6 phim Hàn có tỷ suất người xem thấp nhất 2022: Tiếc cho nam phụ nổi danh của Hậu Duệ Mặt Trời

2022 đang dần khép lại, đây là một năm thành công của truyền hình Hàn khi liên tục có nhiều tác phẩm ở đa dạng thể loại ra mắt khán giả. Bên cạnh những bom tấn thành công về mặt danh tiếng vẫn có không ít bộ phim ghi nhận những con số đáng buồn về tỷ suất người xem.

(Con số tính ở thời điểm thấp nhất của phim)

Sponsor là bộ phim ngay từ khi chưa lên sóng đã mất điểm trong mắt khán giả vì bê bối của nam chính, bởi vậy khi lên sóng, rating chỉ dừng lại ở mức 0,4 - 1,1%. Phim xoay quanh 4 người trẻ cùng nhau thực hiện kế hoạch tìm người tài trợ để thỏa mãn đam mê, ước vọng của mình. Trong đó, Sun Woo là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, luôn muốn trả thù, Chae Rin là CEO tài giỏi, tham vọng, Da Son là một ngôi sao đang lên, sẵn sàng làm mọi thứ để nổi tiếng hơn và Seung Hoon là một người mẫu trẻ với cuộc sống đầy khắc nghiệt.

2. The One And Only (0,5%)

The One And Only là bộ phim có sự góp mặt của nữ idol xinh đẹp Joy (Red Velvet). Ngay từ khi chưa lên sóng, phim đã khiến nhiều người lo ngại bởi Joy vốn nổi tiếng vì khả năng diễn xuất rất tệ. Và quả nhiên khi lên phim, diễn xuất của cô chẳng tới đâu, kéo toàn bộ dàn diễn viên đi xuống. Về nội dung, The One And Only vốn có ý tưởng nhân văn, về hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc đời của 3 người phụ nữ mắc bệnh nan y nhưng cách triển khai lại không mấy hấp dẫn khiến tổng thể bộ phim trở nên sáo rỗng. Với tình trạng này, rating phim chỉ quanh quẩn ở mức 0 - 2%, trở thành thảm họa của đài JTBC trong năm qua.

3. Becoming Witch (0,7%)

Becoming Witch là bộ phim bị đánh giá thấp về mặt kịch bản. Khán giả cho rằng không thể hiểu dụng ý của biên kịch khi câu chuyện quá ôm đồm, thứ đáng xem là màn thể hiện ấn tượng của dàn diễn viên chính. Becoming Witch xoay quanh 3 người phụ nữ ở độ tuổi 40, cuộc sống của họ vô cùng nhàm chán khi mọi thứ đều đi chệch hướng. Người hôn nhân bế tắc, người không thể mang thai, người lại gặp vấn đề với số tiền của mình. Họ gặp nhau và buộc phải đưa ra những quyết định để thay đổi cuộc đời.

4. A Superior Day (0,8%)

Là bộ phim đánh dấu màn tái xuất của nam phụ Hậu Duệ Mặt Trời - Jin Goo, A Superior Day thuộc dòng phim kinh dị, tội phạm vốn kén người xem của đài OCN. Rating phim chỉ quanh quẩn ở mức trên dưới 1%, những bình luận liên quan cũng không mấy tích cực. Khán giả cảm thấy tiếc cho diễn xuất của Jin Goo và dàn diễn viên thực lực.

5. Love Is For Suckers (0,8%)

Love Is For Suckers là bộ phim có sự góp mặt của idol đình đám Choi Siwon và "nữ hoàng dao kéo" Lee Da Hee. Kịch bản phim không tệ, xoay quanh câu chuyện từ bạn hóa yêu nhưng motif này đã cũ, cách triển khai của biên kịch cũng không có gì sáng tạo khiến Love Is For Suckers không ghi được dấu ấn với khán giả.

6. Unlock the Boss (0,8%)

Unlock the Boss mới lên sóng trên kênh ENA và rating chỉ dừng lại ở mức 0,8%. Phim có nội dung mới lạ, xoay quanh một CEO tài năng, bị truy đuổi bởi kẻ sát nhân. Giữa lúc cận kề cái chết, linh hồn của anh bị hút vào một chiếc điện thoại thông minh. Chiếc điện thoại này sau đó rơi vào tay Park In Sung (Chae Jong Hyeop) một chàng trai trẻ có xuất thân nghèo khó. In Sung nhanh chóng kết nối được với linh hồn của vị CEO kia và đồng ý tìm cách giải cứu anh.

Nguồn ảnh: Hancinema