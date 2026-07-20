6 nguyên tắc tiết kiệm của người phụ nữ 49 tuổi: Sau 3 năm tích lũy đủ tiền mua nhà, cô nói chỉ cần thay đổi cách tiêu tiền

Có một câu nói khá phổ biến rằng: "Muốn giàu thì phải kiếm nhiều tiền, chứ không phải tiết kiệm". Điều đó đúng ở một khía cạnh, nhưng với phần lớn người lao động có thu nhập ổn định, tiết kiệm vẫn là nền tảng đầu tiên để xây dựng sự an toàn tài chính.

Bước vào tuổi trung niên, áp lực tài chính thường lớn hơn trước. Tiền không chỉ dành cho bản thân mà còn để chăm sóc cha mẹ già, nuôi con ăn học, dự phòng bệnh tật và chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu. Chính vì vậy, mỗi quyết định chi tiêu đều có ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống.

Người phụ nữ 49 tuổi trong câu chuyện cho biết, bà không kiếm được khoản thu nhập đột biến. Điều giúp cô tích lũy đủ tiền mua nhà sau 3 năm là việc kiên trì thực hiện 6 nguyên tắc dưới đây.

1. Không mua nếu đó không phải nhu cầu thực sự

Theo cô, rất nhiều khoản tiền "bốc hơi" không phải vì những món đồ đắt đỏ, mà bởi vô số khoản chi nhỏ nhưng không cần thiết.

Một chiếc váy chỉ mặc một lần, đôi giày mua vì đang giảm giá, vài ly trà sữa mỗi tuần, món tráng miệng sau bữa tối hay những món đồ trang trí chỉ khiến căn nhà chật hơn... nếu cộng lại trong nhiều tháng sẽ trở thành một con số không hề nhỏ.

Cô áp dụng một nguyên tắc đơn giản: trước khi thanh toán, luôn tự hỏi: "Nếu hôm nay không mua, cuộc sống của mình có bị ảnh hưởng không?".

Nếu câu trả lời là "không", bà sẵn sàng bỏ món đồ đó lại.

2. Không tích trữ chỉ vì thấy khuyến mại

Khuyến mại thường tạo cảm giác "mua là có lời", nhưng thực tế nhiều gia đình lại lãng phí vì mua vượt quá nhu cầu.

Cô cho biết trước đây từng tích trữ rất nhiều giấy vệ sinh, nước giặt, mỹ phẩm hay thực phẩm đông lạnh mỗi khi siêu thị giảm giá. Kết quả là có những món hết hạn trước khi dùng đến, vừa tốn tiền vừa chiếm diện tích.

Sau đó, cô thay đổi hoàn toàn thói quen. Chỉ mua đủ dùng trong một khoảng thời gian hợp lý và chỉ tích trữ với những mặt hàng chắc chắn sẽ sử dụng hết.

Tiết kiệm không phải là mua nhiều với giá rẻ, mà là chỉ mua đúng lượng mình cần.

3. Chỉ mua khi thực sự yêu thích

Một nguyên tắc khác của bà là không mua bất kỳ món đồ nào nếu còn cảm thấy lăn tăn.

Theo cô, rất nhiều quyết định mua sắm bị ảnh hưởng bởi lời giới thiệu của nhân viên bán hàng, xu hướng trên mạng xã hội hoặc cảm giác "đã thử rồi thì mua luôn".

Nhưng khi mang về nhà, món đồ đó lại không còn hấp dẫn như lúc ở cửa hàng và nhanh chóng bị bỏ quên.

Cô cho rằng nếu một món đồ không khiến mình thực sự muốn sử dụng trong thời gian dài thì tốt nhất nên để tiền ở trong tài khoản.

4. Hạn chế mua những tài sản mất giá quá nhanh

Người phụ nữ lấy ô tô làm ví dụ điển hình.

Theo cô, xe hơi giúp việc đi lại thuận tiện hơn, nhưng cũng là tài sản giảm giá rất nhanh. Nếu mua vượt quá khả năng tài chính chỉ để thể hiện hình ảnh hay chạy theo người khác thì áp lực sau đó sẽ rất lớn.

Nguyên tắc của cô là chỉ chi tiền cho những tài sản phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của gia đình, thay vì cố sở hữu những món đồ có giá trị lớn nhưng nhanh chóng mất giá.

Điều này cũng áp dụng với nhiều món đồ công nghệ, thời trang hay đồ xa xỉ theo xu hướng.

5. Khi phân vân giữa mua và không mua, hãy chọn không mua

Đây được xem là nguyên tắc giúp bà tiết kiệm nhiều tiền nhất.

Cô cho rằng nếu một món đồ khiến bản thân phải suy nghĩ quá lâu rằng có nên mua hay không, điều đó chứng tỏ nó chưa đủ cần thiết.

Những món đồ thực sự cần thường không khiến chúng ta mất nhiều thời gian cân nhắc.

Việc trì hoãn mua vài ngày hoặc vài tuần cũng là cách kiểm tra xem nhu cầu đó có thực sự tồn tại hay chỉ là cảm xúc nhất thời.

Rất nhiều lần, sau vài hôm, cô nhận ra mình không còn muốn mua món đồ ấy nữa.

6. Tránh chi tiêu trước khả năng tài chính

Nguyên tắc cuối cùng cũng là điều cô nhấn mạnh nhiều nhất.

Theo cô, việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, mua trước trả sau hay vay tiêu dùng khiến con người dễ có cảm giác mình "đủ khả năng" mua mọi thứ.

Trong khi đó, áp lực thực sự lại xuất hiện vào thời điểm phải trả nợ.

Cô lựa chọn một nguyên tắc đơn giản: Nếu hôm nay chưa đủ tiền thì chờ.

Một tháng sau, ba tháng sau hoặc thậm chí một năm sau mới mua cũng không muộn. Thậm chí, nhiều sản phẩm còn có giá rẻ hơn hoặc phiên bản tốt hơn.

Đổi lại, cô không phải chịu áp lực trả góp hay lãi suất, đồng thời giữ được sự chủ động với dòng tiền của mình.

Tiết kiệm không phải là sống kham khổ

Người phụ nữ cho biết điều thay đổi lớn nhất sau nhiều năm thực hiện những nguyên tắc trên không phải là căn nhà mới, mà là cảm giác yên tâm khi luôn có một khoản tiền dự phòng.

Ở tuổi trung niên, cô không còn muốn chạy theo những món đồ để thể hiện bản thân. Thay vào đó, cô ưu tiên sự ổn định, khả năng ứng phó với rủi ro và chuẩn bị cho tuổi già.

Thực tế, tiết kiệm không đồng nghĩa với việc từ chối mọi niềm vui. Điều quan trọng là biết phân biệt đâu là nhu cầu thực sự và đâu chỉ là mong muốn nhất thời.

Khi kiểm soát được những khoản chi nhỏ mỗi ngày, nhiều người sẽ bất ngờ nhận ra mình có thể tích lũy được nhiều hơn tưởng tượng. Và đôi khi, chính những thay đổi rất nhỏ trong cách tiêu tiền hôm nay lại tạo nên sự khác biệt lớn cho cuộc sống vài năm sau.