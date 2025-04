Chuyến bay vũ trụ mới nhất của Blue Origin đã khép lại, nhưng giấc mơ bay vào không gian vẫn cháy bỏng trong nhiều người. Liệu một chuyến du hành vũ trụ có nằm trong tầm tay của bạn?

Sau chuyến bay vũ trụ chở đầy người nổi tiếng mới nhất của Blue Origin, nhiều người ưa mạo hiểm có thể đang tự hỏi: "Khi nào sẽ đến lượt tôi được bay vào vũ trụ?".

Vụ phóng tàu ngày 14/4 từ phía tây Texas của công ty vũ trụ tư nhân này đã gây chú ý với phi hành đoàn gồm những người phụ nữ nổi tiếng. Ca sĩ Katy Perry, nhà báo Gayle King, nhà hoạt động nhân quyền Amanda Nguyen, nhà báo Lauren Sánchez, nguyên kỹ sư hàng không vũ trụ Aisha Bowe và nhà sản xuất phim Kerianne Flynn đã trở thành phi hành đoàn toàn nữ đầu tiên bay vào vũ trụ sau hơn 60 năm.

Những người phụ nữ vừa bay vào không gian 11 phút

"Tôi sẽ không bao giờ còn như trước nữa", Bowe nói sau khi trở về Trái đất, theo NBC. King cũng đồng tình với cảm xúc thay đổi cuộc đời này: "Tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình theo một cách mà tôi chưa bao giờ nghĩ là có thể đối với tôi". Cô nói thêm: "Và bây giờ tôi đã làm được, tôi thực sự cảm thấy mình có thể đảm nhận bất cứ điều gì".

6 người phụ nữ này cũng nằm trong số ít người từng có cơ hội lên tàu vũ trụ New Shepard nổi tiếng của Blue Origin. Tàu vũ trụ này có thể chở tối đa 6 hành khách để trải nghiệm trạng thái không trọng lượng và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của Trái Đất. Chỉ có 58 người từng bay cao hơn 60 dặm đến rìa vũ trụ với Blue Origin kể từ khi công ty bắt đầu cung cấp các chuyến bay có người lái vào năm 2021. Tuy nhiên, hành khách không phải là người bình thường và vé không hề rẻ, nếu họ phải trả tiền.

Tỷ phú Jeff Bezos - ông chủ của Blue Origin đón vị hôn thê là Lauren Sánchez sau khi hạ cánh

Chi phí của một chuyến bay vũ trụ Blue Origin là bao nhiêu?

Các chuyến bay vào vũ trụ của Blue Origin thực sự là một trải nghiệm vượt ngoài sức tưởng tượng, và giá vé cũng vậy.

Chi phí chính xác của một vé Blue Origin vẫn còn là một bí ẩn. Vào mùa hè năm 2021, Blue Origin đã bán đấu giá một chỗ ngồi trên chuyến bay có người lái đầu tiên với giá 28 triệu USD (724 tỷ đồng), theo The New York Times. Cá nhân đã mua chỗ ngồi đó đã phải hoãn chuyến bay do xung đột lịch trình; sau đó, nó được trao cho thiếu niên người Hà Lan Oliver Daemen, khi đó 18 tuổi, có cha đứng thứ hai trong cuộc đấu giá.

Oliver Daemen

Nhưng không phải ai cũng phải trả hàng triệu USD. Vào tháng 10 năm 2021, ngôi sao của Star Trek William Shatner đã bay trên phương tiện phóng quỹ đạo cận vũ trụ New Shepard miễn phí với tư cách là "khách mời" của Blue Origin, công ty cho biết với The New York Times.

"Vấn đề không phải là tiền; mà là bạn là ai, vốn xã hội của bạn, liệu bạn có phù hợp với mục đích phóng của họ hay không. Đó là một loại gói thỏa thuận", Roman Chiporukha, đồng sáng lập của công ty đặt vé du lịch vũ trụ SpaceVIP, nói với The Observer.

Người phát ngôn của Blue Origin, Bill Kircos nói với CNN rằng "một số hành khách" trên chuyến bay ngày 14 tháng 4 đã bay "miễn phí", trong khi những người khác thì không. Công ty từ chối cho biết ai đã trả tiền cho chuyến đi của họ. Trong khi Blue Origin chưa tiết lộ một chỗ ngồi trên máy bay sẽ khiến hành khách mất bao nhiêu, thì một trong những đối thủ cạnh tranh của hãng, Virgin Galactic, đã cung cấp các chuyến đi với giá từ 200.000 USD đến 450.000 USD, tức từ 5,1 đến 11,6 tỷ đồng.

Ai có thể đặt chuyến bay Blue Origin?

Về lý thuyết, bất kỳ ai cũng có thể đặt chuyến đi trên chuyến bay Blue Origin. Công ty có một trang đặt chỗ, nơi hành khách tiềm năng được yêu cầu điền vào một biểu mẫu với thông tin cơ bản như tên, địa chỉ và năm sinh vì họ phải đảm bảo ít nhất 18 tuổi mới được bay. Ngoài ra còn có một phần mà bạn có thể kể cho Blue Origin nghe về bản thân trong 500 từ hoặc ít hơn.

Không có giá vé nào được liệt kê trên trang đặt chỗ, nhưng có một thông báo ở cuối cảnh báo các phi hành gia nghiệp dư rằng khoản "tiền đặt cọc hoàn lại đầy đủ" là 150.000 USD (3,9 tỷ đồng) sẽ được thu "để bắt đầu quá trình đặt hàng". Sau khi gửi thông tin của mình, không rõ các bước tiếp theo là gì, nhưng ở cuối trang đặt chỗ có ghi rằng "việc điền vào biểu mẫu này không đảm bảo bạn có một chỗ ngồi trên chuyến bay New Shepard trong tương lai".

Phi hành đoàn của chuyến bay ngày 14/4 gây chú ý trên truyền thông quốc tế

Chuyến bay có người lái đầu tiên của Blue Origin đã được phóng vào năm 2021 với Bezos, Shatner, Daemen, anh trai của Bezos là Mark và phi công Wally Funk, theo công ty. Các chuyến bay vũ trụ đã bị tạm dừng trong gần hai năm sau một lần phóng thất bại vào năm 2022, theo Reuters. Trước vụ phóng ngày 14 tháng 4, chuyến bay có người lái cuối cùng diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2025, công ty cho biết.

Vụ phóng ngày 14 tháng 4 là chuyến bay có người lái thứ 11 trong số 31 sứ mệnh của Blue Origin, theo công ty. Cho đến nay, chương trình đã đưa 52 người lên trên Đường Kármán, ranh giới được quốc tế công nhận của không gian; đây là phi hành đoàn toàn nữ đầu tiên kể từ chuyến bay vũ trụ solo của Valentina Tereshkova vào năm 1963.

Nguồn: People