Netflix vừa hé lộ số liệu khiến giới quan sát phải “mắt tròn mắt dẹt” về loạt phim tài liệu Harry & Meghan. Theo thông cáo báo chí từ Archewell Productions – công ty do Vương tử Harry và Meghan sáng lập phối hợp công bố cùng Netflix, loạt phim này đạt 23,4 triệu lượt xem chỉ trong 4 ngày sau khi phát hành tháng 12/2022. Thành tích này giúp Harry & Meghan trở thành phim tài liệu được xem nhiều nhất lịch sử Netflix trong tuần ra mắt, đồng thời lọt Top 10 TV tiếng Anh ở 85 quốc gia.

Không chỉ gây tiếng vang ngắn hạn, bộ phim còn được Netflix xếp hạng là series tài liệu ăn khách thứ 5 mọi thời đại trên nền tảng. Đây cũng là một trong những dự án tiêu biểu trong thỏa thuận hợp tác trị giá hàng chục triệu USD mà cặp đôi ký với Netflix vào năm 2020, ngay sau khi tuyên bố rút khỏi vị trí thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh.

Bên cạnh sức hút, Harry & Meghan cũng gây tranh luận dữ dội. Một trong những chi tiết gây xôn xao xuất hiện ở tập 3, khi Meghan gọi buổi phỏng vấn đính hôn trên BBC năm 2017 là một “show diễn dàn dựng”. “Chúng tôi diễn tập trước, rồi ra ngoài gặp báo chí, sau đó vào trong, cởi áo khoác và làm phỏng vấn. Tất cả diễn ra trong cùng một khoảng thời gian”, Meghan kể. Cô cũng cho rằng cặp đôi “không được phép kể câu chuyện của mình vì họ không muốn như vậy”.

Phản hồi lại, nữ nhà báo kỳ cựu Mishal Husain – người dẫn chương trình phỏng vấn hôm đó chia sẻ trên BBC Radio 4 rằng: “Tôi biết ký ức có thể khác nhau về chủ đề này, nhưng với tôi, câu chuyện hoàn toàn đơn giản: Được đề nghị làm phỏng vấn, và chúng tôi đã thực hiện”.

Không chỉ dừng ở loạt phim tài liệu, Netflix còn tiết lộ thành tích đáng nể của With Love, Meghan – chương trình ẩm thực phong cách sống của Meghan. Ra mắt ngày 4/3/2025, chương trình nhanh chóng lọt Top 10 TV toàn cầu và góp mặt trong bảng xếp hạng 24 quốc gia. Trong nửa đầu năm 2025, With Love, Meghan đã đạt 5,3 triệu lượt xem , trở thành chương trình ẩm thực được xem nhiều nhất trên Netflix kể từ khi phát hành.

Theo công bố mới nhất, phần 2 của With Love, Meghan sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng này, hứa hẹn tiếp tục thu hút khán giả toàn cầu.

Theo Express