mắt tam giác – Tính khí nóng, dễ mất bình tĩnh

Ảnh minh họa

Đôi mắt có đuôi xếch, lòng đen lòng trắng không cân bằng, khi nhìn vào thấy sắc và hơi dữ.

Dân gian cho rằng kiểu người này nóng nảy, khó kiểm soát cảm xúc, dễ gây cãi vã.

Không phải ai có mắt tam giác cũng xấu, nhưng nên quan sát cách họ xử lý xung đột.

2. Lông mày đứt đoạn – Tính thất thường

Lông mày mọc không liền mạch, trống chỗ này, dày chỗ kia.

Nhân tướng học cho rằng người này có phần tâm lý khó đoán, đôi lúc thất hứa.

Khi yêu, cần kiểm chứng bằng hành động lâu dài, không nên vội tin lời đường mật.

3. Mũi nhọn, sống mũi mỏng – Không giỏi lo toan tài chính

Mũi tượng trưng cho tài vận. Mũi quá mỏng hoặc nhọn được xem là tướng khó giữ tiền, dễ chi tiêu cảm tính.

Phụ nữ nên tinh tế trong chuyện quản lý tài chính chung.

4. Miệng mỏng, môi trên trề – Hay tranh phần đúng

Dân gian nói môi mỏng, đặc biệt môi trên trề ra, là người thích lý luận, đôi khi nói lời khó nghe.

Trong hôn nhân dễ xảy ra chiến tranh lạnh nếu cả hai đều tự ái.

5. Thái dương lõm – Tình duyên lận đận, dễ vướng người thứ ba

Ảnh minh họa

Thái dương lõm sâu được xem là tướng tình duyên bất ổn, hay gặp rắc rối về cảm xúc.

Yêu người như vậy cần rõ ràng ranh giới trong mối quan hệ.

6. Hàm dưới quá nhọn – Thiếu kiên định trong gia đình

Hàm nhọn, nhỏ, thiếu góc cạnh thường đại diện cho khả năng chịu trách nhiệm chưa cao, dễ lung lay khi gặp áp lực.

Cần quan sát họ trong các thời điểm căng thẳng.

Lời kết:

Tướng mạo chỉ là một phần nhỏ trong quan niệm dân gian, hoàn toàn không quyết định nhân cách hay số phận.

Quan trọng nhất vẫn là:

Cách một người đối xử với bạn và những người xung quanh

Cách họ xử lý mâu thuẫn

Sự tử tế, trung thực và trách nhiệm

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm