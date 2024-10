"Ông trùm" Diddy đã tổ chức những "Bữa tiệc trắng" khét tiếng từ năm 1998 đến năm 2009. Những bữa tiệc này quy tụ đến 1.000 ngôi sao hạng A, được xếp vào sự kiện được mong đợi của người nổi tiếng hàng năm.

Tuy nhiên phía sau sự hào nhoáng đó ẩn giấu vô số tội ác của Diddy. Cơ quan điều tra công bố chỉ đạo và dàn dựng những bữa tiệc tình dục dữ dội kéo dài nhiều ngày, có sử dụng ma túy và rượu nặng. Trong những lần “thả phanh” này, Diddy bị cáo buộc ép buộc cả trai lẫn gái tham gia vào các hành vi tình dục đa dạng và ghi hình toàn bộ.

Những bữa tiệc trắng khét tiếng của Diddy

Theo New York Times, dưới đây là những mật mã ẩn bên trong tiệc thác loạn của Diddy:

1. Bữa tiệc trắng là công cụ làm hình ảnh của Diddy

Chuyên gia quan hệ công chúng của thành phố New York, ông R. Couri Hay cho biết các bữa tiệc trắng có mục đích thúc đẩy và quảng bá hình ảnh của Diddy (hay còn gọi là Puff). Chuyên gia này so sánh những sự kiện lớn nhất showbiz Mỹ với bữa tiệc trắng: "Đây là Met Gala của Puff, đây là lễ trao giải Oscar của Puff, đây là Grammy của Puff".

Diddy đã ngừng tổ chức bữa tiệc trắng từ sau năm 2009. Đại diện của rapper này cho biết 1 phần lý do là Diddy ít ở Hamptons hơn. Họ nói thêm rằng các bữa tiệc này "mang tính biểu tượng, là sự hội tụ thực sự của hip-hop, Hollywood và sự xuất sắc của người da đen".

Những bữa tiệc trắng là công cụ làm hình ảnh của Diddy

2. Những người tham dự bữa tiệc trắng

Chuyên gia quan hệ công chúng R. Couri Hay cho biết: "Bất kỳ ai có thể đến đều đã đến". Còn đại diện của Diddy tự hào: "Có dòng người vô tận tranh giành để tham dự".

Bên cạnh những ngôi sao hạng A như Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Mariah Carrey, Jay-Z, Paris Hilton, Vera Wang, Ashton Kutcher... người tham dự còn có những người mẫu ít tên tuổi, được lựa chọn từ các buổi trình diễn thời trang ở New York. Những người trẻ tuổi, người ở khu vực Hamptons, người làm việc ở hộp đêm... cũng đều muốn trở thành 1 phần của bữa tiệc. 1 số khách mời còn mang theo con cái và con của Diddy cũng tham dự. Trẻ em sẽ ăn kem cùng với các ngôi sao.

Có đến 1.000 ngôi sao tham gia tiệc của Diddy

3. Mức độ xa hoa của bữa tiệc

Khi được hỏi rằng đã đọc tiểu thuyết The Great Gatsby chưa, Diddy tuyên bố: "Tôi chính là Gatsby". Gatsby là nhân vật hư cấu đại diện cho tầng lớp thượng lưu ở New York, chuyên tổ chức những bữa tiệc xa hoa kéo dài nhiều ngày và Diddy cũng vậy.

Những bữa tiệc trắng kéo dài từ ban ngày, xuyên đêm cho đến sáng hôm sau. Nhiều thương hiệu tài trợ cho bữa tiệc này, họ được dán tên thương hiệu lên thảm trắng và quà lưu niệm cho khách mời. Khách mời được tiếp đón bằng những người phục vụ mặc áo trắng đi vòng quanh rót rượu sâm panh. Để không mất lòng hàng xóm, Diddy cũng chi mạnh tay. Rapper này gửi tặng họ những chuyến đi bằng xe limo và những bữa tối tại nhà hàng sang trọng, để họ không phàn nàn về tiếng ồn.

Năm 2004, Diddy đã mượn bản gốc Tuyên ngôn Độc Lập nước Mỹ để khoe khoang trong bữa tiệc trắng. Đã có 1 đội ngũ an ninh hùng hậu đi cùng để bảo vệ bản Tuyên ngôn Độc lập này. Trong 1 bữa tiệc trắng khác do Sony tài trợ, Jay-Z và Paris Hilton chủ trì, khách mời đã được trải nghiệm cuộc sống thượng lưu với tiệc buffet sang trọng, chơi cầu lông, cưỡi ngựa và croquet. Bữa tiệc trắng năm 2009 ở Beverly Hills cũng được dựng bối cảnh vô cùng xa hoa và đậm tính nghệ thuật.

Những bữa tiệc trắng gắn liền với sự xa hoa

4. Quy định trang phục nghiêm ngặt

Đại diện của Diddy từng nói: "Trắng có nghĩa là trắng. Đừng xuất hiện với màu vỏ trứng". Theo đó, các khách mời phải tuân theo quy định trang phục nghiêm ngặt. Họ phải mặc trang phục sắc trắng tinh, bữa tiệc không chấp nhận trang phục màu trắng ngà.

Bữa tiệc chỉ chấp nhận trang phục trắng tinh

5. Khung cảnh ướt át và gợi tình

Trong bữa tiệc trắng, những người mẫu đeo cánh thiên thần và thi thoảng để ngực trần. Những bức ảnh từ bữa tiệc năm 1998 cho thấy Diddy rót rượu lên 2 người phụ nữ bán khỏa thân. Khi lễ hội chuyển từ ngày sang đêm, 1 số khách mời và người mẫu được thuê xuống hồ bơi trong tình trạng bán khỏa thân hoặc khỏa thân hoàn toàn.

Jay Blaze, 1 nghệ sĩ xuất hiện trên chương trình Making The Band của Diddy từng xuất hiện mà không được mời. Tuy nhiên Diddy đã cho anh vào với điều kiện phải "làm những điều tốt đẹp cho mọi người". Khi mặt trời lặn, Jay Blaze không cảm thấy thoải mái. Những người đàn ông say rượu la hét, quấy rối và ngăn người mẫu trong hồ bơi mặc quần áo khô. Không ai can thiệp tình huống đó.

Tại 1 bữa tiệc trắng khác tổ chức năm 2006 ở biển St. Tropez, khách mời bắt gặp cảnh Diddy quấn lấy 1 người phụ nữ mặc bikini. Ông trùm này còn cởi trần, đeo kính râm và dây chuyền đá quý để thác loạn trên chiếc du thuyền đậu ngoài khơi.

Bữa tiệc trắng ngập tràn những cảnh thác loạn

6. Tội ác tình dục ẩn chứa sau bức màn hào nhoáng

Trong đơn kiện dài 114 trang, Adria Sheri English - người đã làm việc tại các bữa tiệc trắng trong thập niên 2000, cho biết sự quyến rũ của bữa tiệc chỉ là vỏ bọc. Tại 1 bữa tiệc, Diddy yêu cầu cô mặc 1 chiếc váy đen để cho những vị khách biết rằng cô đã sẵn sàng cho các cuộc gặp gỡ vì tình dục. Adria Sheri English cho biết cô được trả 1.000 USD (24,7 triệu đồng) cho mỗi vị khách. Người phụ nữ cũng cáo buộc Diddy cho phép những người đàn ông không rõ danh tính tấn công tình dục cô và ghi hình hành động đó khi cô đang bất tỉnh. Địa điểm diễn ra tội ác này là ở bữa tiệc trắng tại New York và tại nhà riêng của Diddy ở Star Island, Florida, Mỹ.

Bên cạnh đó, Adria Sheri English cho biết đã bị chuốc thuốc và ép uống rượu pha thuốc lắc tại các bữa tiệc và bị ra lệnh phải quan hệ tình dục với 1 số vị khách nhất định. Cô cảm thấy mình bị biến thành "1 con tốt thí tình dục". Đáp lại điều này, luật sư của Diddy cho biết thân chủ của mình chưa từng xâm hại tình dục hay buôn bán tình dục bất cứ ai.

Nạn nhân Adria Sheri English

Diddy hiện đang đối diện với 3 cáo buộc: tống tiền, buôn bán tình dục, tham gia vào hoạt động môi giới mại dâm. Theo bản cáo trạng dài 14 trang được công bố, Diddy bị cáo buộc đã tạo ra "một doanh nghiệp tội phạm có các thành viên và cộng sự tham gia vào buôn bán tình dục, lao động cưỡng bức, bắt cóc, hối lộ và cản trở công lý". Theo các tài liệu, hoạt động tống tiền và buôn bán tình dục bị cáo buộc bắt đầu vào đầu những năm 2000. Nếu bị kết tội về mọi tội danh, Diddy sẽ phải ngồi tù ít nhất 15 năm và cao nhất là phạt tù chung thân.

Diddy đang bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan, không được chấp nhận bảo lãnh và đang trong thời gian chờ xét xử. Phiên điều trần đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tới đây.

Nếu bị kết tội về mọi tội danh, Diddy sẽ phải ngồi tù ít nhất 15 năm và cao nhất là phạt tù chung thân

Nguồn: New York Times