Nếu chỉ nhìn vào câu hỏi "kênh nào sinh lời hơn", rất khó có một đáp án đúng cho mọi thời điểm. Bởi hiệu quả của mỗi lựa chọn còn phụ thuộc vào thời gian bạn dự định nắm giữ, mức độ chấp nhận biến động và kế hoạch sử dụng khoản tiền này trong tương lai.

Nếu ưu tiên sự ổn định và đã có kế hoạch sử dụng tiền, gửi tiết kiệm có thể là lựa chọn phù hợp. Khi gửi tiền vào ngân hàng, bạn biết trước mức lãi suất áp dụng trong kỳ hạn và có thể chủ động tính toán số tiền mình nhận được khi đến hạn. Điều này giúp việc lập kế hoạch tài chính rõ ràng hơn, đặc biệt nếu bạn dự định dùng khoản tiền trong một khoảng thời gian xác định.

Nếu mục tiêu là tích lũy dài hạn và chấp nhận biến động của giá vàng, nhiều người sẽ cân nhắc mua vàng. Giá vàng có thể tăng hoặc giảm theo từng giai đoạn, vì vậy giá trị khoản nắm giữ không cố định như tiền gửi tiết kiệm. Điều này đồng nghĩa với việc người mua cần chuẩn bị tâm lý trước những biến động của thị trường.

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Một lựa chọn khác cũng được nhiều người áp dụng là không đặt toàn bộ 200 triệu đồng vào một kênh duy nhất. Tùy nhu cầu, khoản tiền có thể được phân bổ cho nhiều mục tiêu khác nhau, chẳng hạn giữ một phần ở kênh có tính ổn định để sẵn sàng sử dụng khi cần và dành một phần cho mục tiêu tích lũy dài hạn. Cách phân bổ sẽ khác nhau ở mỗi người, tùy vào kế hoạch và mức độ chấp nhận rủi ro.

Trước khi quyết định, hãy tự trả lời một vài câu hỏi: Bạn có cần dùng đến khoản tiền này trong một hoặc hai năm tới không? Bạn có chấp nhận việc giá trị khoản tiền có thể biến động theo thị trường không? Và nếu giá vàng thay đổi ngay sau khi mua, bạn có sẵn sàng tiếp tục giữ theo đúng kế hoạch ban đầu?

Suy cho cùng, câu hỏi không chỉ là "200 triệu đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm?" mà là "200 triệu đồng này sẽ phải làm nhiệm vụ gì?". Khi xác định được mục tiêu của khoản tiền, việc lựa chọn giữa vàng và gửi tiết kiệm sẽ trở nên rõ ràng hơn, thay vì chỉ dựa vào việc kênh nào đang được nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại.