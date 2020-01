6 ngày nghỉ Tết, 2.298 'ma men' lái xe bị CSGT xử phạt

Bộ Công an yêu cầu xử nghiêm vi phạm

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cuối kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020 và các lễ hội đầu xuân, lãnh đạo Bộ Công an vừa có công điện yêu cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quán triệt, kiểm tra và triển khai đồng bộ các giải pháp, phòng ngừa, giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, khu vực diễn ra lễ hội. Tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông (TNGT).

Theo thống kê của Cục CSGT – Bộ Công an, trong 6 ngày Tết, CSGT cả nước đã xử phạt 15.587 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có có 2.298 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Toàn quốc xảy ra 174 vụ TNGT làm 122 người chết, 150 người bị thương; so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi 2019, số vụ TNGT giảm 7,45%, số người bị thương giảm 16,2%, nhưng số người chết tăng 7,02%. Tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ (chiếm 99%), trên đường thủy xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết.

Để đảm bảo trật tự ATGT cuối kỳ nghỉ Tết và các lễ hội đầu xuân 2020, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quán triệt, kiểm tra và triển khai đồng bộ các giải pháp, phòng ngừa, giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, khu vực diễn ra lễ hội. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn.

Theo đó, công an các địa phương phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và phương án của Cục CSGT về phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, khu vực diễn ra lễ hội; nắm tình hình hoạt động lưu lượng hoạt động của phương tiện (kể cả tại các trạm thu phí, của ngõ ra vào các thành phố lớn, nhất là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh), nơi diễn ra các lễ hội đầu xuân để bổ sung các phương án, kế hoạch phù hợp với tình hình. Huy động, tăng cường các lực lượng cảnh sát khác và công an xã hỗ trợ lực lượng CSGT thực hiện hướng dẫn, điều tiết giao thông.

CSGT phân luồng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tập trung, bố trí lực lượng thường xuyên có mặt trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là quốc lộ, cao tốc và các điểm phức tạp về trật tự, an toàn giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm: nồng độ cồn; phần đường, làn đường; tốc độ; chở quá số người quy định; dừng đỗ không đúng nơi quy định; chuyển hướng không có tín hiệu; người ngồi trên xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm…

Đối với các trường hợp không chấp hành, cản trở giao thông phải xử lý dứt điểm và phạt tình tiết tăng nặng, không để xảy ra ùn tắc giao thông và phức tạp tình hình. Trên tuyến đường thủy nội địa, phải kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải hành khách, nhất là các khu vực có lễ hội sông nước.

Cùng với đó nghiêm túc, tiếp nhận và xử lý các thông tin của người dân phản ánh về tình hình vi phạm, ùn tắc, vi phạm của xe khách trong kinh doanh vận tải.

Bộ Công an yêu cầu lực lượng tuần tra kiểm soát xử phạt nghiêm hành vi vi phạm, không để xảy ra ùn tắc ngày cuối nghỉ lễ.

Phạt nữ tài xế 7 triệu vì dừng xe giữa cao tốc chụp ảnh

Cũng theo Cục CSGT - Bộ Công an, ngày mồng 4 Tết, đội tuần tra cao tốc số 2 đã lập biên bản xử phạt nữ tài xế dừng xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở làn đường dành cho xe tốc độc 120km/h để chụp ảnh.

Trước đó, khoảng 13h4 ngày 27/1 (mồng 3 Tết), tại Km3 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, một phụ nữ lái ô tô dừng xe ở làn đường sát dải phân cách giữa, bước ra giữa đường để chụp ảnh cho một nam thanh niên.

Hình ảnh người phụ nữ dừng xe rồi thản nhiên đứng ra giữa đường cao tốc chụp ảnh gây nguy hiểm cho các xe chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến dư luận bức xúc. Hình ảnh này đã được camera trên tuyến ghi lại.

Hình ảnh nữ tài xế dừng xe chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị quản lý khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã phối hợp với Đội tuần tra cao tốc số 2 tiếp nhận, xử lý vụ việc.

Chỉ huy Đội 2 cho hay CSGT xác định người phụ nữ lái ô tô vi phạm là Bùi Thị L. (25 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng). Với hành vi phạm trên, nữ tài xế sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng, ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2 - 4 tháng theo Nghị định số 100/2019 NĐ-CP.