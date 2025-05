6 nữ diễn viên Nhật Bản sở hữu gương mặt thiên thần "nghìn năm có một": Sắp 30 mà nhìn như gái 18

Trong dòng chảy không ngừng của làn sóng điện ảnh Nhật Bản, một thế hệ nữ diễn viên trẻ với nhan sắc trong veo, gương mặt "baby face" thuần khiết đang trở thành điểm sáng nổi bật. Không chỉ hút mắt người xem nhờ vẻ đẹp ngây thơ như búp bê, họ còn đang dần khẳng định tài năng diễn xuất và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lòng khán giả lẫn giới chuyên môn.

1. Kanna Hashimoto "Thiên thần 1 trên 1000 năm"

Sinh năm 1999, Kanna Hashimoto nổi lên như một hiện tượng mạng khi còn là thành viên nhóm idol Rev. from DVL. Chỉ với một khoảnh khắc chụp hình khi biểu diễn lan truyền trên mạng xã hội, cô đã được cư dân mạng ca tụng là "thiên thần 1 trên 1000 năm" – một danh hiệu đi theo cô suốt sự nghiệp.

Trên màn ảnh, Kanna thể hiện tài năng trong nhiều dự án nổi bật như Sailor Suit and Machine Gun: Graduation (2016), nơi cô vào vai nữ sinh thừa kế băng nhóm yakuza và thể hiện sự pha trộn giữa ngây thơ và mạnh mẽ. Thành công tiếp nối với Kaguya-sama: Love Is War (2019–2021), loạt phim live-action chuyển thể từ manga cùng tên, giúp cô củng cố vị trí ngôi sao trẻ. Ngoài ra, Kanna cũng góp mặt trong loạt phim bom tấn Kingdom (2019, 2022), vào vai Công chúa Sei Kyou – một vai diễn cho thấy khả năng hóa thân linh hoạt giữa nét trẻ trung và vẻ quyền uy.

Cô nhiều lần lọt top bình chọn "Nữ diễn viên trẻ đẹp nhất Nhật Bản" do Modelpress và Oricon thực hiện.

Gần đây, Kanna Hashimoto vướng vào tranh cãi nghiêm trọng khi bị cáo buộc lạm quyền và bắt nạt nhân viên, dẫn đến 8 quản lý nghỉ việc. Công ty quản lý phủ nhận, nhưng vụ việc làm lung lay hình tượng "thiên thần" của cô. Ngoài ra, tin đồn hẹn hò với Nakagawa Taishi (2022–2024) và chia tay (2025) gây chú ý, dù không ảnh hưởng lớn. Drama Omusubi (2024) của NHK nhận rating thấp, khiến cô bị chỉ trích. Những sự kiện này làm tổn hại phần nào danh tiếng, nhưng Kanna vẫn giữ vai trò nổi bật trong ngành giải trí.

2. Minami Hamabe – Vẻ đẹp tuổi 17 vĩnh cửu

Minami Hamabe sinh năm 2000 và bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm sau khi giành giải tại cuộc thi Toho Cinderella Audition năm 2011. Cô gây chú ý toàn châu Á nhờ vai diễn trong Let Me Eat Your Pancreas (2017), nơi cô thủ vai nữ sinh mắc bệnh hiểm nghèo. Vai diễn này không chỉ lấy đi nước mắt khán giả mà còn đem về cho Minami giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Japan Academy Prize lần thứ 41.

Minami tiếp tục thành công với các phim như The Great War of Archimedes (2019) và The Promised Neverland (2020). Gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt buồn man mác và khí chất mong manh đã giúp cô thường xuyên được giao các vai học sinh, tình đầu hoặc cô gái ngây thơ nhưng nội tâm sâu sắc.

Truyền thông quốc tế như The Japan Times và Vogue Japan đều gọi Minami là biểu tượng của "vẻ đẹp tuổi học trò thuần Nhật".

3. Yuna Taira – Gương mặt nữ sinh tiêu biểu

Sinh năm 1998, Yuna Taira từng là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim thanh xuân học đường như ReLIFE (2017), Honey (2018) và We Love (2018). Cô sở hữu ngoại hình nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng và đôi mắt to tròn khiến khán giả dễ liên tưởng đến hình ảnh nữ sinh lý tưởng trong các manga lãng mạn.

Bên cạnh đó, Yuna nhiều lần được chọn làm đại sứ cho các chiến dịch quảng bá phim và sự kiện văn hóa liên quan đến giới trẻ tại Nhật. Oricon News đánh giá cô là "một trong những gương mặt baby tiêu biểu của màn ảnh học đường Nhật Bản trong thập kỷ qua".

4. Nana Komatsu – Baby face pha chất điện ảnh nghệ thuật

Nana Komatsu sinh năm 1996, gây tiếng vang không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở quốc tế. Khác với hình ảnh baby truyền thống, Nana sở hữu vẻ đẹp mong manh, cá tính nhưng vẫn toát lên sự tinh khôi đặc trưng Nhật Bản.

Cô nổi tiếng với những vai diễn giàu chiều sâu như The World of Kanako (2014), Drowning Love (2016) và My Tomorrow, Your Yesterday (2016).

Đặc biệt, Nana từng góp mặt trong phim Hollywood Silence (2016) của đạo diễn Martin Scorsese, một bước tiến quan trọng giúp tên tuổi cô vươn ra thế giới. Cô từng được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản cho phim Sakura (2020).

Phong cách diễn xuất của Nana được nhận xét là "vừa lặng lẽ vừa mãnh liệt", tạo nên hình ảnh vừa baby vừa đầy nghệ thuật.

5. Moka Kamishiraishi – Ngây thơ và đầy nội lực

Sinh năm 2000, Moka là em gái của nữ diễn viên nổi tiếng Mone Kamishiraishi. Dù thường được biết đến với vai trò ca sĩ và lồng tiếng, Moka cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với các vai diễn điện ảnh, đặc biệt là trong Chihayafuru (2016, 2018), loạt phim nổi tiếng về bộ môn Karuta.

Cô cũng tham gia phim truyền hình như Omameda Towako and Her Three Ex-Husbands (2021) và là một trong những diễn viên trẻ được yêu thích nhất tại NHK. Giới truyền thông ca ngợi cô không chỉ vì gương mặt thuần khiết, dễ thương mà còn vì sự tinh tế trong biểu cảm và giọng nói ngọt ngào. Năm 2022, cô được mời lồng tiếng cho các dự án hoạt hình lớn và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng mỹ phẩm tại Nhật.

6. Airi Matsui – Nét đẹp học đường vĩnh cửu

Airi Matsui sinh năm 1996, là cựu thành viên nhóm nhạc idol Sakura Gakuin, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và người mẫu. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim thanh xuân được yêu thích như Ansatsu Kyoushitsu (2015), ReLIFE (2017) và loạt phim truyền hình Yell (2020).

Với đôi mắt sáng, gương mặt trẻ trung hơn tuổi thật và phong cách gần gũi, Airi thường xuyên được chọn làm gương mặt đại diện cho các chiến dịch quảng bá dành cho học sinh và sinh viên. Cô từng là người mẫu trang bìa của Seventeen Japan, và được xem là biểu tượng nhan sắc thế hệ mới theo phong cách "kawaii sạch" – dễ thương, thanh lịch và không scandal.