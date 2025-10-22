6 thứ bị dòng đời bỏ rơi

Khi tư duy sống tối giản, gọn gàng và đề cao trải nghiệm lên ngôi, người ta không còn giữ lại những vật dụng chỉ mang tính hoài niệm. Rất nhiều món đồ từng được xem là phải có trong mọi nhà nay lại dần biến mất khỏi không gian sống của thế hệ trẻ.

Dưới đây là 6 món đồ từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều người nhưng giờ đây đã bị dòng chảy của thời đại nhẹ nhàng bỏ lại phía sau.

1. Chiếu trúc

Nếu từng trải qua những mùa hè làm bạn với gió trời, điều hòa chưa phổ biến thì bạn chắc không xa lạ với chiếc chiếu trúc hoặc chiếu cói - vật cứu cánh ngày nóng nhưng cũng là "cơn ác mộng" của nhiều người trẻ. Dù mát mẻ, giúp điều hòa thân nhiệt nhưng chiếu trúc cứng và dễ kẹp tóc, dễ gây hằn da, khó vệ sinh vì quá nặng nề. Chiếu cói thì xù, thô và nhanh hỏng.

Giờ đây, khi nhà ai cũng có máy lạnh hay quạt hơi nước thì kiểu chiếu truyền thống này gần như biến mất khỏi phòng ngủ hiện đại. Thay vào đó là các dòng chiếu làm từ sợi tre, tencel hoặc ice-silk với ưu điểm nhẹ, dễ giặt, êm hơn.

2. Ổ khóa cơ

Từng là vật bất ly thân nhưng hời đại số khiến chùm chìa khóa trở nên lỗi thời. Thay vào đó là khóa thông minh - chỉ cần vân tay, nhân diện gương mặt, mật khẩu... là có thể mở cửa. Ngoài yếu tố tiện lợi, nhiều người còn ưa chuộng vì nó mang lại cảm giác an toàn và hiện đại, phù hợp với nhịp sống đô thị nhanh và bận rộn.

Ngày nay, hầu hết chung cư mới đều bàn giao nhà với khóa điện tử, thậm chí còn có tính năng điều khiển từ xa qua app. Ổ khóa cơ truyền thống vì thế chỉ còn tồn tại trong những ngôi nhà cũ.

3. Máy giặt lồng đứng

Với thế hệ trước, máy giặt lồng đứng (dạng xoay trục đứng) là lựa chọn tối ưu vì dễ sử dụng, tiết kiệm diện tích, giặt mạnh. Nhưng với thế hệ trẻ, tiêu chí chọn máy giặt đã chuyển hướng sang thẩm mỹ và tính năng thông minh.

Giờ đây, máy giặt lồng ngang đang lên ngôi nhờ thiết kế phẳng, dễ lắp âm tường, hoạt động êm và có thể sấy khô ngay trong một chu trình. Một số dòng còn tích hợp hệ thống cảm biến vải, diệt khuẩn bằng hơi nước, phù hợp với các căn hộ hiện đại hướng đến không gian "tối giản nhưng đủ dùng". Sự thay đổi này cho thấy, người dùng hiện đại không chỉ cần đồ bền mà mà còn cần đồ đẹp và mang đến trải nghiệm tân tiến.

4. Bàn trà giữa phòng khách

Từng là "linh hồn" của phòng khách truyền thống Việt Nam, bàn trà giờ lại đang dần biến mất khỏi nhiều căn hộ mới. Nhiều người nhận ra rằng bàn trà không còn dùng để phục vụ khách như trước mà chủ yếu trở thành nơi tích đồ, khiến nhà cửa bừa bộn hơn. Loại bỏ bàn trà cũng đồng nghĩa với việc "giải phóng" khu vực sinh hoạt, biến phòng khách thành không gian tự do hơn để làm nhiều hoạt động như đọc sách, tập yoga...

Thế nên thay vì đặt một chiếc bàn lớn chiếm diện tích, giới trẻ ngày nay ưa chuộng không gian mở, thoáng và linh hoạt hơn. Họ thường thay thế bàn trà bằng bàn phụ nhỏ, kệ di động hoặc ghế đôn thấp vừa đủ để đặt tách cà phê, vừa dễ dọn dẹp.

5. Cửa kính trượt ngăn phòng khách và ban công

Thế hệ trước thích phân chia không gian rõ ràng nên cửa kính trượt giữa phòng khách và ban công từng được xem là thiết kế hợp lý với những tính năng: giữ nhiệt, cách âm, tiết kiệm điện. Nhưng với xu hướng không gian mở và ánh sáng tự nhiên, nhiều người trẻ khi sửa nhà đều chọn tháo bỏ hẳn cánh cửa này.

Khi loại bỏ ranh giới giữa phòng khách và ban công, ngôi nhà trở nên thông thoáng, rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Điều này không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn giúp tối ưu năng lượng tự nhiên, phù hợp với phong cách sống xanh. Còn với ai vẫn muốn ngăn cách, họ sẽ chọn hệ thống cửa kính liền khối hoặc rèm kính trong suốt, đủ tinh tế mà không phá vỡ bố cục tổng thể.

6. Đèn sưởi hồng ngoại trong phòng tắm

Từng là cứu tinh mỗi mùa đông nhưng đèn sưởi hồng ngoại nay đã không còn được ưa chuộng. Ánh sáng vàng gắt, chiếu nóng không đều, cùng nguy cơ vỡ bóng do ẩm nước khiến nhiều người chuyển hẳn sang máy sưởi âm trần hoặc hệ thống sưởi gió ấm (fan heater).

Giải pháp mới không chỉ an toàn, ấm nhanh mà ánh sáng dịu hơn, mang lại trải nghiệm thư giãn. Với những căn hộ hiện đại, đèn sưởi kiểu cũ giờ bị xem như vật lỗi thời - minh chứng rõ rệt cho sự thay đổi trong tiêu chuẩn sống.

Nguồn: Toutiao