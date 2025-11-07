Người đàn ông giả danh "nữ tổng tài" lừa anh họ vợ gần 2,5 tỷ đồng

Cơ quan chức năng vừa khởi tố bị can đối với Quách, một người đàn ông tại Thượng Hải (Trung Quốc), về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án gây chấn động dư luận khi Quách đã mạo danh thành một "nữ phó chủ tịch tập đoàn" để lừa đảo anh họ của vợ mình (anh Lý) tổng cộng hơn 680.000 nhân dân tệ (gần 2,5 tỷ đồng).

Sự việc bắt đầu vào tháng 6/2022, khi Quách nhiệt tình mai mối cho anh Lý, anh họ của vợ mình, với một người phụ nữ có "điều kiện rất tốt". Người phụ nữ này tự xưng là Dương, Phó Chủ tịch của một tập đoàn lớn.

Theo VnExpress, sau khi kết bạn trò chuyện trên ứng dụng WeChat, đôi bên nhanh chóng nảy sinh tình cảm trong hai tháng, gọi nhau là vợ - chồng. Tuy nhiên, vì sống xa nhau, cặp đôi thường chỉ nhắn tin, chưa hề gặp mặt trực tiếp.

Tháng 8/2022, Dương bắt đầu viện cớ để vay tiền anh Lý. Lần đầu, cô nói bố bị bệnh nặng, cần tiền đóng viện phí gấp, khiến anh Lý không ngần ngại chuyển 220.000 nhân dân tệ (hơn 810 triệu đồng).

Người đàn ông giả danh "nữ tổng tài" lừa anh họ vợ hơn 2,5 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Những ngày sau, Quách liên tục đưa ra các lý do khác như phẫu thuật, nằm viện. Đáng chú ý, Quách khéo léo tạo ra một "mắt xích" trung gian, Anh ta nói không dùng Alipay và yêu cầu Lý chuyển tiền thông qua Quách, sau đó Quách sẽ chuyển lại cho cô.

Vì nghĩ Quách là em rể họ và là bạn thân của Dương, anh Lý hoàn toàn tin tưởng. Dù tài khoản Alipay của Quách từng hiển thị cảnh báo lừa đảo và bị khóa khi Lý cố gắng chuyển tiền, Lý đã bỏ qua, theo gợi ý của Quách, chuyển thêm 140.000 nhân dân tệ (hơn 517 triệu đồng) vào tài khoản của bố mẹ Quách.

Không dừng lại ở đó, Quách còn dùng lý do tài chính khó khăn để Lý gửi thẻ tín dụng, sau đó thẻ này đã bị quẹt hơn 80.000 nhân dân tệ. Thậm chí, Lý còn gửi thêm hai thẻ ghi nợ để Quách rút tổng cộng hơn 240.000 nhân dân tệ (hơn 886 triệu đồng) với lý do bố "Dương" vẫn bệnh.

Cuối tháng 10/2022, Dương nói sẽ đến Thượng Hải cùng vợ chồng Quách để gặp Lý, nhưng rồi chỉ có vợ chồng Quách xuất hiện. Lý bắt đầu nghi ngờ Dương là kẻ giả mạo. Sau đó, anh nhắn tin truy hỏi Dương tại sao không đến. Dương bịa ra một lý do kỳ quặc rằng "bị bắt cóc". Lời giải thích vô lý này cuối cùng đã khiến Lý tỉnh mộng, nhận ra bị lừa.

Tháng 12/2022, Dương cắt đứt liên lạc. Lý gặp Quách đòi giải thích, buộc vợ chồng Quách phải trả lại hơn 360.000 nhân dân tệ (hơn 1,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi vợ chồng Quách ly hôn vào tháng 2/2024, Quách bặt vô âm tín, số tiền còn lại không thể đòi được. Lý buộc phải trình báo cảnh sát.

Sau khi bị bắt, Quách thừa nhận chính mình đã sử dụng tài khoản WeChat để giả danh "nữ tổng tài họ Dương" và xây dựng mối quan hệ tình cảm với anh rể, chiếm đoạt tiền để mua xe và chi tiêu cá nhân. Số tiền lừa đảo cuối cùng được xác định là hơn 320.000 NDT (sau khi đã trừ đi phần Quách trả lại).

Đầu tháng 11, Quách đã bị Viện Kiểm sát khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào năm 2024, Cảnh sát quận Gia Định, Thượng Hải cũng phá một vụ lừa đảo tình cảm khác gây chấn động không kém. Một phụ nữ họ Tống đã bị bắt vì tội lừa đảo hơn 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) từ em gái chồng là cô Trần bằng cách giả mạo bạn trai trên mạng suốt 6 năm.

Người phụ nữ họ Tống đã bị bắt vì tội lừa đảo hơn 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng). Ảnh: Sina.

VTC News cho biết, theo điều tra, vào năm 2016, cô Trần được chị dâu họ Tống giới thiệu làm quen qua mạng với một người đàn ông tự xưng là Trương Lỗi. Sau khi kết nối qua WeChat và trò chuyện khoảng 4 - 5 tháng, hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Trong suốt 6 năm yêu qua mạng, cô Trần chưa từng gặp mặt bạn trai nhưng đã nhiều lần cho anh ta vay tiền.

Cảnh sát Trương Kiệt thuộc đồn công an Chân Tân Tân Thôn, phân cục quận Gia Định cho biết: "Mỗi khi cô Trần đề nghị gặp mặt, 'Trương Lỗi' luôn viện cớ từ chối và liên tục đưa ra các lý do như công ty cần vốn hay mẹ bị bệnh để vay tiền từ cô Trần."

Vụ việc chỉ bị phanh phui vào tháng 6/2022, khi cô Trần tình cờ xem được video của "bạn trai" với một phụ nữ khác trên mạng. Khi cô Trần đối chất với chị dâu Tống về sự tồn tại của Trương Lỗi, sự thật mới được làm rõ: Trương Lỗi là người có thật nhưng Tống đã đánh cắp ảnh để tạo tài khoản giả mạo.

Khi bị phát hiện, Tống đã bỏ trốn nhưng bị bắt tại quê nhà vào cuối tháng 7 cùng năm. Tống khai nhận vì cần tiền gấp, cô đã nảy ra ý tưởng giới thiệu đối tượng hẹn hò giả cho em chồng. Trong 6 năm, Tống đã lừa được hơn 200.000 NDT của cô Trần.

Hiện Tống đang bị cảnh sát giam giữ với cáo buộc lừa đảo và chờ xét xử.